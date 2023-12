Berlin und Paris einigen sich auf EU-Schuldenregeln

Erst Covid, dann der Krieg in der Ukraine: Seit 2020 sind die EU-Schuldenregeln ausgesetzt. Bevor es 2024 wieder in Kraft tritt, sollen Reformen umgesetzt werden. Frankreich und Deutschland haben nun einen Durchbruch in der Debatte über einen realistischen Rahmen für Länder mit hohem Defizit verkündet.

Nach monatelangen Kämpfen haben sich Deutschland und Frankreich auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln geeinigt. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire schrieb spät in der Nacht auf der SMS-Plattform X, er habe mit seinem deutschen Kollegen Christian Lindner eine „100-prozentige Einigung“ erzielt. Das seien „gute Nachrichten für Europa, die gesunde öffentliche Finanzen und Investitionen gewährleisten“. FDP-Chef Lindner reiste am Abend nach Paris, um einen Kompromiss auszuarbeiten. Lindner sprach von einem produktiven Gespräch. Wesentliche Elemente der Reform wurden vereinbart. Das bedeutet, dass jetzt die Chance besteht, eine politische Einigung zu erzielen, wenn die europäischen Finanzminister am Mittwoch ein virtuelles Sondertreffen abhalten. Keine der Parteien machte genaue Angaben zu den Einzelheiten der Vereinbarung.

Lindner zeigte sich zuvor zuversichtlich, dass ein Deal zwischen den beiden größten Volkswirtschaften Europas ein Vorläufer für eine grundlegende Vereinbarung zwischen allen 27 EU-Finanzministern sein würde. Konkrete Gesetze werden voraussichtlich noch vor der Europawahl im Frühsommer 2024 verabschiedet. Die bisherigen EU-Schuldenregeln galten als veraltet und unpraktisch und wurden seit 2020 ausgesetzt – zunächst wegen der Coronavirus-Pandemie und später im Nachgang des russischen Angriffs auf die Ukraine. Sie sollen ab 2024 wieder in Kraft treten, weshalb Reformen dringend sind. Die neuen Regeln treten erstmals in der zweiten Jahreshälfte 2024 in Kraft, wenn die Haushaltspläne für 2025 von Brüssel überprüft werden müssen.

Immer wieder gegen das Limit verstoßen

Die Verschuldung Europas ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Tatsächlich ist das Haushaltsdefizit der EU auf 3 % der jeweiligen Wirtschaftsleistung und 60 % der Gesamtverschuldung begrenzt. Allerdings kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Verstößen ohne nennenswerte Folgen. Seit langem wird vor allem darüber gestritten, wie schnell sich hochverschuldete Länder den Vorgaben annähern müssen. Vor allem die südeuropäischen EU-Länder befürchten, dass bei zu strengen Regeln notwendige Investitionen nicht getätigt werden. Frankreich beispielsweise rechnet nicht damit, die Neuverschuldung bis 2027 unter 3 % zu senken und hat wiederholt seinen Wunsch betont, mehr in Zukunftstechnologien zu investieren.

Lindner sagte, die Defizite und die Gesamtverschuldung der hochverschuldeten EU-Länder müssten sich von Jahr zu Jahr verbessern. „Wir diskutieren immer noch über die genauen Zahlen“, sagte er vor dem Treffen mit Le Maire. Aber es wird ein Sicherheitsnetz geben. Es gebe auch Anreize für Reformen und Investitionen, schrieb er nach dem Treffen auf X.

Nach bisherigen Angaben hofft die Europäische Kommission, individuelle Reduktionspfade für EU-Länder mit übermäßigen Haushaltsdefiziten und Schuldenständen auszuhandeln. Die EU-Länder haben in der Regel vier, manchmal auch sieben Jahre Zeit, um ihre Werte zu verbessern.

Quelle: www.ntv.de