Bemerkenswerter Vorfall in Wien: Frau schwimmt unter einem Bus

In den vorherigen August-Tagen war Wien, die Hauptstadt Österreichs, von hohen Temperaturen und mangelndem Regen geprägt. Doch es kam am Samstag zu einem außergewöhnlichen Wolkenbruch, was zu dramatischen Rettungsbemühungen führte.