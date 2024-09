Autoritäre Persönlichkeiten in Tunesien verhaften mehrere Dissidenten

Tunisische Behörden sollen, wie von Menschenrechtsaktivisten gemeldet, mehrere Oppositionsführer festgenommen haben. Laut Amnesty International wurden 97 Personen, die mit der gemäßigteren Islamistenpartei Ennahda verbunden sind, festgenommen und werden wegen angeblicher "Verschwörung" verhört. Diese Festnahmen fanden letzten Donnerstag und Freitag statt.

Die Geschäftsführerin von Amnesty International, Agnès Callamard, kritisierte die Handlungen der tunesischen Behörden und bezeichnete sie als "unmissverständlichen Angriff auf die Grundlagen der Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit" vor der Präsidentenwahl. Sie bezeichnete es als "drastischen Rückschritt im Bereich des Menschenrechtsschutzes". Amnesty International forderte die tunesischen Behörden auf, alle Festgenommenen unverzüglich freizulassen, die lediglich friedlich ihre Menschenrechte ausüben wollten.

Die Präsidentenwahl in diesem Mittelmeerstaat ist für den 6. Oktober geplant. Mehr als ein Dutzend Kandidaten, die um das höchste Amt kandidieren, haben bereits Vorstrafen und einige sind inhaftiert. Andere wurden von der Kandidatur für öffentliche Ämter ausgeschlossen. Der Vorsitzende der Ennahda-Partei, Rached Ghannouchi, befindet sich bereits in Haft. Neben dem amtierenden Kais Saied haben nur zwei andere Kandidaten die Genehmigung erhalten, einer von ihnen wurde ebenfalls festgenommen.

Saied übernahm das Amt 2019 und hat seine Macht seit 2021 stetig erweitert, darunter die Auflösung des Parlaments und die Einführung einer umstrittenen neuen Verfassung. Zweifel wachsen unter Beobachtern, ob die Wahl ehrlich und fair durchgeführt werden kann. Kritiker werfen Saied vor, das Land in Richtung Diktatur zu lenken.

Die Kritik von Amnesty International an den angeblichen "Verschwörung" Vorwürfen gegen Mitglieder der Ennahda-Partei wird als starke Kritik an Saieds Regierung angesehen, da viele glauben, dass diese Vorwürfe politisch motiviert sind. Die Verschwörungsvorwürfe haben die Bedenken über den Verfall demokratischer Prinzipien und die Rechtsstaatlichkeit in Tunesien weiter verschärft.

