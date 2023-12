Australian Open: Naomi Osaka siegt in der ersten Runde; Rafael Nadals Rekordversuch startet perfekt

Die 25-Jährige hätte sich kein besseres Drehbuch für ihre mögliche Teilnahme am 17. Januar wünschen können, als sie ihr Auftaktmatch in der Rod Laver Arena mit 6:3, 6:3 gegen die Kolumbianerin Camila Osorio gewann.

Osaka, die in diesem Jahr an Nummer 13 gesetzt ist, ging am Montag im ersten Satz mit 5:0 in Führung, bevor die 20-jährige Osorio mit ihrem beherzten Spiel und ein paar unerzwungenen Fehlern den Weg ins Match fand.

Der Japanerin gelang es schließlich, den ersten Satz für sich zu entscheiden. Im zweiten Satz hatte Osorio zwei frühe Breakbälle, konnte diese aber nicht nutzen.

Osaka ging mit 3:1 in Führung, und eine verirrte Rückhand von Osorio ins Netz bescherte Osaka schließlich den Sieg und damit einen perfekten Start in ihre Titelverteidigung.

"Ich denke, dass ich unter den gegebenen Umständen ziemlich gut gespielt habe, da ich nicht viele Informationen über meine Gegnerin hatte", sagte Osaka in ihrem Interview auf dem Platz.

Sie fügte hinzu: "Ich hoffe, dass wir eine wirklich gute Leistung gezeigt haben. Es ist immer etwas Besonderes für mich, hierher zurückzukommen. Ich habe eine Menge guter Erinnerungen hier."

Osaka wird in der zweiten Runde auf Madison Brengle treffen. Die Amerikanerin kam weiter, nachdem Dayana Yastremska mit 1:6, 0:6, 0:5 ausgeschieden war.

Anfang des Monats bestritt Osaka ihr erstes Match seit vier Monaten, nachdem sie nach einer Niederlage gegen Leylah Fernandez bei den US Open eine Tennispause eingelegt hatte. Im vergangenen Jahr zog sie sich auch von den French Open zurück, weil sie psychische Probleme hatte, und verzichtete auf eine Teilnahme in Wimbledon.

Die vierfache Grand-Slam-Siegerin sagte, dass sie während ihrer Zeit in Melbourne vor allem Spaß auf dem Platz haben will.

"Ich kann nicht erwarten, dass ich jedes Match gewinne, aber ich erwarte von mir selbst, dass ich Spaß habe und mich selbst herausfordere", sagte sie. "Ich bin hier, weil ich hier sein will und weil ich finde, dass es mir Spaß macht.

"Ich akzeptiere die Tatsache, dass ich Tiefs haben werde, und ich muss einen Weg finden, sie zu überwinden.

Könnte dies das Jahr sein?

Wie für Osaka hätten auch für Rafael Nadal die Australian Open nicht besser beginnen können, denn der Spanier kämpft um seinen rekordverdächtigen 21. Grand-Slam-Sieg,

Der Spanier besiegte Marcos Giron in nur einer Stunde und 49 Minuten mit 6:1, 6:4, 6:2 und zog damit in die zweite Runde in Melbourne ein.

Mit seinem 70. Turniersieg setzte Nadal in der Rod Laver Arena seinen schnellen Start ins Jahr 2022 fort.

Nachdem er das Ende der Saison 2021 wegen einer Fußverletzung verpasst hatte, gewann Nadal vor zwei Wochen den Titel beim Melbourne Summer Set, seinen ersten Turniersieg auf australischem Boden seit den Australian Open 2009.

Auch gegen Giron konnte der 35-Jährige seine gute Form beibehalten, wobei ein dominanter, 24-minütiger erster Satz den Ton angab.

Nadal ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und überholte die Nummer 66 der Weltrangliste, Giron, ohne großes Aufsehen zu erregen.

Nadal ist der einzige ehemalige Champion, der in der Auslosung übrig geblieben ist - Novak Djokovic wurde abgeschoben und Roger Federer ist verletzt - was bedeutet, dass er mit einem Sieg in Melbourne zum Rekordsieger aller Grand-Slam-Turniere bei den Männern werden kann.

Und er betonte, wie wichtig es war, letzte Woche beim Melbourne Summer Set zu gewinnen, nachdem er Giron geschlagen hatte.

"Die letzte Woche war sehr wichtig für mich. Ich habe drei Matches gespielt und drei Matches gewonnen. Ich habe einen Titel gewonnen, das ist immer schön", sagte Nadal.

"Und ich denke, ich mache mich immer besser. Man weiß nie, was passiert, aber ich bin glücklich, wenn man mir vor einem Monat gesagt hätte, dass ich in dieser Position sein werde, hätte ich natürlich ohne Zweifel das Papier unterschrieben (lächelt).

Besuchen Sie CNN.com/sport für weitere Nachrichten, Features und Videos

"Am Anfang (eines Comebacks) werden die Dinge schwierig sein, natürlich hat man manchmal nicht die besten Gefühle auf dem Platz.

"Aber positiv zu bleiben, mit der richtigen Energie zu spielen und natürlich auf der Tour zu sein, mit den Jungs zu trainieren und Matches zu gewinnen, das hilft sicher."

Der an Nummer sechs gesetzte Nadal trifft nun in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie zwischen Wildcard Thanasi Kokkinakis und dem Qualifikanten Yannick Hanfmann.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com