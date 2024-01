Berufungsgericht lehnt Trumps Versuch ab, den Zivilprozess gegen E. Jean Carroll zu verschieben

In einem kurzen Gerichtsbeschluss, der Ende letzter Woche herausgegeben wurde, lehnte ein dreiköpfiges Richtergremium des US-Berufungsgerichts für den zweiten Gerichtsbezirk Trumps Antrag ab, ohne näher darauf einzugehen.

Trump hatte das Berufungsgericht um eine Verschiebung des Prozesses gebeten, nachdem er einen früheren Versuch verloren hatte, die Immunität des Präsidenten als Verteidigung gegen die Verleumdungsvorwürfe geltend zu machen. Er sagte, er brauche zusätzliche Zeit, um seine Optionen zu prüfen, einschließlich einer möglichen Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof der USA. Das könnte er immer noch tun, aber er müsste sich beeilen, da der Verleumdungsprozess am 16. Januar beginnen soll.

Eine Sprecherin von Trump war nicht sofort zu erreichen.

Letzten Monat entschied der Zweite Bundesberufungsgerichtshof, dass Trump sich nicht auf die Immunität des Präsidenten berufen kann, um sich gegen die Verleumdungsklage von E. Jean Carroll zu verteidigen, weil er zu lange gewartet hat, um zu sagen, dass er sie in Anspruch nehmen will.

Carroll hatte Trump zweimal verklagt, zunächst wegen Verleumdung im Jahr 2019, als Trump als Präsident ihre Behauptung bestritt, er habe sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Eine zweite Klage reichte sie 2022 auf der Grundlage des Adult Survivors Act ein, der die Möglichkeit eröffnete, Zivilklagen wegen sexueller Übergriffe zu erheben, und zwar wegen des Übergriffs und wegen Äußerungen, die er in jenem Jahr machte, also lange nach seinem Ausscheiden aus dem Amt. Die Verhandlung über die Klage von 2019 wurde durch rechtliche Anfechtungen aufgehalten.

Letztes Jahr befand ein Geschworenengericht, dass Trump Carroll sexuell angegriffen und sie in seinen Äußerungen von 2022 verleumdet hatte. Die Geschworenen sprachen Carroll 5 Millionen Dollar zu. Trump hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Bei der Verhandlung im nächsten Monat sollen die Geschworenen entscheiden, wie viel Schadenersatz Trump Carroll für seine Äußerungen von 2019 zahlen muss.

Trump war bei der ersten Verhandlung nicht anwesend.

Außerdem beantragten Trumps Anwälte, den Geschworenen im zweiten Prozess die Einsicht in das Video von Trumps Aussage zu verwehren, das im ersten Prozess abgespielt wurde. In dem Video verwechselt Trump Carroll auf einem Foto mit seiner zweiten Frau Marla Maples, nennt Carroll einen "Spinner" und sagt, dass "historisch gesehen" Prominente Frauen begrapschen könnten: "Wenn man sich die letzten Millionen Jahre anschaut, dann war das wohl größtenteils wahr. Nicht immer, aber größtenteils. Leider oder zum Glück." Seine Anwälte sagen, dass Trump als Zeuge aufgeführt ist und seine Aussage daher nicht vorgeführt werden sollte.

Carrolls Anwälte lehnen dies ab und schreiben dem Richter: "Wir haben dieses Lied schon einmal gehört". Trump war auch als potenzieller Zeuge im ersten Prozess aufgeführt, hat aber nicht ausgesagt. Die Anwälte sagten, sie könnten das Video trotzdem in ihrem Fall verwenden. Der Richter hat in diesem Streit noch nicht entschieden.

Quelle: edition.cnn.com