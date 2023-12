Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto auf der Autobahn 532 in der Pfalz ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am späten Mittwoch mitteilte, sei der 63-jährige Autofahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Radfahrer...