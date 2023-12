Berichten zufolge wurde der Kanzler der Universität von Wisconsin - La Crosse wegen pornografischer Filme, die er mit seiner Frau gedreht hat, entlassen

Bei der Bekanntgabe der Kündigung von Joe Gow sagte der Präsident der University of Wisconsin System, Jay Rothman: "In den letzten Tagen haben wir von einem bestimmten Verhalten von Dr. Gow erfahren, das dem Ruf der Universität erheblichen Schaden zugefügt hat. Seine Handlungen waren abscheulich."

Gow wurde von der Verwaltung beurlaubt, da er "in die Rolle eines Dozenten wechselt", so Rothman in einer Erklärung auf der Website der UW. Der Universitätsleiter fügte hinzu, dass er eine Beschwerde eingereicht habe, in der er darum bat, Gows Status als fest angestellter Professor zu überprüfen, und wies darauf hin, dass eine externe Anwaltskanzlei mit der Angelegenheit beauftragt worden sei.

Gow, der laut seinem Universitätsprofil der 10. Kanzler der University of Wisconsin - La Crosse war, sagte in Erklärungen gegenüber den Medien, dass er wegen pornografischer Videos, die er mit seiner Frau gemacht hatte, bestraft wurde. Er habe kein "ordnungsgemäßes Verfahren" erhalten und die "Bücher und Videos, die meine Frau und ich produziert haben, sind durch den ersten Verfassungszusatz geschützt", sagte Gow in einer Erklärung gegenüber CNN.

"Gow hat eine rücksichtslose Missachtung der Rolle gezeigt, die ihm an der UW-La Crosse anvertraut wurde, um Studenten, Lehrkräften, Mitarbeitern und der Campus-Gemeinschaft zu dienen", sagte die Präsidentin des Verwaltungsrats der Schule, Karen Walsh, in einer Erklärung.

"Die Empörung über sein Verhalten wird durch das einstimmige Votum des UW Board of Regents, ihn als Kanzler zu entlassen, deutlich. Wir sind alarmiert und angewidert von seinen Handlungen, die völlig und unbestreitbar mit seiner Rolle als Kanzler unvereinbar waren", so Walsh.

Die Erklärungen von Walsh und Rothman enthalten keine Einzelheiten zu Gows Handlungen oder Verhalten.

Aber Gow und seine Frau Carmen Wilson sagten in Interviews mit der Washington Post und der New York Times, dass sie glauben, dass der Ex-Kanzler wegen der pornografischen Videos, die das Paar zusammen gemacht hat, bestraft wird und dass ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung verletzt wurden.

Das Paar habe solche Videos "seit Jahren" gedreht und sich vor kurzem entschlossen, sie in größerem Umfang auf pornografischen Websites zu veröffentlichen, sagte Gow der Times. Das Paar sagte jedoch, sie hätten nie die Universität oder ihre Arbeit erwähnt.

"Wir alle sollten zutiefst beunruhigt darüber sein, dass das Board of Regents die Tatsache übersieht, dass die Bücher und Videos, die meine Frau und ich produziert haben, durch den Ersten Verfassungszusatz sowie durch das eigene Engagement der Regents für akademische Freiheit und freie Meinungsäußerung geschützt sind", sagte Gow in einer Erklärung gegenüber CNN

"Darüber hinaus habe ich vom Vorstand kein ordentliches Verfahren erhalten: Ich wurde weder über die Richtlinien informiert, gegen die ich angeblich verstoßen habe, noch wurde mir eine Anhörung gewährt, um meine Sicht der Dinge darzulegen", sagte er.

An der UW - La Crosse waren im Herbst 2022 9.352 Studenten immatrikuliert. Die University of Wisconsin - Madison hatte laut US News & World Report 37.230 Studenten eingeschrieben.

Quelle: edition.cnn.com