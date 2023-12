Banksy-Kunstwerk weniger als eine Stunde nach Veröffentlichung im Internet entfernt

Der anonyme Künstler postete am Freitagmittag Ortszeit (7 Uhr ET) eine Reihe von Fotos des Werks, das aus drei Drohnen auf einem Stoppschild besteht, in den sozialen Medien.

Doch um 12.30 Uhr wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie das Schild mit einem Bolzenschneider von einer Kreuzung in Peckham im Südosten Londons entfernten, wie Zeugen gegenüber der Nachrichtenagentur PA Media berichteten.

"Ich öffnete Instagram und sah, dass es vier Minuten zuvor gepostet worden war und ich wollte gerade in meine Mittagspause gehen. Als ich dort ankam, waren etwa zwei Leute da. Wir haben es alle irgendwie bewundert und Fotos gemacht", sagte Alex, 26, gegenüber PA.

"Wir sahen gebannt zu, wie er es zertrümmerte", fügte Alex hinzu, der erzählte, wie der Mann es nicht schaffte, das Schild mit seinen Händen zu entfernen und für ein paar Minuten wegging, bevor er mit einem Bolzenschneider zurückkam.

"Wir sagten 'Was machst du da?', aber niemand wusste so recht, was er tun sollte, wir sahen einfach nur zu. Wir waren alle ein bisschen verwirrt", so der Zeuge weiter.

"Er riss es ab, lief über die Straße und rannte weg. Er sagte nichts. Das Kunstwerk selbst schien ihn nicht sonderlich zu interessieren", fügte Alex hinzu.

Ein anderer Zeuge, der es vorzog, anonym zu bleiben, äußerte seine Enttäuschung darüber, dass das Schild entfernt worden war.

"Es ist seltsam, diese Kunstwerke sind schön, es wäre schön, wenn es eine Weile dort geblieben wäre", sagte er.

Die PA berichtete, dass Banksy selbst nicht hinter der Entfernung des Kunstwerks steckt.

Der mysteriöse Künstler ist dafür bekannt, dass er seine Werke in den sozialen Medien bestätigt, ohne weitere Kommentare abzugeben.

Einige haben das jüngste Werk als Aufruf zu einem Waffenstillstand im Konflikt zwischen Israel und der Hamas interpretiert, da Banksy dafür bekannt ist, die palästinensische Sache zu unterstützen.

Der Künstler besitzt ein Hotel in der Stadt Bethlehem, das nur wenige Schritte von Israels imposanter Trennmauer entfernt liegt, die durch das besetzte Westjordanland verläuft.

Banksy eröffnete das Walled Off Hotel im Jahr 2017, um auf den israelisch-palästinensischen Konflikt aufmerksam zu machen, und bezeichnet sich selbst als das Hotel mit der "schlechtesten Aussicht der Welt".

Obwohl der Marktwert seiner Werke in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt ist, produziert Banksy weiterhin Werke im öffentlichen Raum, die eine Erhaltung nahezu unmöglich machen - und sogar zu Diebstahl oder Verunstaltung einladen.

"Spy booth", eines der berühmtesten Wandbilder von Banksy, das drei Geheimagenten zeigt, die eine Telefonzelle mit Aufnahmegeräten umgeben, wurde 2016 zerstört.

Und im Februar dieses Jahres wurde eine verlassene Gefriertruhe, die Teil eines Kunstwerks in der englischen Stadt Margate war, nur wenige Stunden, nachdem Banksy bestätigt hatte, dass es sich um sein Werk handelt, entwendet.

Im Jahr 2018 zerstörte der Künstler bekanntermaßen eines seiner eigenen Werke - sein Gemälde eines Mädchens mit einem roten Luftballon zerfetzte sich selbst, kurz nachdem es für 1,4 Millionen Dollar versteigert worden war.

