Beeindruckende Fotos von den "Meerjungfrauen"-Tauchern in Südkorea

"Ihre größte Sorge war die Tatsache, dass diese Tradition zu Ende geht", sagte Lee gegenüber CNN über Ko Ryou-jin, eine Haenyeo der dritten Generation. "Sie sprach mit mir auf Koreanisch und sagte: 'Ich werde die letzte sein. Dann sagte sie auf Englisch: 'Ich bin die letzte Meerjungfrau.'"

Ko's Aussage inspirierte den Titel von Lees neuem Fotobuch, das nicht nur die einzigartige Lebens- und Arbeitsweise der Haenyeo beleuchtet - die 2016 von der UNESCO als Teil des südkoreanischen Kulturerbes anerkannt wurde - sondern auch hervorhebt, wie ihre langjährigen Traditionen zunehmend durch die Klimakrise und den Lauf der Zeit bedroht sind.

Mit einem einleitenden Text von Ko, mit dem Lee seit seinem Besuch auf Jeju im Jahr 2018 in Kontakt geblieben ist, zeigt "The Last Mermaid" Porträts der generationsübergreifenden Gruppe von Frauen bei der Arbeit - bei der Vorbereitung auf den Tauchgang mit ihrer robusten, von Hand reparierten Ausrüstung oder beim Auftauchen aus dem Meer mit ihren Fängen, die mit Netzen und Schwimmern statt mit moderner mechanischer Ausrüstung an die Oberfläche gezogen werden. Nahaufnahmen zeigen die einfachen Notwendigkeiten der Arbeit, wie z. B. die abgerundeten Bleigewichte, mit denen die Haenyeo schnell auf den Meeresboden sinken, sowie Detailaufnahmen von Meereslebewesen, wie z. B. die Reihen von Saugnäpfen an den Tentakeln von Tintenfischen.

"Die faszinierende Verbindung zwischen den Haenyo und der halb-matriarchalischen Familienstruktur der Insel Jeju steht im Mittelpunkt dieser Geschichte", schreibt Lee in der Einleitung zu seinem Buch: "Über Generationen hinweg war diese Insel ein Hort weiblicher Stärke und Widerstandskraft", heißt es in der Einleitung weiter, "und die Haenyo verkörpern dieses mächtige Erbe".

Lee lebte in Südkorea, bis er sieben Jahre alt war, dann zog seine Familie nach Toronto. Er sei sich der Haenyeo immer bewusst gewesen, sagte er gegenüber CNN, da er als Kind Jeju besucht habe. "Ich glaube, die Leute sehen sie fast als Arbeiter", sagte er und erklärte, dass die einzigartige Lebensweise der Haenyeo vor Ort als selbstverständlich angesehen wird.

Sein Wunsch, mehr über die Gemeinschaft zu erfahren, kam erst später im Leben. "Ich habe viel über Vielfalt und Repräsentation nachgedacht und meine persönliche Identität erforscht", so der heute in New York City lebende Fotograf, dessen Arbeiten bereits in Vogue, Dazed und dem T Magazine der New York Times veröffentlicht wurden. "Als koreanischer Amerikaner, der die meiste Zeit seines Lebens in den USA und Kanada verbracht hat, war es eine schöne Erfahrung, zurückzukehren und sich wieder mit meiner Kultur und meinem Erbe zu verbinden und zu versuchen, dies mit der Welt zu teilen", sagte er.

Bei einem Frühstück in der beliebten koreanischen Bäckerei Paris Baguette knüpfte Lee Kontakte zur Tauchergemeinschaft und verbrachte lange Tage mit den Haenyeo - ohne selbst zu tauchen. (Die Frauen, von denen die meisten zwischen 60 und 80 Jahre alt sind, trafen in der Regel schon früh am Morgen ein, um sich vorzubereiten - unter anderem mit einem Blutdruckmessgerät, um zu prüfen, ob alle in guter Verfassung sind, bevor sie den ganzen Tag im Wasser verbringen.

Eine Haenyeo-Taucherin zeigt einen kleinen Tintenfisch, der zu ihrem Fang gehört. Die koreanische Flagge flattert in der Meeresbrise.

Die Frauen nahmen Lee auf eine Weise in ihre Reihen auf, die den Fotografen an seine enge Beziehung zu seiner verstorbenen Großmutter erinnerte. "Historisch gesehen war die Insel Jeju eine matriarchalische Gesellschaft, in der die Frauen tauchten und die Familie versorgten, sie waren die Ernährerinnen", sagte Lee. "Es gab diese besondere Verbindung... die Familie ist ein so großer Teil der Kultur."

