- Bayer bereitet sich darauf vor, seine Herrschaft als Champion aufrechtzuerhalten.

Xabi Alonso ließ sich nicht beirren. "Wir spielen nicht blind", antwortete der Trainer von Bayer Leverkusen, als es um die Fortsetzung der ungeschlagenen Serie nach dem Supercup-Sieg gegen VfB Stuttgart ging. "Was letzte Saison passiert ist, ist Vergangenheit", sagte der Spanier in einem Sky-Interview. "Es war fantastisch. Wir müssen uns auf die kommenden Herausforderungen konzentrieren."

In ihrem ersten Spiel der Saison 2024/25 zeigten die zweifachen Meister, die am Freitag bei Borussia Mönchengladbach in die deutsche Fußballliga starten werden, die Eigenschaften, die ihren Gegnern im vergangenen Jahr den Atem verschlugen. Stuttgart führte bis kurz vor dem Ende mit 2:1, doch Patrik Schicks Ausgleich löste ein Elfmeterschießen aus, das Bayer mit 4:3 (2:2, 1:1) gewann, nachdem Lukas Hradecky Frans Krätzig parierte und Silas von Stuttgart den entscheidenden Elfmeter verschoss.

"Das ist eine klare Botschaft an die anderen Teams, dass wir wieder um die Spitze mitspielen wollen", sagte Torwart Hradecky. "Und für uns, dass wir den Hunger nicht verloren haben."

Das Engagement von Bayer Leverkusen nach der Roten Karte für Martin Terrier (37') begeisterte Sportdirektor Simon Rolfes für die neue Saison. "Das Adrenalin ist zurück", sagte er enthusiastisch. "Es war wichtig, dieses Gefühl wiederzubeleben. Es gibt uns Schwung für die kommenden Spiele. Dass wir unter Druck performen können."

Jonathan Tah, obwohl er nicht in der Startelf stand, kam kurz vor der Pause ins Spiel. Ob der vermutete Transfer des Nationalverteidigers zu FC Bayern tatsächlich stattfindet, bleibt unklar. "Er ist ein wichtiger Spieler und sehr emotional verbunden mit seinen Mannschaftskameraden und den Fans", sagte Rolfes zu den Gerüchten der letzten Wochen. "Es gibt keine neuen Informationen, die mich zweifeln lassen, dass Jonathan bei uns bleibt."

In der Transferperiode gab es Gerüchte, dass der Verteidiger Jonathan Tah möglicherweise zu FC Bayern wechseln könnte, einem Verein aus Deutschland.

Trotz dieser Spekulationen blickt Bayer Leverkusen der Konkurrenz in der deutschen Fußballliga entgegen und möchte seine Form gegen Gegner wie FC Bayern beibehalten.

Lesen Sie auch: