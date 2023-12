Beschwerden von Flugreisenden steigen um 270 % gegenüber 2019

Den Daten zufolge sind die Beschwerden von Mai bis Juni dieses Jahres um fast 35 % gestiegen, da die Fluggesellschaften zu Beginn der Sommerreisesaison Tausende von Flügen stornierten.

"Im Juni 2022 erhielt das US-Verkehrsministerium 5.862 Beschwerden von Verbrauchern über den Service von Fluggesellschaften, das sind 34,9 % mehr als die 4.344 Beschwerden im Mai 2022 und 269,6 % mehr als die 1.586 Beschwerden im Juni 2019 vor der Pandemie", heißt es in dem Bericht. "In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 erhielt das Ministerium 28.550 Beschwerden, das sind 27,8 % mehr als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 (22.336) und mehr als im gesamten Jahr 2019."

Anfang des Monats hat Verkehrsminister Pete Buttigieg einen Brief an die Fluggesellschaften geschickt, in dem er ihnen mitteilte, dass das Ausmaß der Störungen in diesem Sommer "inakzeptabel" sei.

Buttigieg sagt, die Fluggesellschaften müssten sicherstellen, dass sie in der Lage sind, ihre Flugpläne einzuhalten und ihren Kundenservice zu verbessern, wenn Flüge gestrichen werden.

Das US-Verkehrsministerium plant, bis zum Labor-Day-Wochenende ein neues Online-Dashboard einzurichten, auf dem Passagiere "leicht verständliche, vergleichende Informationen" darüber finden können, was jede der großen US-Fluggesellschaften ihren Passagieren bietet, wenn Verspätungen oder Annullierungen durch Faktoren verursacht werden, die in der Kontrolle der Fluggesellschaft liegen.

In einem kürzlich geführten Interview mit CNN sagte Scott Kirby, CEO von United Airlines, dass seine Fluggesellschaft gut abschneidet und darauf besteht, dass die Bodenkontrollen der Federal Aviation Administration sich auf den Betrieb der Fluggesellschaft auswirken.

"Offen gesagt sind die größeren Herausforderungen nicht die Fluggesellschaften selbst, sondern die gesamte unterstützende Infrastruktur rund um die Luftfahrt, die nicht so schnell aufgeholt hat", sagte Kirby.

In Buttigiegs jüngstem Schreiben an die Fluggesellschaften wurden die Probleme der FAA mit der Personalausstattung der Flugsicherungseinrichtungen, die zu den Annullierungen und Verspätungen beigetragen haben, nur am Rande erwähnt.

Am 15. August warnte die FAA wegen des Mangels an Fluglotsen vor Verspätungen auf den drei großen New Yorker Flughäfen.

Bild oben: Reisende gehen mit ihrem Gepäck am San Francisco International Airport am 01. Juli 2022 in San Francisco, Kalifornien. (Justin Sullivan/Getty Images)

