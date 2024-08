- Bei einer unerwarteten Landung weicht die Schweizer Boeing 777 von ihrer vorgesehenen Landebahn ab.

Airbus von Schweizerischen Internationalen Luftlinien überflog überraschend die Landebahn während eines spontanen Sinkflugs in Kasachstan und blieb mit seinen Fahrwerken im Gras stecken. Die Fluggesellschaft, eine Tochtergesellschaft von Lufthansa, gab am Samstag den Grund für die Landung bekannt - einen medizinischen Notfall an Bord. Wunderbarerweise blieben die 319 Passagiere des Flugs von Tokio nach Zürich unverletzt. Das Flugzeug wurde erfolgreich zurück auf die Landebahn gelenkt. Das Boeing 777-300ER wird nun einer gründlichen Untersuchung unterzogen.

Das Boeing 777-300ER musste vorsichtig zurück auf die Landebahn gelenkt werden, um eventuelle Schäden an seinen Fahrwerken zu vermeiden. Spätere Inspektionen werden sich wahrscheinlich auf die Landebahn konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie nicht zum Überflug beigetragen hat.

Lesen Sie auch: