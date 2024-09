Berühmte Persönlichkeiten wie Chelsea Handler und Connie Britton setzen sich für die Freilassung der israelischen Gefangenen ein und ermutigen Biden und Harris, Maßnahmen zu ergreifen.

Comödiantin Chelsea Handler, Schauspielerin Connie Britton und Bravo-Moderator Andy Cohen gehören zu den Unterzeichnern eines Appells, in dem sie Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris zur "Schutz und Unterstützung" Israels während seines laufenden Konflikts mit Hamas aufrufen.

Der Aufruf, zuerst von CNN gemeldet, erklärt: "Wir sind Kreativschaffende, die sich für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten einsetzen, und wir erkennen an, dass der erste notwendige Schritt dahin darin besteht, dass Hamas die 101 weiterhin in Gewahrsam befindlichen Gefangenen freilässt."

Die Erklärung wurde ein paar Wochen nach der Tötung von sechs israelischen Gefangenen, darunter der israelisch-amerikanische Hersh Goldberg-Polin durch Hamas, veröffentlicht. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) bestätigten, dass die Leichen der Gefangenen in einem von Hamas verwalteten Tunnel unter der Stadt Rafah gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass sie "kurz" vor dem Eintreffen der Truppen grausam hingerichtet wurden.

Diese verbliebenen Gefangenen befinden sich seit dem Angriff von Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 in Gewahrsam.

Zu den prominenten Unterzeichnern des Appells gehören auch Schauspieler wie Mayim Bialik, Jennifer Jason Leigh, Rebecca Gayheart und Patricia Heaton; Reality-TV-Persönlichkeiten wie Jill Zarin, Margaret Joseph und "The Bachelor"-Absolvent Colton Underwood; und Social-Media-Influencer wie Ariel Martin, besser bekannt als Baby Ariel auf TikTok (mit über 36 Millionen Followern), und Tänzerin Montana Tucker, die fast 10 Millionen Follower auf TikTok hat.

Organisiert von vier jüdischen Interessenverbänden - Stop Antisemitism, End Jew Hatred, 2024 New Voices und Stand With Us - wendet sich der Brief an interessierte Künstler und Schauspieler, sowohl jüdische als auch nicht-jüdische.

"Wir nähern uns schnell dem einjährigen Jubiläum, seit 251 Gefangene brutal entführt und 1200 ermordet wurden. Es ist wichtig, dieses Thema in der Öffentlichkeit zu halten", informierte CNN-Gründerin Samantha Ettus von 2024 New Voices. "Unsere Prominenten haben sich zusammengeschlossen, um auf die 101 Gefangenen aufmerksam zu machen, die noch in Gaza festgehalten werden, darunter fünf Amerikaner. Nach der brutalen Hinrichtung von sechs Gefangenen hat sich die Dringlichkeit erhöht, internationale Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Wir müssen maximalen Druck auf Hamas ausüben, um die Gefangenen freizulassen."

Laut einem im Sommer veröffentlichten Bericht der Menschenrechtswacht Hamas-führende bewaffnete Gruppen haben "viele Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit" gegen die Zivilbevölkerung begangen, wobei "das Töten von Zivilisten und die Entführung von Geiseln grundlegende Ziele des geplanten Angriffs waren, nicht bedauerliche Zwischenfälle oder fehlerhafte Operationen".

Die Haltung der USA zum Israel-Hamas-Konflikt hat innerhalb der Unterhaltungsindustrie für Kontroversen gesorgt.

Vor zwei Wochen unterzeichneten eine Gruppe von Hollywood-Stars, darunter Ariana Grande, Ben Affleck, Mahershala Ali, Cate Blanchett, Drake, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Richard Gere und Mark Ruffalo, einen neuen Brief von Artists4Ceasefire, in dem sie sich für ein Ende der Waffenverkäufe an Israel durch die USA aussprechen.

"Jenseits unseres Mitgefühls und unserer Solidarität mit allen Betroffenen und ihren Angehörigen auf der ganzen Welt werden wir von einem unerschütterlichen Engagement für unsere gemeinsame Menschlichkeit getrieben", heißt es im Artists4Ceasefire-Brief. "Wir setzen uns für Freiheit, Gerechtigkeit, Würde und Frieden für alle Menschen ein - und für den dringenden Wunsch, weiteres Blutvergießen zu verhindern."

Den vollständigen Brief von 2024 New Voices können Sie hier lesen.

Die Unterhaltungsindustrie ist in Bezug auf die Haltung der USA zum Israel-Hamas-Konflikt gespalten, wobei Stars wie Ariana Grande und Ben Affleck durch die Unterzeichnung des Artists4Ceasefire-Briefs für eine Waffenruhe eintreten. In einer separaten Initiative haben Entertainer und Künstler einen Appell unterzeichnet, in dem sie die Unterstützung und den Schutz Israels während seines Konflikts mit Hamas fordern und die Bedeutung der Behandlung der weiterhin in Gewahrsam befindlichen israelischen Gefangenen betonen.

Lesen Sie auch: