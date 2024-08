- Beginnende Brand in einer Metallfabrik in Hanau

Am Samstag kam es in einer auf metallverarbeitende Arbeiten spezialisierten Fabrik in Hanau zu einem Explosionsvorfall. Zum Glück wurde niemand dabei verletzt. Feuerwehr und Rettungskräfte trafen mit etwa 60 Personen am Ort des Geschehens ein, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Die Explosion in der Hanauer Fabrik führte zu einem großen Feuer, das von den Feuerwehrleuten gelöscht werden musste. Bei ihrer Ankunft identifizierten die Einsatzkräfte mehrere heiße Stellen, die umgehend behandelt werden mussten.

