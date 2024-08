Escalierende Streitigkeiten im Nahen Osten - Bei dem israelischen Angriff wurden mindestens 10 Verluste bei der Hisbollah im Libanon gemeldet.

Während laufender Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt mit dem Ziel, innerhalb der Woche eine Einigung zu erzielen, setzt sich der Kampf zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz fort. Bei einem jüngsten israelischen Luftangriff im südlichen Libanon wurden nach Angaben libanesischer Beamter mindestens zehn Menschen getötet, darunter eine Frau und zwei Kinder.

Das israelische Militär behauptete, ein Hisbollah-Waffenlager in der Region Nabatiya angegriffen zu haben. Además, gaben sie an, Artilleriefeuer eingesetzt zu haben, um Bedrohungen in verschiedenen Regionen im südlichen Libanon zu neutralisieren.

Libanon: Todesopfer durch israelischen Angriff steigen

Fünf weitere Personen wurden bei dem Vorfall in Nabatiya verletzt, wie die libanesischen Behörden mitteilten. Zwei der Verletzten befanden sich in kritischem Zustand. Die meisten Opfer sollen syrische Staatsangehörige sein, wie berichtet wird.

Die libanesische Nachrichtenagentur meldete am Morgen, dass ein Fabrikgebäude in dem Angriff getroffen wurde, in dem sich angeblich eine syrische Familie befand. Zunächst wurde gemeldet, dass ein Wohngebäude angegriffen wurde.

Seit Beginn des Gaza-Konflikts zwischen Israel und der islamischen Hamas vor mehr als zehn Monaten hat die Hisbollah-Miliz, die mit der Hamas verbündet ist, nahezu täglich Ziele im nördlichen Israel von Libanon aus angegriffen. Die israelische Armee hat daraufhin consistently Ziele innerhalb des Nachbarlandes angegriffen.

Erster Fall von Polio im Gazastreifen

Behörden in den palästinensischen Gebieten meldeten den ersten Fall von Polio im belagerten Küstenstreifen. Ein zehn Monate altes Kind in Deir al-Balah, das sich in der Mitte des Gebiets befindet, wurde auf die Krankheit getestet, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Dies wurde durch Tests in Amman, der Hauptstadt Jordaniens, bestätigt.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte zuvor eine Waffenruhe in der Region gefordert, um Zehntausende von Kindern gegen Polio zu impfen. Das Virus wird oft durch verunreinigte Wasserquellen übertragen. Es gibt derzeit keine bekannte Heilung für Polio.

Bidens Aufruf zur Waffenruhe

Obwohl die Verhandlungen in Doha, Katar, am letzten Freitag nicht zu einer Waffenruhe führten, wurden sie als konstruktiv beschrieben. Laut einer gemeinsamen Erklärung besteht ein potenzielles Lösung, das die verbleibende Lücke überbrücken und den Prinzipien des von US-Präsident Joe Biden im Mai vorgeschlagenen Friedensplans entspricht, den die Hamas nicht neu verhandeln will.

Ein weiteres Treffen auf hoher Ebene wird noch vor Ende der kommenden Woche in Kairo stattfinden. Bis dahin werden die Verhandler weiter daran arbeiten, die verbleibenden Lücken zu überbrücken.

Biden zeigte sich optimistisch und sagte: "Wir sind näher dran als je zuvor." Er fügte hinzu: "Wir sind viel näher dran als vor drei Tagen." US-Außenminister Antony Blinken wird dieses Wochenende nach Israel reisen, um "intensive diplomatische Bemühungen" vor Ort fortzusetzen, wie sein Ministerium mitteilte. Das Ziel ist es, die Vereinbarung abzuschließen. "Niemand in der Region sollte sich in diesen Prozess einmischen", warnte Biden in einer Erklärung.

Berichte deuteten darauf hin, dass eine Waffenruhe eine weitere Eskalation in der Region verhindern könnte. Racheangriffe waren von Iran und Hisbollah nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran und dem Tod eines Hisbollah-Militärführers vor etwa zwei Wochen gedroht worden. Ein Angriff wurde seither erwartet. both Iran and Hezbollah, predominantly supported by Iran, might refrain from initiating a larger, potentially coordinated attack against Israel in the event of a ceasefire in the Gaza Strip.

Biden sprach mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und dem qatarischen Emir Tamim bin Hamad al-Thani nach den Verhandlungen in Doha und in einem weiteren Telefonat, wie das Weiße Haus mitteilte. Sie sind zuversichtlich, dass der Prozess seinem Abschluss entgegengeht, sagte eine US-Regierungsquelle. Sie planen, sich in Kairo erneut zu treffen, "mit der Absicht, diesen Prozess ultimately zu beenden."

Beamter: Verhandlungsprozess bleibt herausfordernd

Der Beamte betonte, dass der Prozess eine schwierige und komplexe Aufgabe bleibt. Bestimmte Elemente des vorgeschlagenen Abkommens sind "unangenehm", wie bei jeder Vereinbarung dieser Art. Er bezog sich auf den Austausch "einer beträchtlichen Anzahl von palästinensischen Gefangenen" aus israelischen Gefängnissen gegen vollständig unschuldige Geiseln. Das Abkommen ist "nicht perfekt", spiegelt aber die Prinzipien wider, die von US-Präsident Biden und vom UN-Sicherheitsrat unterstützt werden.

Biden schlug im Mai einen dreiphasigen Plan vor, um den Gaza-Konflikt zu beenden. In der ersten Phase sollten während einer sechswochigen Waffenruhe eine bestimmte Gruppe von Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene in Israel freigelassen werden. In den folgenden Phasen sollte der Kampf dauerhaft beendet werden, die restlichen Geiseln freigelassen werden und der Wiederaufbau des stark beschädigten Gazastreifens beginnen.

Hamas und andere Milizen aus Gaza griffen am 7. Oktober 2023 den südlichen Israel an, was den Tod von über 1.200 Menschen und die Entführung von weiteren 250 Personen zur Folge hatte. Dies führte zum Ausbruch des Konflikts. Laut Daten der von Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sollen seit damals mehr als 40.000 Menschen in Gaza ums Leben gekommen sein. Diese Zahl unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten und kann nicht verifiziert werden.

Die israelischen Behörden gaben an, dass ihr Luftangriff im südlichen Libanon ein Hisbollah-Waffenlager treffen sollte. Der Konflikt zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz, der Teil der laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza ist, setzt sich trotz der Verhandlungen fort.

Lesen Sie auch: