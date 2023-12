Die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Hamburger Beherbergungsbetrieben ist im Oktober zurückgegangen. Nach Angaben des Statistikamtes Nord vom Donnerstag begrüßten entsprechende Betriebe in der Hansestadt in diesem Monat rund 635.000 Gäste, 7 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Die...