Australian Open kritisiert, weil sie den Protest von Peng Shuai gestoppt haben

Während des Spiels zwischen dem Chinesen Wang Qiang und der Amerikanerin Madison Keys entrollten die Demonstranten ein Transparent mit der Aufschrift "Where Is Peng Shuai", und einer der Demonstranten trug auch ein T-Shirt mit demselben Slogan zur Unterstützung von Peng.

Das Sicherheitspersonal der Australian Open beendete den Protest am Freitag, so Max Mok, einer der drei Teilnehmer der Demonstration.

Mok erzählte CNN, dass das Sicherheitspersonal das Transparent zunächst unter Berufung auf das Verbot politischer Utensilien beim Turnier beschlagnahmt hatte. Die Wachen sagten den Demonstranten, sie könnten bleiben, wenn sie ihre T-Shirts bedeckten, aber sie würden das Banner nicht zurückgeben.

CNN hat erfahren, dass die Konfiszierung außerhalb des Platzes stattfand, auf dem Wang und Keys spielten. Schließlich verließ das Trio den Turnierort Melbourne Park mit dem Banner, sagte Mok.

"Ich finde das sehr, sehr feige. Das ist keine politische Erklärung, sondern eine Erklärung für die Menschenrechte", sagte die pensionierte Tennischampion Martina Navratilova im Tennis Channel als Reaktion auf die Beendigung des Protests durch die Organisatoren.

Auch der Tennisspieler Nicolas Mahut beschuldigte die Organisatoren, sich dem Druck von außen gebeugt zu haben.

"Was ist hier los?", twitterte er. "Was für ein Mangel an Mut! Was wäre, wenn ihr keine chinesischen Sponsoren hättet?"

Einer der drei "assoziierten Partner" der Australian Open ist das Spirituosenunternehmen Luzhou Laojiao, das nach Angaben der Organisatoren der größte chinesische Sponsorendeal in der Geschichte des Turniers war, als der Sponsorendeal 2018 angekündigt wurde.

"Wir freuen uns, Luzhou Laojiao in der Partnerfamilie der Australian Open willkommen zu heißen, ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte unserer Organisation", sagte Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer von Tennis Australia.

"Wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass China und die Region eine wichtige Priorität für die Australian Open sind und dass wir unsere Rolle als Grand Slam des asiatisch-pazifischen Raums ernst nehmen."

Tennis Australia hat auf die Anfrage von CNN nach einem Kommentar zum Umgang mit dem Protest noch nicht reagiert.

Der CNN-Verbindungssender Channel 7 berichtete am Samstag über eine Antwort des Turnierveranstalters, in der es hieß: "Gemäß unseren Eintrittsbedingungen sind Kleidung, Banner oder Schilder, die kommerziell oder politisch sind, nicht erlaubt."

Weiter hieß es: "Die Sicherheit von Peng Shuai ist unser Hauptanliegen. Wir arbeiten weiterhin mit der WTA und der weltweiten Tennisgemeinschaft zusammen, um mehr Klarheit über ihre Situation zu erlangen, und werden alles tun, was wir können, um ihr Wohlergehen sicherzustellen."

Im vergangenen November wurde befürchtet, dass Peng von der chinesischen Regierung in Isolationshaft gehalten wird, nachdem sie den pensionierten Vizepremier Zhang Gaoli beschuldigt hatte, sie während einer jahrelangen Beziehung mit Unterbrechungen zum Sex gezwungen zu haben.

Peng bestritt später, den Vorwurf der sexuellen Nötigung erhoben zu haben. Die Women's Tennis Association hat weiterhin eine gründliche und transparente Untersuchung von Pengs Vorwürfen gefordert und alle Turniere in China wegen ihrer Sicherheit ausgesetzt.

