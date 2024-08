- Bayer Leverkusen gewinnt den Supercup gegen Stuttgart

In der ersten Meisterschaft des Fußballjahres sicherte sich Bayer Leverkusen ihren ersten Pokal. Sie besiegten die Vizemeister der Vorsaison, VfB Stuttgart, in einem dramatischen Elfmeterschießen mit 4:3 (2:1, 1:1). Es war Stuttgarts Silas, der den entscheidenden Elfmeter gegen die amtierenden, unbesiegten Meister der vorherigen Saison vergab.

Victor Boniface (11. Minute) brachte Leverkusen früh in Führung vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena in Leverkusen. Enzo Millot (15.) und Deniz Undav (63.) glichen für Stuttgarts Vizemeister aus. Patriik Schick (88.) glich für Bayer kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aus. Leverkusens Neuzugang Martin Terrier sah in der 37. Minute nach einem groben Foul die rote Karte.

Trotz des Nachteils durch die rote Karte sicherte sich Bayer Leverkusen den Sieg in der deutschen Bundesliga und besiegte VfB Stuttgart erneut. Der hart erkämpfte Sieg war der zweite Pokalerfolg Leverkusens in der Bundesliga.

