Australian Open: Daniil Medvedev beschimpft Fans mit "niedrigem IQ", nachdem er sich gegen Heimfavorit Nick Kyrgios durchgesetzt hat

Medwedew wurde von Kyrgios auf eine harte Probe gestellt und gewann schließlich 7:6, 6:4, 4:6, 6:2 vor dem heimischen Publikum. Der Russe war von der Menge frustriert, nachdem er Cristiano Ronaldos "Siu"-Rufe mit Buhrufen verwechselt hatte.

"Wenn man zwischen dem ersten und dem zweiten Aufschlag ausgebuht wird, ist das nicht einfach, also muss man einfach ruhig bleiben und das Match gewinnen", sagte er Jim Courier in seinem Interview auf dem Platz.

Courier, ein ehemaliger Australian-Open-Champion, versuchte zu erklären, dass die Zuschauer "Siu" riefen, anstatt ihn auszubuhen. "Das ist ein Fußball-Ding, ein Fußball-Ding", sagte er.

Medwedew entgegnete, er könne nicht verstehen, was Courier gesagt habe, und forderte die Menge auf, "etwas Respekt für Jim Courier zu zeigen".

"Wenn ihr jemanden respektiert, dann respektiert wenigstens Jim Courier", sagte er.

Courier trat näher an Medwedew heran und erklärte erneut, dass "sie 'Siu' gesagt haben, was sie, glaube ich, sagen, wenn Ronaldo ein Tor schießt."

"Ich glaube nicht, dass sie dich ausbuhen", sagte er. "Ich hoffe, dass ich damit richtig liege."

Trotz der Erklärung von Courier war Medwedew in einem anderen Interview nach dem Spiel offensichtlich immer noch unzufrieden.

"Es ist keine Wut, es ist nur ein bisschen enttäuschend", sagte er gegenüber Eurosport. "Ich denke, es ist normal, dass jeder so etwas erlebt, besonders wenn man gegen einen Heimfavoriten spielt, und nicht nur gegen einen Heimfavoriten, sondern gegen Nick."

"Ich hatte ein paar Momente bei meinem Aufschlag - viele Spiele waren eigentlich ziemlich einfach für mich, viele Asse - waren hart und er hat es geschafft, einige gute Returns zu machen, dann habe ich einen Breakball bei [meinem] zweiten Aufschlag und die Leute jubeln, als hättest du schon einen Doppelfehler gemacht.

"Ich meine, das ist einfach enttäuschend, weil es nicht jeder macht, aber die, die es machen, haben wahrscheinlich einen niedrigen IQ."

Bislang hat das Publikum bei den diesjährigen Australian Open jede Gelegenheit genutzt, Ronaldos Jubel auf der Tribüne nachzuahmen, was zu einiger Verwirrung geführt hat.

Während der Eröffnungsrunde verwechselten mehrere Nachrichtenagenturen, Kommentatoren und sogar einige Spieler die "Siu"-Rufe mit Buhrufen, bevor sie schließlich erkannten, was die Fans tatsächlich riefen.

Die Gesänge wurden von den Spielern unterschiedlich aufgenommen, wobei sich Kyrgios wenig überraschend über die lautstarke Unterstützung freute. Nach seinem Erstrundensieg gegen Liam Broady feierte der 26-Jährige den "Siu" auf dem Platz - sehr zur Freude der Fans.

Allerdings kann man sagen, dass Andy Murray nicht ganz so begeistert war.

Es ist schmerzhaft", sagte der dreimalige Grand-Slam-Sieger während seines Interviews auf dem Platz, als die Klänge von "Siu" auf den Tribünen widerhallten.

"Ich glaube, es ist wie 'Siu' oder so, was Ronaldo macht, wenn er ein Tor schießt", fügte er in der Pressekonferenz nach dem Spiel hinzu. "Es war unglaublich irritierend."

