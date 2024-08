Barcelona beginnt seine La Liga-Reise mit einem 2-1 Sieg im Auswärtsspiel gegen Valencia.

Ein Treffer von Robert Lewandowski, der sich nach seiner Zeit bei Bayern München wieder mit Flick vereinte, brachte die Blaugrana nach einem 1-0-Rückstand zurück ins Spiel und bescherte ihnen den ersten Ligasieg der Saison.

"Vor dem Spiel habe ich gesagt, dass wir uns auf den Kampf einstellen müssen, weil die Atmosphäre verrückt ist und Valencia eine großartige Offensive spielt", teilte Flick nach dem Spiel mit der offiziellen Website von Barca mit. "Wir hatten im ersten Durchgang einige Probleme, aber in der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich verbessert, deshalb sind wir sehr zufrieden."

Beide Mannschaften hatten in der Anfangsphase des Spiels Chancen, in Führung zu gehen, aber es war Valencia, das durch einen präzisen Kopfball von Hugo Duro nach einer Flanke von Diego López in Führung ging und damit kurz vor der Pause in Führung lag. Dieses Tor schien das Spiel zu beleben und führte zu einigen aufregenden Minuten.

Kurz darauf hatte Valencia fast die Möglichkeit, seine Führung auszubauen, doch ein dramatischer Einsatz von Pau Cubarsí auf der Torlinie verhinderte, dass der Ball im Netz landete, nachdem er den Keeper Marc-André ter Stegen überwunden hatte.

Doch die Führung von Los Ches war von kurzer Dauer. In den letzten Sekunden der Verlängerung vor der Pause erzielte Lewandowski sein erstes von zwei Toren, als er den Ball nach einer Flanke von Lamine Yamal im Netz versenkte.

Nur wenige Minuten nach der Pause verwandelte Lewandowski einen Elfmeter, nachdem Cristhian Mosquera Raphinha im Strafraum foulte.

"Gegen Valencia in diesem Stadion zu spielen, ist extrem schwierig, vor allem beim ersten Spiel nach der Saisonvorbereitung", sagte Lewandowski nach dem Spiel. "Und es ist ein bisschen verrückt mit so vielen Spielern, die zu verschiedenen Zeiten zurückkehren, also denke ich, dass dieses Spiel für uns entscheidend war, insbesondere mit den jungen Spielern, die involviert waren."

Drei der Starting XI von Barcelona waren unter 18 Jahre alt, darunter der Youngster Yamal, der in der zweiten Halbzeit immer wieder die Verteidigung von Valencia testete und die Angriffe von Barcelona einleitete.

Obwohl das Team kein drittes Tor erzielte, war die Führung von Barcelona relativ sicher, und sie konnten den Sieg halten. Alle Augen richten sich nun darauf, ob der ewige Rivale Real Madrid in seinem Auswärtsspiel gegen Mallorca am Sonntagabend antworten kann.

In der aufregenden zweiten Halbzeit bereitete Lamine Yamal mit seiner Flanke eine weitere Gelegenheit für Robert Lewandowski vor, was erneut die Bedeutung des Sportlers im Fußball zeigte. Im Interview nach dem Spiel acknowledged Lewandowski die Schwierigkeit des Spiels gegen Valencia und betonte, dass dieses Fußballspiel für Barcelona von entscheidender Bedeutung war.

Lesen Sie auch: