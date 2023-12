Beginnen Sie Ihre Woche klug: Weihnachten in Bethlehem, Trump-Strafverfahren, Wisconsin-Karten, Elijah McClain, Prag in Trauer

Hier erfahren Sie, was Sie sonst noch wissen müssen, um Ihre Woche intelligent zu beginnen.

Das Wochenende, das war

- Wenn Weihnachten vor der Tür steht, sollte es in Bethlehem von Besuchern nur so wimmeln. Doch dieses Jahr ist die Stadt im israelisch besetzten Westjordanland fast menschenleer. Der Oberste Gerichtshof lehnte einen Antrag des Sonderanwalts Jack Smith ab, im Schnellverfahren darüber zu verhandeln, ob Donald Trump für angebliche Verbrechen, die er während seiner Amtszeit begangen hat, Immunität vor der Strafverfolgung durch die Bundesbehörden genießt. Trump drängte ein Bundesberufungsgericht , den Fall mit der Begründung abzuweisen, er sei durch die Immunität des Präsidenten geschützt.- Der Oberste Gerichtshof von Wisconsin erklärte die Wahlkarten des Bundesstaates, die den Republikanern einen Vorteil verschaffen, für verfassungswidrig und ordnete an, dass für die Wahlen im Jahr 2024 neue Linien gezogen werden. Die 4:3-Entscheidung in einem wichtigen umkämpften Bundesstaat hat große Auswirkungen auf die Wahl 2024.- Zwei Sanitäter wurden der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit dem Tod von Elijah McClain für schuldig befunden, einem 23-jährigen Schwarzen, der im August 2019 in Aurora, Colorado, von der Polizei überwältigt und mit Ketamin injiziert wurde. Jeremy Cooper und Peter Cichuniec hatten auf "nicht schuldig" plädiert. - In der Tschechischen Republik wurde ein nationaler Trauertag begangen, nachdem die schlimmste Schießerei in Friedenszeiten in der Geschichte des Landes an der Karls-Universität in Prag 14 Tote und Dutzende Verletzte gefordert hatte. Im ganzen Land läuteten die Glocken für die Opfer des Anschlags.

Die kommende Woche

MontagFroheWeihnachten für alle, die auf der ganzen Welt feiern! Auch die Ukraine feiert ihr erstes offizielles Weihnachtsfest am 25. Dezember und distanziert sich damit weiter von den Traditionen der mit Putin verbündeten russisch-orthodoxen Kirche, die Weihnachten am 7. Januar feiert. Das ukrainische Parlament stimmte im Sommer dafür, den Feiertag zu verlegen, um der Ukraine zu helfen, "das russische Erbe aufzugeben, das die Feier von Weihnachten am 7. Januar vorschreibt", und den Ukrainern zu helfen, "ihr eigenes Leben mit ihren eigenen Traditionen (und) Feiertagen zu leben".

DienstagEsist Boxing Day - ein offizieller Feiertag im Vereinigten Königreich, der nichts mit leeren Geschenkkartons oder Schlägen ins Gesicht zu tun hat - und der Beginn von Kwanzaa, einem siebentägigen nicht-religiösen Feiertag in den USA, der die afroamerikanische Kultur feiert.

Nach Angaben der FAA wird auch der Dienstag zu den verkehrsreichsten Tagen der Weihnachtswoche gehören, da mehr als 41.000 Flüge Reisende von ihren Urlaubszielen zurückbringen werden.

MittwochNacheinem Telefonat zwischen Präsident Joe Biden und dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador in der vergangenen Woche, bei dem die Migrantenkrise an der Grenze zwischen den USA und Mexiko angesprochen wurde, werden Außenminister Antony Blinken, Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und die Beraterin für Heimatschutz im Weißen Haus, Liz Sherwood-Randall, voraussichtlich nach Mexiko reisen, um mit mexikanischen Beamten weitere Maßnahmen zu besprechen. Die Grenzsicherheit - die für Biden im Jahr 2024 eine Schwachstelle bleibt - stand in diesem Monat im Vordergrund, als die Unterhändler des Senats versuchten, ein Einwanderungsabkommen zu erreichen, das mit dem zusätzlichen Antrag der Regierung auf nationale Sicherheit verbunden ist. Diese Gespräche gerieten ins Stocken und hinderten Biden daran, vor Jahresende zusätzliche Hilfen für die Ukraine und Israel zu vereinbaren. Der Antrag des Weißen Hauses enthielt auch 14 Milliarden Dollar für die Grenzsicherung.

