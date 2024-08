- Bayern München feiert Doppelzähler Müller <unk> "Leon gehört zu unserer Gruppe"

Trotz der Feierlichkeiten nach einer beeindruckenden Pokalleistung zeigte Thomas Müller Verständnis für seinen Teamkollegen Leon Goretzka, der derzeit einige Herausforderungen meistert. "Er durchlebt gerade schwierige Zeiten, aber er trainiert hervorragend", verriet Müller nach dem 4:0-Sieg von FC Bayern München gegen SSV Ulm in der ersten Runde des DFB-Pokals. "Unser Kader ist immer von Herausforderungen geprägt. Aber Leon gehört zu uns."

Der erfahrene Müller, der bald 35 wird, spielte eine wichtige Rolle mit frühen Toren (12. und 15. Minute) und unterstützte damit den erfolgreichen Debütauftritt von Vincent Kompany als Trainer von Bayern. "Es war nicht perfekt, aber wir haben Disziplin bewahrt. 4:0 ist zufriedenstellend, jetzt geht es weiter. Das richtige Energielevel ist entscheidend. Das ist unsere Basis", sagte Kompany.

Kingsley Coman und der spät eingewechselte Harry Kane (90+3) trugen ebenfalls zum Sieg bei.

"Kein Spieler freut sich über die Bank"

Im Laufe des Spiels bekamen die neuen Bayern-Neuzugänge Michael Olise und João Palhinha ihren ersten Einsatz für den Verein. Die Verpflichtung von Palhinha hat Goretzkas Situation weiter verkompliziert, der nach der Heim-Europameisterschaft zu kämpfen hat. "Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler es genießt, auf der Bank zu sitzen", kommentierte Sportdirektor Max Eberl Goretzkas Abwesenheit. "Wenn man ein Fußballspieler und Athlet ist, will man auf dem Feld stehen." Jeder Spieler hat die Möglichkeit, seine Situation selbst zu managen. Goretzkas Vertrag läuft bis 2026 und er gilt als potenzieller Transfer.

"Letzten Endes liegt es nicht in meiner Hand. Ich genieße es, neben Leon zu spielen. Das ist für ihn ein bisschen frustrierend", sagte Joshua Kimmich, der in Ulm mit Aleksandar Pavić im Mittelfeld spielte. "Aber ich bin nicht verantwortlich für diese Entscheidung. Das ist der Trainer und der Verein. Ich bin nicht in die Diskussionen involviert."

Mr. Pokal-Triumph

Währenddessen genoss Müller den Abend mehr, als Kollege Serge Gnabry ein Foto von ihm mit Mr. Pokal machte, umgeben von einer Schar von Journalisten im Donaustadion. Nur Charly Körbel (70 Spiele für Eintracht Frankfurt) und Manfred Kaltz (67 Spiele für Hamburger SV) haben mehr DFB-Pokal-Spiele für einen Verein gespielt als Müller für Bayern (66).

"Ein Spieler wie Thomas liefert eine Leistung, als würde er in einem Champions-League-Finale spielen - und das ist entscheidend", sagte Kompany. Auch Ulm-Trainer Thomas Wörle, der einst mit dem Frauen-Team von Bayern erfolgreich war, war beeindruckt. "Beeindruckend, beeindruckend", sagte Wörle. Müllers Agilität und strategische Spielzüge waren lobenswert.

Die Dominanz von FC Bayern München setzte sich fort, als Kingsley Coman und der spät eingewechselte Harry Kane zum 4:0-Sieg gegen SSV Ulm beitrugen. Despite

Lesen Sie auch: