Bei einem Unwetter in Westhessen ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stürzte am Donnerstagabend in der Nähe von Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) ein Baum auf ein fahrendes Auto.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden am Donnerstagabend in der Gegend mehr als 40 Unwettereinsätze durchgeführt. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um umgestürzte Bäume, die Straßen blockieren. Einige Straßen waren gesperrt. Es kam zu einem kurzen Stromausfall, weil Bäume auf Oberleitungen fielen.

