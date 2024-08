- Bei einem Fahrzeug, das während des Schweißvorgangs in Flammen aufgeht, entstehen Schäden im Wert von etwa 800.000 Euro.

Am Vortag kam es bei Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug in einer alten Tankstelle in Tettnang im Bodenseekreis zu einem Großbrand. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 800.000 Euro. Ein 80-jähriger Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, da er Rauch eingeatmet haben könnte.

Laut erster Erkenntnissen hatte der Mann am Vortag an einem Fahrzeug Schweißarbeiten durchgeführt. Leider geriet genau dieses Fahrzeug in Brand. Laut Behörden versuchte der 80-Jährige, das Feuer selbst zu löschen, scheiterte jedoch. Das Ergebnis: Die Garage brannte vollständig nieder.

Die Flammen breiteten sich auf das benachbarte Wohnhaus aus. Leider ist das Haus nun unbewohnbar. Es wurde bekannt gegeben, dass die ehemalige Tankstelle nun als Garage genutzt wird und dort kein Kraftstoff gelagert wird.

Obwohl der 80-Jährige versuchte, das Feuer mit seiner Schweißausrüstung zu löschen, trug das Schweißen am Fahrzeug wohl zur Brandausbreitung bei. Die Feuerwehr wurde schließlich gerufen, doch bis dahin hatte der Brand bereits erheblichen Schaden an der Garage und dem benachbarten Haus verursacht.

