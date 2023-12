Berufungsgericht erlaubt das Inkrafttreten eines kalifornischen Gesetzes, das das verdeckte Tragen von Waffen an öffentlichen Orten einschränkt

Das Gesetz - Senate Bill 2 - war letzte Woche durch eine einstweilige Verfügung von Bezirksrichter Cormac Carney blockiert worden, aber ein Gremium aus drei Richtern hat am Samstag eine Verfügung eingereicht, die diese einstweilige Verfügung vorübergehend aufhebt und den Weg für das Inkrafttreten des Gesetzes frei macht.

Das Gericht erließ eine verwaltungsrechtliche Aussetzung, was bedeutet, dass die Berufungsrichter sich nicht mit der Begründetheit des Falles befassten, sondern die Anordnung des Richters aufschoben, um dem Gericht mehr Zeit zu geben, die Argumente beider Seiten zu prüfen. "Mit der Gewährung eines administrativen Aufschubs beabsichtigen wir in keiner Weise, die Prüfung der Begründetheit dieser Berufungen durch das zuständige Gremium einzuschränken", schrieben die Richter.

Das Gesetz, das zu einer Reihe von Waffenkontrollmaßnahmen gehört , die von Gavin Newsom im September unterzeichnet wurden, gilt für Personen, die eine Lizenz zum Tragen einer verdeckten Waffe haben. Als er die Waffengesetze im September unterzeichnete, verwies Newsom auf Schießereien im ganzen Land, bei denen in den 72 Stunden vor der Unterzeichnung mehr als 100 Menschen ums Leben kamen.

Nach dem neuen Gesetz wäre es in Kalifornien nicht mehr erlaubt, verdeckte Schusswaffen an einer Reihe von Orten zu tragen, darunter Gotteshäuser, öffentliche Bibliotheken, Vergnügungsparks, Zoos und Sportveranstaltungen. Neben anderen Klägern hatten die California Rifle and Pistol Association und die Gun Owners of America das Gesetz angefochten. Richter Carney stimmte mit den Klägern überein, dass das neue Gesetz zu weit gefasst ist, und erklärte in seiner einstweiligen Verfügung, dass es "fast jeden öffentlichen Ort in Kalifornien zu einem 'sensiblen Ort' macht."

Carney bezeichnete die Reichweite des neuen Gesetzes als "weitreichend, dem zweiten Verfassungszusatz zuwiderlaufend und eine offene Missachtung des Obersten Gerichtshofs".

In einer Erklärung nach Carneys Entscheidung sagte der Gouverneur, dass die Orte, an denen das verdeckte Tragen nach dem neuen Gesetz verboten wäre, Orte seien, "die für alle sicher sein sollten".

"Dieses Urteil bezeichnet Kaliforniens datengestützte Waffensicherheitsbemühungen in empörender Weise als widerwärtig", sagte Newsom zuvor gegenüber CNN. "Was widerwärtig ist, ist dieses Urteil, das der Verbreitung von Waffen in unseren Krankenhäusern, Bibliotheken und Kinderspielplätzen grünes Licht gibt - Orte, die für alle sicher sein sollten."

CNN hat das Büro des Generalstaatsanwalts von Kalifornien und den Hauptanwalt der Kläger am Samstagnachmittag um eine Stellungnahme gebeten.

Zoe Sottile, Nouran Salahieh, Cindy Von Quednow und Josh Campbell von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com