Bedrohungsmatrix"-Studie zeigt, dass Fußball- und Basketballspieler unter entsetzlichem Online-Missbrauch leiden

Seit einigen Jahren haben die Unternehmen der sozialen Medien neue Sicherheitsprotokolle eingeführt, um den Online-Missbrauch von Sportstars zu verhindern.

Aber dieser Bericht - gemeinsam durchgeführt von der FIFPro, der weltweiten Fußballergewerkschaft, und der NBPA und WNBPA, den Gewerkschaften, die die Spieler der NBA und der WNBA vertreten - deutet darauf hin, dass diese Organisationen noch viel Arbeit vor sich haben.

Die Studie bezog sich auf den Zeitraum von Mai bis September 2021 und verfolgte die Erwähnungen von rund 80 Fußballspielern, die in Europa und Südamerika spielen, und 80 Basketballspielern in der NBA und WNBA, wobei diese Sportler insgesamt 200 Millionen Follower haben.

Der Bericht ergab, dass die Spieler Hunderte von "beleidigenden" Kommentaren erhalten, darunter rassistische Beiträge und "bedrohliche oder gewalttätige Sprache".

"Spieler in allen Sportarten haben ein ähnliches Risikoprofil und leiden unter entsetzlichem Online-Missbrauch am Arbeitsplatz, der sich auf das psychische Wohlbefinden, den Lebensstil und die Leistung auswirkt", so eines der Ergebnisse der Studie.

Mithilfe der "Threat Matrix" genannten Technologie konnte das Data-Science-Unternehmen Signify Group mehr als 7,3 Millionen Tweets aufspüren, die mit der "@"-Funktion an Fußballer und Basketballer gerichtet waren.

Ursprünglich wurde die "Threat Matrix" für die Suche nach Todesdrohungen und gefährlichem Verhalten verwendet. In den letzten 18 Monaten wurde ihre Bibliothek um "Hunderte von diskriminierenden und beleidigenden Begriffen wie Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit" sowie um Emojis erweitert.

Alle Tweets, die von der Technologie als beleidigend, bedrohlich oder missbräuchlich eingestuft werden, werden dann von Analysten einzeln überprüft, um sicherzustellen, dass keine Fehler vorliegen.

Laut FIFPro wurden bei der Studie insgesamt 1.558 beleidigende Posts von 1.455 verschiedenen Konten in den Zielligen Fußball, NBA und WNBA entdeckt.

Die Aufschlüsselung zeigt, dass 648 beleidigende Tweets an Spieler der NBA, 427 an Fußballer und 398 an WNBA-Stars gerichtet waren.

Sexistische und homophobe Beschimpfungen waren die größten Kategorien gezielter Beschimpfungen von WNBA-Spielern. Vier von fünf Fällen gezielter Beschimpfungen in der WNBA enthielten sexuell explizite oder belästigende Nachrichten, während Sexismus und Homophobie die Mehrheit (90 %) der im Frauenfußball festgestellten gezielten Beschimpfungen ausmachten.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts

1. Das Wohlbefinden der Spieler ist gefährdet: Spieler in allen Sportarten weisen ähnliche Risikoprofile auf und leiden unter entsetzlichem Online-Missbrauch am Arbeitsplatz, der sich auf das psychische Wohlbefinden, den Lebensstil und die Leistung auswirkt.2. Die gleichen Missbrauchsmuster: Online-Missbrauch folgt in allen Sportbranchen und Gerichtsbarkeiten ähnlichen Taktiken und Kategorisierungen des Missbrauchs in sozialen Medien.3. Ein Sicherheitsproblem am Arbeitsplatz: Spieler werden häufig von Anhängern ihrer eigenen Mannschaftskonten, von Sponsoren, Wettbewerbsveranstaltern und Medien angegriffen.4. Ein Angriff auf Persönlichkeiten und ihre Identität: Online-Missbrauch schafft ein Umfeld, das den Charakter und die Persönlichkeit der Spieler angreift und sie dazu zwingt, sich zu verstecken und sich von dem zurückzuziehen, was sie sind und sein wollen.5. Solidarität und Unterstützung für fortschrittliche Anliegen löst Missbrauch aus: Spieler, die sich mit sozialen Themen solidarisieren, erhalten fast immer eine Flut von Beschimpfungen (z. B. Homophobie).6. Sicherheitsmaßnahmen für Spieler fehlen oft: Zwar können Spieler vor Online-Missbrauch geschützt werden, doch werden spezifische Sicherheitsmaßnahmen oft nicht ausreichend umgesetzt.7. Fehlende Moderation und Regulierung: Eine deutliche Mehrheit der entdeckten Inhalte bleibt online und für die Öffentlichkeit sichtbar (87 %) und offenbart einen Mangel an Regulierung und Aufsicht.

Kein sicherer Ort

Missbrauch in sozialen Medien ist kein Problem, das nur bei Twitter auftritt. Allerdings erlaubt Twitter den öffentlichen Zugang zu seinem Programm, während diese Art von Studie auf Instagram und Facebook nicht möglich gewesen wäre.

