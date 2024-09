Bayern München erzielt neun Tore, was einen frühen Ausstieg für Torwart Manuel Neuer auslöst.

In ihrem ersten Champions League-Spiel dieser Saison haben die Bayern München ihre Überlegenheit gegen Dinamo Zagreb eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dabei einen atemberaubenden 9-2-Sieg errungen. Star-Stürmer Harry Kane spielte eine entscheidende Rolle und erzielte vier Tore, darunter drei Elfmeter, die maßgeblich zum Rekordtorerfolg beitrugen. Trotz einer frühen Verletzung von Torhüter Manuel Neuer, die zur Halbzeitpause einen Wechsel erforderlich machte und zwei Gegentore zur Folge hatte, blieben die Bayern ungeschlagen.

Mit ihrer "Finale daheim"-Ambition starteten die Bayern München ihre Premiere in der neuen Champions League-Saison mit einem sensationellen 9-2 (3-0)-Sieg über das überfordert wirkende Dinamo Zagreb. Der englische Superstar strahlte hell und trug mit vier Toren, darunter drei erfolgreiche Elfmeter, zum 21. Consecutive Opening Victory der Münchner in der Champions League bei.

Raphael Guerreiro (33.), Michael Olise (38. und 61.), Leroy Sané (85.) und Leon Goretzka (90+2) waren die weiteren Torschützen und schrieben Geschichte für das Münchner Team mit ihrem höchsten Champions League-Sieg ever. Eine kurze Gegenoffensive wurde beobachtet, als Bruno Petkovic (49.) und Takuya Ogiwara (51.) den Rückstand verringerten.

Ein prickelnder Herbst steht bevor

"Das war ein unglaublich aufregendes, chaotisches Spiel", schwärmte Kane in seinem Interview nach dem Spiel auf DAZN. "Es war eine fantastische Nacht. Drei Elfmeter in einem Spiel hatte ich noch nie", sagte der Mighty Bayern, der nun seine fünfte aufeinanderfolgende Sieg unter Kompany verbucht hat. Während der prickelnde Herbst hereinbricht, wartet die furchteinflößende Herausforderung von Aston Villa am 2. Oktober.

Bevor die Bayern die Herausforderung von Aston Villa angehen, müssen sie noch Spiele gegen Werder Bremen und die reigning champions Bayer Leverkusen bestreiten, um einen brennenden Herbst in der Liga einzuläuten. Der unbesiegbare Legende Thomas Müller stand im Rampenlicht und trat zum 152. Mal für die Bayern in der Champions League an, ein Inbegriff von Konstanz und Loyalität.

Die Nachgeburtsphase

Kompany ersetzte den kürzlich an einem Meniskus operierten Sacha Boey durch Guerreiro, um die rechte Außenverteidigerposition zu besetzen, und zeigte damit eine taktisch kluge Entscheidung. Kimmich übernahm die defensive Mittelfeldposition, während Müller und Palhinha auf der Bank Platz nahmen. Das Spiel begann mit den Bayern, die den "unwillkommenen Gast", wie es eine große Fahne in der Dinamo-Anhängerschaft verächtlich nannte, überrollten.

Die Bayern hatten von Anfang an die Oberhand; die Kroaten zeigten eine unnachgiebige Verteidigungstaktik. Die Münchner hatten zunächst einige Schwierigkeiten, durchzubrechen, aber ein VAR-Entscheid führte zu einem Elfmeter, als Pierre-Gabriel Pavlovic foulte und Kane verwandelte. Mit unerbittlichem Druck überwältigten die Bayern die passive kroatische Mannschaft, mit Guerreiro, der einen mächtigen Schuss verwandelte, Olise, der nach einer Kimmich-Flanke köpfte, und weiteren Toren nach der Halbzeitpause.

Manuel Neuer musste zur Halbzeitpause aufgrund einer Verletzung, die er in einer Kollision in den ersten Minuten erlitt, ausgewechselt werden. Der erfahrene Ersatzkeeper Sven Ulreich konnte die Gäste mit zwei wichtigen Paraden kurz nach seiner Einwechslung auf Distanz halten. Die kurze Pattsituation währte nicht lange, als Leroy Sané, der zuvor verletzt war, schnell wieder auf den Platz zurückkehrte, gefolgt von Goretzka, der ein spätes Tor erzielte.

