Bei Schießerei auf Student der Prager Universität kommen 14 Menschen ums Leben

„Ich kann derzeit bestätigen, dass es bei diesem schrecklichen Verbrechen 14 Opfer und 25 Verletzte gab“, sagte Polizeichef Martin Vondrasek am Donnerstag, nachdem frühere Gerüchte darauf hindeuteten, dass mehr als 15 Menschen getötet worden seien. Vondrasek sagte, alle Opfer seien im Gebäude getötet worden.

Medienberichten zufolge handelte es sich bei einigen der Opfer um Klassenkameraden der Täter. Das niederländische Außenministerium sagte, einer der Verletzten sei ein niederländischer Staatsbürger.

Der Polizeichef fügte hinzu, dass die bewaffneten Angreifer „eine große Menge Waffen und Munition“ hätten. Das schnelle Eingreifen der Polizei verhinderte ein noch größeres Blutbad.

Auf dem Onlinedienst X (ehemals Twitter) erklärte der Prager Rettungsdienst, dass zahlreiche „Krankenwagen“ zum Tatort geschickt worden seien.

Die tschechische Regierung erklärte den 23. Dezember zum nationalen Trauertag. Die Flaggen an offiziellen Gebäuden sollten am Freitag auf Halbmast wehen und die Menschen werden gebeten, um 12 Uhr eine Schweigeminute einzuhalten.

Die Schießerei fand an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag statt. Es liegt im historischen Stadtzentrum, in der Nähe berühmter Touristenattraktionen wie der im 14. Jahrhundert erbauten Karlsbrücke.

Die Polizei begann vor der Schießerei mit der Suche nach dem 24-jährigen Mann, nachdem sein Vater tot in der Stadt Horston westlich von Prag aufgefunden worden war, sagte Polizeichef Vondrasek. Vondrasek fuhr fort, der Schütze sei in die tschechische Hauptstadt gereist und habe gesagt, er wolle Selbstmord begehen. Beamte vermuteten zuvor, dass der Schütze seinen Vater getötet hatte.

Die Polizei durchsuchte das Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät, wo der Schütze an Vorlesungen teilnehmen sollte. Er ging jedoch zu einem anderen nahegelegenen Fakultätsgebäude, wurde jedoch nicht rechtzeitig entdeckt. Vondrasek sagte, die ersten Informationen über die Schießerei seien gegen 15 Uhr eingegangen und schnelle Eingreiftruppen seien innerhalb von 12 Minuten vor Ort gewesen.

Bald darauf kamen Informationen über den bewegungslosen Körper des Schützen. Unbestätigten Berichten zufolge beging er Selbstmord. Polizeichef Vondrasek sagte zu den Ermittlungen gegenüber dem Online-Netzwerk, dass die Täter von einem „ähnlichen Fall“ in Russland im Herbst dieses Jahres inspiriert worden seien. Nähere Angaben machte der Beamte nicht. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine weitere drohende Gefahr.

Laut Vondrasek wurden bei dem Einsatz keine Beamten verletzt. Die Polizei evakuierte das Gebäude und nutzte den Konzertsaal auf der anderen Straßenseite als vorübergehende Unterkunft für die Evakuierten.

Beamte gehen davon aus, dass der Schütze am 15. Dezember bei einem Spaziergang in einem Wald östlich von Prag auch einen jungen Mann und seine zwei Monate alte Tochter getötet hat, so Vondrasek.

Die schlimmste Schießerei seit dem Zerfall der Tschechoslowakei schockierte die Welt. Der tschechische Präsident Peter Pavel sagte, er sei „schockiert“ über den Angriff. Er drückte den Familien der Opfer von X „tiefes Bedauern und aufrichtiges Beileid“ aus.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula Ursula, sagte gegenüber X, sie sei „schockiert über die sinnlose Gewalt, die heute in Prag so viele Menschenleben gefordert hat“. Sie drückte auch ihr Beileid aus.

Finanzminister Olaf Scholz schrieb an X, er sei „zutiefst beunruhigt“ über die „schrecklichen Nachrichten aus Prag“. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes sprach Bundespräsident Steinmeier dem tschechischen Präsidenten Pavel sein Beileid aus. „Mein Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien“, schrieb Steinmeier.

„Der Anschlag im Zentrum von Prag hat das Herz Europas hart getroffen. Wir trauern“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Berbock (Grüne) gegenüber der SPD und drückte damit ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung für ihren Kollegen Rakusan aus.

Das Weiße Haus verurteilte die „sinnlose“ Gewalt. Der französische Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Elisabeth Boyne brachten „Schock“ und „Solidarität“ zum Ausdruck. Born sagte, er habe mit Pavel über den Angriff gesprochen – der tschechische Präsident beendete am Donnerstag seinen Besuch in Frankreich.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de