Berufungsgericht hebt Verurteilung von Ex-Abgeordnetem Jeff Fortenberry wegen Lügen über Spenden auf

Fortenberrys Verurteilung wegen dreier Kapitalverbrechen im Jahr 2022 basierte auf dem Vorwurf, er habe in zwei separaten Treffen mit dem FBI gelogen und behauptet, er wisse nichts von illegalen Beiträgen eines ausländischen Staatsbürgers zu seiner Wiederwahlkampagne 2016.

Das Berufungsgericht kam einstimmig zu dem Schluss, dass die Staatsanwaltschaft Fortenberry fälschlicherweise in Los Angeles angeklagt hat, wo die Ermittlungen zur Wahlkampffinanzierung stattfanden, und nicht in Nebraska oder Washington, DC - wo sich Fortenberry mit den Agenten getroffen und sie angeblich angelogen hat.

"Fortenberrys Prozess fand in einem Bundesstaat statt, in dem keine Straftat zur Last gelegt wurde, und vor einer Jury, die aus der Umgebung der Bundesbehörden ausgewählt wurde, die gegen den Angeklagten ermittelten", schrieb Richter James Donato in einer Stellungnahme und fügte hinzu, dass "dieses abwegige Ergebnis nicht mit der Verfassung vereinbar ist".

"Fortenberrys Verurteilungen werden aufgehoben, damit er, wenn überhaupt, an einem geeigneten Ort erneut vor Gericht gestellt werden kann", schrieb er.

Es ist noch nicht klar, ob das Justizministerium Fortenberry erneut vor Gericht stellen wird. Sollte dies der Fall sein, müssten die Bundesstaatsanwälte entweder in Nebraska oder in Washington, DC, Anklage erheben und den Fall neu aufrollen.

Das Büro des US-Staatsanwalts für den Central District of California reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

"Wir sind erfreut über die Entscheidung des Neunten Gerichtsbezirks", sagte Fortenberry am Dienstag in einer Erklärung gegenüber CNN. "Celeste und ich möchten uns bei allen bedanken, die uns zur Seite gestanden und uns mit ihrer Freundschaft und Freundlichkeit unterstützt haben.

Fortenberry war im vergangenen Jahr nach seiner Verurteilung von seinem Amt zurückgetreten und hatte damals erklärt, er könne "nicht mehr effektiv dienen". Der ehemalige Kongressabgeordnete wurde nie wegen Verstoßes gegen das Bundeswahlgesetz angeklagt.

Quelle: edition.cnn.com