Die Haenyeo bestehen darauf, ihre Traditionen am Leben zu erhalten, indem sie einfache Ausrüstungen wie Neoprenanzüge verwenden, die ständig geflickt und repariert werden, so Lee. "Es war fast so, als wäre die Geschichte eingefangen worden. Sie haben ihre Lebensweise in den letzten 60 Jahren nicht verändert".

"Es gab nicht dieses Gefühl der Hierarchie, das in anderen Teilen Koreas zu spüren ist... alle waren sehr hilfsbereit, und alle machten die gleiche Arbeit", sagte Lee zu CNN über die Haenyeo-Gemeinschaft... "Es schien einfach harmonischer zu sein. Ich bin so dankbar, dass ich diesen Raum betreten und beobachten durfte", fuhr er mit Blick auf seine Zeit mit den Frauen fort.

Lee beobachtete jedoch auch, wie sich die Herausforderungen zwischen Alt und Neu manifestierten: Die Klimakrise zwingt die Haenyeo dazu, ihre Fischereimethoden anzupassen. Durch den Klimawandel hat sich das Wasser um Jeju in den letzten 36 Jahren um etwa zwei Grad Celsius erwärmt, so eine Studie, die 2023 in der Zeitschrift Sustainability veröffentlicht wurde. Ko erklärte Lee, dass es den Haenyeo aufgrund der Veränderungen in den Meeresökosystemen nun nicht mehr möglich ist, die nachhaltigen Fischereipraktiken anzuwenden, die sie über Jahrzehnte hinweg gepflegt haben. Eine Überpopulation von Seeigeln zum Beispiel hat die regelmäßigen Erntemuster der Taucher gestört, während wärmere Gewässer giftige und räuberische Meeresbewohner wie Schlangen und Kraken in das Gebiet gezogen haben.

Ko erzählte Lee auch, dass Taucher in früheren Jahren ihren Hauptfang - eine Art Meeresmuschel namens Turbanmuschel - leicht finden konnten, die oft nach Japan exportiert wird, wo sie als Delikatesse gilt. Heute müssen die Haenyeo eine ganze Stunde lang hinausschwimmen, bevor sie überhaupt etwas finden. "Ihre Arbeit ist nicht nur gefährlicher geworden, sondern es ist auch schwieriger, Meereslebewesen zu finden, die sie fangen können", so Lee. "Ihre Praxis der Nachhaltigkeit ist nicht mehr gegeben. Sie müssen viel härter arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen".

Ein schweres Netz, gefüllt mit Turbanmuscheln, und eine Haenyeo-Taucherin taucht mit Seeigeln in der Hand auf.

Die Tauchtraditionen auf Jeju reichen möglicherweise bis ins 5. Jahrhundert zurück, und die Tatsache, dass die Haenyeo inmitten der Turbulenzen der jüngeren Geschichte Koreas in aller Stille an ihren Traditionen festgehalten haben, ist Lee nicht entgangen. "Es ist ein Ort, der sich in so kurzer Zeit so sehr verändert hat, von einem vom Krieg zerrissenen Land, das ziemlich arm war, zu einem entwickelten Land, und all das geht mir durch den Kopf", sagte er.

Die rasanten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in Südkorea haben jedoch dazu geführt, dass sich die jüngere Generation oft weniger dazu hingezogen fühlt, so zu leben und zu arbeiten wie die Haenyeo, so Ko. Sie hat versucht, mehr junge Frauen für ihre Gemeinschaft zu gewinnen, aber sie sagte Lee, dass dies eine Herausforderung sei. Dennoch gibt es einen gewissen Erfolg: Seit Lees Besuch auf der Insel hat sich eine weitere jüngere Taucherin den Haenyeo angeschlossen, was bedeutet, dass Ko vorerst nicht mehr die "letzte Meerjungfrau" ist.

"Es ist einfach erstaunlich, dass es diese Tradition seit über tausend Jahren gibt", sagt Lee, der für das Frühjahr eine Ausstellung der Fotos in Südkoreas Hauptstadt Seoul plant. "Ich halte es für wichtig, so viel wie möglich von dieser Geschichte zu bewahren, denn das Traurige daran ist, dass ich nicht weiß, wie nachhaltig sie ist.

