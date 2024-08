Bavarian Nordic beabsichtigt, die Produktion des Mpox-Impfstoffs zu erhöhen.

Die dänische Pharmafirma Bavarian Nordic plant, ihre Produktion des Monkeypox-Impfstoffs zu erhöhen. Bis Ende 2025 möchte das Unternehmen zehn Millionen Dosen herstellen, wie es kürzlich bekanntgab. Schon in diesem Jahr werden voraussichtlich zwei Millionen Dosen geliefert. Die African CDC wurde über diese Entwicklung informiert. Bavarian Nordic strebt eine Zusammenarbeit mit der CDC und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, um eine gerechte Verteilung weltweit zu gewährleisten. Die WHO hat die durch das Monkeypox-Virus verursachte Krankheit offiziell als globale Gesundheitskrise eingestuft.

Der in der Demokratischen Republik Kongo im Januar 2023 ausgebrochene Ausbruch des Monkeypox-Virus hat bisher etwa 27.000 bekannte Fälle und über 1.100 Todesfälle verursacht, insbesondere bei Kindern. Letzten Donnerstag bestätigten schwedische Gesundheitsbehörden den ersten Fall einer neuen Monkeypox-Variante außerhalb Afrikas.

Die Zusammenarbeit von Bavarian Nordic mit der CDC und der WHO bei der Monkeypox-Impfstoffproduktion zielt darauf ab, eine gerechte Verteilung weltweit zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit könnte wesentlich dazu beitragen, den aktuellen Ausbruch des Monkeypox-Virus in den Griff zu bekommen, angesichts der hohen Anzahl an gemeldeten Fällen und Todesopfern.