ThursdaySpaceXplant für den 28. Dezember eine Doppelveranstaltung an beiden Küsten. Das wiederverwendbare Raketenunternehmen von Elon Musk hofft, das geheimnisvolle X-37B-Roboter-Raumflugzeug des US-Militärs an Bord seiner Falcon Heavy-Rakete in die Umlaufbahn zu bringen. Das vierstündige Startfenster im Kennedy Space Center der NASA in Florida öffnet sich um 19.00 Uhr ET. Einige Stunden später will SpaceX auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien 21 Starlink-Satelliten an Bord einer Falcon 9-Rakete in eine erdnahe Umlaufbahn bringen. Der Start ist für 21:09 p.m. PT geplant.

One Thing: Verpasst im Jahr 2023Im One Thing-Podcast dieser Woche blicken CNN-Korrespondenten und -Reporter auf einige der unterbelichteten Geschichten des Jahres 2023 zurück und untersuchen, welche Themen und Trends im Jahr 2024 für Gesprächsstoff sorgen könnten. Hören Sie hier.

2023: Das Jahr in Bildern

CNN Digital's 2023: The Year in Pictures ist eine interaktive Fotogalerie, die im Dezember wöchentlich aktualisiert wird.(Anmerkung des Herausgebers:Einige der Bilder sind sehr anschaulich und sollten nicht mit Vorsicht genossen werden).

Was in der Unterhaltung passiert

TV und StreamingDie46. jährliche Verleihung der Kennedy Center Honors wird am Mittwoch um 21.00 Uhr ET auf CBS ausgestrahlt. Zu den Preisträgern des Jahres 2023 gehören der Komiker und Moderator Billy Crystal, die Sopranistin Renée Fleming, der Singer-Songwriter und Produzent Barry Gibb, die Rapperin, Sängerin und Schauspielerin Queen Latifah und die Sängerin Dionne Warwick. Latifah ist die erste weibliche Rapperin, die bei der prestigeträchtigen Zeremonie geehrt wird.

Die neue Stop-Motion-Animationsserie "Pokémon Concierge" ist ab Donnerstag auf Netflix zu sehen. Anders als in den verschiedenen Videospielen, Filmen und Anime-Serien sind diese Pokémon nicht auf der Suche nach einem Kampf, sondern nach ein wenig Streicheleinheiten in einem friedlichen Resort.

In den KinosWeihnachtenwird ein arbeitsreicher Tag an den Kinokassen. Den Anfang macht "Die Farbe Lila", ein Musical-Reboot des Klassikers von 1985 mit Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, H.E.R, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins und Danielle Brooks. (Der Film ist eine Produktion von Warner Bros. Pictures, das wie CNN zu Warner Bros. Discovery gehört).

Wenn es um Geschwindigkeit geht, kommt "Ferrari" von Regisseur und Produzent Michael Mann mit dem für den Academy Award nominierten Adam Driver und der Oscar-Preisträgerin Penelope Cruz in den Hauptrollen auf die große Leinwand. Driver spielt den legendären Autohersteller Enzo Ferrari, und Cruz porträtiert seine Frau Laura Garello Ferrari.

The Boys in the Boat" schließlich erzählt die Geschichte des Ruderteams der University of Washington in den 1930er Jahren, von den Anfängen in der Zeit der Depression bis zum Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. In dem Film spielt Joel Edgerton die Hauptrolle, Regie führt George Clooney. Stellen Sie sich "Chariots of Fire" mit Rudern vor ...

Was im Sport passiert

Auf einen Blick ...Was ist der wahre Sinn von Weihnachten? Offenbar der Sport. An Spielen, die am Montag ab 12 Uhr mittags beginnen, wird es nicht mangeln.

In der NFL treten die Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs an, gefolgt von den New York Giants und den Philadelphia Eagles sowie den Baltimore Ravens und den San Francisco 49ers. Die Ravenssind das einzige Team in der AFC, das seinen Playoff-Platz bereits sicher hat. In der NFC haben sich die San Francisco 49ers, die Dallas Cowboys und die Philadelphia Eagles ihre Teilnahme an der Postseason gesichert.

Auch Basketball ist eine Weihnachtstradition: In der NBA stehen fünf Partien auf dem Spielplan: Milwaukee Bucks vs. New York Knicks, Golden State Warriors vs. Denver Nuggets, Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers vs. Miami Heat und Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns.

Und wir befinden uns mitten in der College-Football-Bowl-Saison, in der von Dienstag bis Samstag täglich mehrere Spiele ausgetragen werden.

Zeit für ein Quiz!

Machen Sie das CNN Feiertags-Quiz! Informieren Sie sich über lustige und faszinierende Traditionen aus aller Welt. Wie werden Sie abschneiden?

Spielen Sie mich aus ...

Have Yourself a Merry Little Christmas"Was? Hätten Sie Wham! oder Mariah Carey erwartet?(Zum Anschauen hier klicken)

