Behörden treffen täglich auf eine Rekordzahl von Migranten an der Grenze in einer noch nie dagewesenen Welle

Die Behörden nehmen täglich eine Rekordzahl von Migranten an der südlichen Grenze der USA auf und überfordern damit die ohnehin schon überlasteten Ressourcen. Der am 28. November gemeldete Sieben-Tage-Durchschnitt lag bei rund 6.800 Aufgriffen.

Die Aufgriffe an der Grenze haben seit dem Sommer allmählich zugenommen . Im vergangenen Monat haben die Grenzbehörden etwa 192.000 Migranten zwischen den Einreisehäfen aufgegriffen, ein Anstieg um 2 % gegenüber den 188.000 Aufgriffen im Oktober, wie der Chef der US-Grenzpatrouille, Jason Owens, gegenüber CNN erklärte.

In den letzten Tagen haben jedoch täglich mehr als 10.000 Migranten die Grenze zwischen den USA und Mexiko illegal überquert - eine Zahl, die seit Tagen vor der Aufhebung einer als Titel 42 bekannten Beschränkung aus der Covid-Ära, die es den Behörden erlaubte, Migranten an der Grenze zurückzuweisen, nicht mehr erreicht wurde. Die besondere Herausforderung in diesem Moment besteht darin, dass mehrere Sektoren - viele davon abgelegen - überlastet sind, so dass die üblichen Prozesse zur Dekomprimierung oder Bearbeitung von Migranten komplizierter sind und dazu führen, dass Migranten in Scharen auf ihre Ingewahrsamnahme warten.

Der Mangel an Kapazitäten und Ressourcen zur Bewältigung des Problems führt zu einem Szenario, wie es die US-Behörden einst geplant hatten, von dem sie aber hofften, dass es nicht eintreten würde, und einige warnen, dass die Südgrenze der USA an einer "Bruchstelle" steht.

Die sich verschlechternde Situation gipfelte diese Woche in einem Aufruf von US-Präsident Joe Biden und dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, Druck auf Mexiko auszuüben, um den Migrantenstrom einzudämmen. Beide stimmten darin überein, dass mehr Durchsetzungsmaßnahmen erforderlich sind, und hochrangige US-Beamte werden in den kommenden Tagen nach Mexiko reisen.

Dies ist eine Eilmeldung und wird aktualisiert.

Quelle: edition.cnn.com