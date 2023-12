Barcelona erholt sich von den Problemen abseits des Spielfelds und erreicht mit einem fulminanten Comeback das Finale der Copa del Rey

Nach einem 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel konnte Barcelona durch einen Treffer von Ousmane Dembele früh ausgleichen, bevor Gerard Pique mit einem Kopfballtor in der 94. Minute für die Verlängerung sorgte.

In der 73. Minute scheiterte Lucas Ocampos mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Marc-André ter Stegen - ein Tor, das den Einzug ins Finale sicher gemacht hätte.

Am Ende war es Barcelonas dänischer Stürmer Martin Braithwaite, der nach einer Flanke von Jordi Alba in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfballtor für einen Lichtblick in einer ansonsten turbulenten Woche sorgte, die von bedeutenden Momenten in der Geschichte des Vereins geprägt war.

Am Montag wurden vier hochrangige Funktionäre des FC Barcelona verhaftet, und am kommenden Sonntag steht der Verein vor der wohl folgenreichsten Präsidentschaftswahl seiner Geschichte.

LESEN: Chaos, Skandal und Wut - Barcelona steht vor bedeutenden Präsidentschaftswahlen

Alle drei Kandidaten - Joan Laporta, Victor Font und Toni Freixa - waren im Camp Nou anwesend, um die Wiederauferstehung Barças auf dem Spielfeld mitzuerleben, und die Fans hoffen, dass der letztendliche Gewinner inspiriert wurde, ähnliche Wunder außerhalb des Spielfeldes zu vollbringen.

Die Probleme, mit denen sich der neue Präsident konfrontiert sieht, sind zahlreich - von historischen Schulden, die sich auf mehr als eine Milliarde Dollar belaufen sollen, bis hin zu einem schwachen Kader, der neu aufgebaut werden muss - aber ganz oben auf der Tagesordnung steht die Zukunft von Klubkapitän und Talisman Messi.

Der Argentinier hat im vergangenen Sommer seinen Wunsch geäußert, den FC Barcelona zu verlassen, und es wird immer unwahrscheinlicher, dass er einen neuen Vertrag unterschreiben wird, so dass der größte Spieler der Vereinsgeschichte am Ende der laufenden Saison umsonst gehen kann.

Da sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft, kann Messi bereits seit zwei Monaten mit potenziellen Interessenten sprechen, hat aber Berichten zufolge beschlossen, bis nach den Wahlen zu warten, um eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen.

Alle drei Kandidaten haben öffentlich erklärt, dass Messis Zukunft Vorrang vor allen anderen Fragen hat, und derjenige, der als Sieger hervorgeht, wird alle Hände voll zu tun haben, um das zerrüttete Verhältnis zwischen dem Star und dem Vorstand des Vereins zu verbessern.

Im Februar gab Barcelona eine Erklärung ab, in der es die Verantwortung für die Veröffentlichung von Messis 672-Millionen-Dollar-Vertrag in der spanischen Zeitung El Mundo "kategorisch" zurückwies.

Das Leck hat die Spannungen zwischen Messi und der Hierarchie des FC Barcelona nur noch verstärkt, die bereits bis zum Zerreißen gespannt waren, nachdem der Argentinier in einer emotionalen Abschiedsrede für seinen ehemaligen Teamkollegen Luis Suarez dem Vorstand gegenüber eine wenig schmeichelhafte Bemerkung gemacht hatte.

Aber das ist ein Thema für die nächste Woche; jetzt können sich die Fans darüber freuen, dass ihre Mannschaft zum neunten Mal in 11 Jahren das Finale der Copa del Rey erreicht hat.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com