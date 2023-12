Bericht: Trump will Wahlprüfer in Michigan daran hindern, Ergebnisse zu bestätigen

An der Telefonkonferenz beteiligte sich auch die Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees (RNC), Ronna McDaniel. Sie wies zwei Wahlprüfer an, „nicht zu unterschreiben“, heißt es in der Aufzeichnung. „Wir besorgen Ihnen einen Anwalt“, fuhr McDaniel fort. Auch Trump betonte: „Wir werden uns um diese Angelegenheit kümmern.“

Der Anruf erfolgte zwei Wochen nach der Präsidentschaftswahl, als Trump Michigan an seinen Herausforderer Joe Biden verlor, berichtete die Zeitung.

Ungefähr 18 Prozent der Einwohner Michigans leben in Wayne County, berichtet The Detroit News. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 wurden dort rund 878.000 Stimmen abgegeben.

Die Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees, McDaniel, sagte gegenüber The Detroit News, sie habe damals „öffentlich und mehrfach“ gesagt, es gebe „ausreichende Beweise, um eine Untersuchung zu rechtfertigen“. Ein Trump-Sprecher sagte, die Handlungen des ehemaligen Präsidenten seien Teil seiner Pflicht, „die Integrität der Wahlen zu gewährleisten“, einschließlich einer Untersuchung der Manipulation und des Diebstahls der Präsidentschaftswahlen 2020.

Biden besiegte Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020. Trump, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut als Republikaner antreten will, weigerte sich, seine Niederlage einzugestehen, und widerlegte Behauptungen über massiven Wahlbetrug weitgehend. Der 77-Jährige wurde nun zweimal angeklagt, weil er versucht hatte, die Wahlergebnisse von 2020 zu kippen, um an der Macht zu bleiben.

Laut/ju

Quelle: www.stern.de