Basketball-Analyst Adrian Wojnarowski verabschiedet sich von ESPN, um die Rolle des Basketball-Team-Managers an seiner ehemaligen Universität zu übernehmen.

Adrian Wojnarowski tritt von seiner journalistischen Karriere zurück, um die Position des General Managers für das Männerbasketballteam seiner ehemaligen Universität, St. Bonaventure, zu übernehmen, wie er kürzlich bekanntgab.

"Vor 37 Jahren hat mich The Hartford Courant mit meinem ersten Artikel beehrt, und ich habe nie das Feuer für diese Arbeit verloren. Diese Branche hat mein Leben stark beeinflusst, aber ich habe mich entschieden, bei ESPN und der Nachrichtenindustrie in den Ruhestand zu gehen", teilte Wojnarowski auf Social Media mit. "Ich verstehe den Zeitaufwand und die Anstrengungen, die dieser Job erfordert, aber ich fühle mich nicht mehr dazu verpflichtet, mich ihm zu widmen.

Zeit ist ein kostbares Gut, und ich möchte sie lieber in Aktivitäten investieren, die mir persönlich mehr bedeuten. Ich bin tief dankbar für die vielen Mentoren, Kollegen, Interviewpartner und Geschichten, die mein Leben bereichert haben, sowie für die Loyalität und Großzügigkeit meiner Leser und Zuschauer."

Jimmy Pitaro, eine wichtige Figur bei ESPN, lobte Wojnarowskis Leistungen während seiner Zeit bei dem Sender.

"Ich hatte das Vergnügen, seit 2007 mit Woj zusammenzuarbeiten, und ich bewundere seinen Antrieb und seine Hingabe. Sein außergewöhnliches Talent und seine Furchtlosigkeit machen ihn in der Branche einzigartig. Er hat die Messlatte bei ESPN höher gelegt, und seine Hingabe an die Arbeit und die Fans ist legendär", sagte Pitaro in einer Pressemitteilung. "Obwohl wir seine täglichen Beiträge vermissen werden, verstehen wir vollkommen, dass er ein ausgewogeneres Leben führen möchte."

"Wir wünschen ihm alles Gute in seinem nächsten Kapitel und danken ihm für seine Unterstützung."

Wojnarowski kam 2017 zu ESPN als Senior NBA-Insider, nachdem er fast ein Jahrzehnt bei Yahoo Sports gearbeitet hatte. Er arbeitete auch bei The Record of NJ, The Fresno Bee und The Waterbury (Conn.) Republican-American.

"Nachdem ich im Laufe der Jahre viele Teams begleitet habe, kehre ich nun zu meinem eigenen zurück", fügte er hinzu.

Als Berater des St. Bonaventure-Coaching-Stabs wird der renommierte Journalist die Exploration von Name, Image, and Likeness (NIL)-Gelegenheiten, die Navigation des Transferportals, das Fundraising und die Spielerrekrutierung sowie andere Aufgaben übernehmen.

"Ich fühle mich geehrt und bescheiden, die Möglichkeit zu haben, St. Bonaventure, Coach Mark Schmidt und unserem hervorragenden Atlantic 10-Männerbasketballteam zu unterstützen", sagte Wojnarowski. "In der sich verändernden Landschaft des College-Sports bin ich begeistert, mich einem Meisterschaftsprogramm anzuschließen, das eine Mischung aus hochklassigem Basketball, umfangreicher Fernsehexposition, professioneller Vorbereitung und NIL-Möglichkeiten bietet, sowie einer förderlichen, intimen akademischen Umgebung."

St. Bonaventure beendete die letzte Saison mit einer Bilanz von 20-13 insgesamt und 9-9 in der Atlantic 10 Conference.

Wojnarowski, der 1991 von der Universität graduated, wurde 2019 zum Alumnus des Jahres ernannt und in die Wall of Distinguished Graduates der Russell Jandoli School aufgenommen.

Die offizielle Vorstellung von Wojnarowski findet am Mittwoch, den 20. April, um 16 Uhr ET statt.

"Während seiner Zeit bei ESPN hat Wojnarowski regelmäßig seine Leidenschaft für den Sport gezeigt und oft bahnbrechende Nachrichten in der NBA-Welt gebracht."

"Obwohl er nun die Position des General Managers für das Männerbasketballteam übernommen hat, bleibt Wojnarowski tief mit der Welt des Sports verbunden und hofft, sein Fachwissen einzusetzen, um dem Team zum Erfolg zu verhelfen."