"In den sozialen Medien fehlen praktikable und sinnvolle Schutzmaßnahmen zum Schutz der Sportler, und trotz der jüngsten Formulierung neuer Regulierungsvorschläge in Großbritannien, der EU und den USA deutet nichts darauf hin, dass die erforderlichen Schutzmaßnahmen eingeführt werden", schreibt Dr. William D. Parham, Direktor des NBPA-Programms für psychische Gesundheit und Wellness, in der Studie.

Zu den Folgen, die "zweifellos durch den Missbrauch sozialer Medien ausgelöst werden", gehören laut Parham Abhängigkeit von sozialen Medien, Angst, Depression, Traurigkeit, Fallstricke im Zusammenhang mit sozialen Vergleichen, Eifersucht, Gefühle der Unzulänglichkeit, sozialer Rückzug und Isolation, Selbstmord und Schlafstörungen.

"Wenn sie in einem Zusammenhang mit Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Identität, Berühmtheit oder 'Prominenz' gesehen werden, fühlen sich Sportler möglicherweise nicht bereit, zuzugeben, dass sie sich durch den Missbrauch sozialer Medien beeinträchtigt fühlen", fügt Parham hinzu.

"Stattdessen tun sie vielleicht so, als ob alles in Ordnung wäre. Diese Selbstschutzstrategien der 'Tarnung' und Vertuschung können dazu führen, dass die Athleten einem größeren Risiko ausgesetzt sind, durch die Maschen der Fürsorge und Empfindlichkeiten zu fallen und nicht die Unterstützung und den klugen Rat zu erhalten, die ihnen helfen könnten, ihre Reaktionen auf den Missbrauch in den sozialen Medien besser zu bewältigen."

"Wir haben uns verpflichtet, Missbrauch zu bekämpfen, der durch Hass, Vorurteile oder Intoleranz motiviert ist, und wie in unserer Richtlinie zu hasserfülltem Verhalten dargelegt, tolerieren wir nicht den Missbrauch oder die Belästigung von Menschen aufgrund ihrer Rasse, ethnischen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer sexuellen Orientierung", sagte ein Twitter-Sprecher in einer Erklärung gegenüber CNN.

"Heute werden mehr als 50 % der verletzenden Inhalte von unseren automatisierten Systemen aufgedeckt, was den Aufwand für Einzelpersonen, Missbrauch zu melden, weiter verringert. Auch wenn wir in letzter Zeit Fortschritte dabei gemacht haben, den Menschen mehr Kontrolle über ihre Sicherheit zu geben, wissen wir, dass noch einiges zu tun ist".

Twitter hat nach eigenen Angaben die Daten der in dem Bericht enthaltenen Konten und Tweets noch nicht erhalten und kann sich daher nicht speziell dazu äußern, begrüßt aber Bewertungen von Dritten, die dazu beitragen, die Nutzererfahrung auf seiner Plattform zu verbessern.

In einem Gespräch mit CNN sagte Thierry Henry letztes Jahr, dass die sozialen Medien "kein sicherer Ort und keine sichere Umgebung" seien, nachdem der ehemalige französische Nationalspieler angekündigt hatte, seine Konten zu löschen, bis die Unternehmen der sozialen Medien mehr gegen den Online-Missbrauch unternehmen würden.

Der Stürmer von Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, beschrieb den psychologischen Tribut, den der Missbrauch von Spielern fordert, und sagte CNN, dass die Angriffe, die er nach dem Ausscheiden Frankreichs bei der Euro 2020 erhielt, ihn "verletzten" und "schwer" zu ertragen seien.

Verhalten herunterspielen

Laut FIFPro wurden in der Studie nicht nur Twitter, sondern auch Instagram und Facebook während dieses Zeitraums beobachtet.

Die drei Spielergewerkschaften sind der Meinung, dass nur ein gemeinsames Vorgehen von Social-Media-Unternehmen, Vereinen, Turnierveranstaltern, Gesetzgebern und Strafverfolgungsbehörden den anhaltenden Online-Missbrauch ihrer Starsportler wirksam bekämpfen kann.

In einem Interview mit CNN, das am Dienstag veröffentlicht wurde, stellte der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Borussia Dortmund in Frage, ob sich die Fußballbehörden wirklich um rassistische Beschimpfungen gegen schwarze Fußballer kümmern".

"Vielleicht sind wir allein und vielleicht sind sie nicht interessiert, vielleicht ist es ihnen egal", sagte er. "Und vielleicht liegt es an mir und an uns, unabhängig zu arbeiten, um unsere Botschaft zu verbreiten".

Als eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie nennen die Gewerkschaften einen eindeutigen Mangel an Mäßigung und Regulierung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie waren laut FIFPro 87 % des festgestellten Missbrauchs online und für die Öffentlichkeit sichtbar.

"Es gibt eine allgemeine Tendenz in der Öffentlichkeit, Verhaltensweisen herunterzuspielen, die in Stadien oder an anderen physischen Orten nicht toleriert würden, auch wenn die Aussagen der Spieler bestätigen, dass der intime Zugang zu ihrer Online-Persönlichkeit ihrer psychischen Gesundheit und ihrem Wohlbefinden schaden kann", heißt es in der Studie.

