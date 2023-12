Streaming-News - Außerirdische, Galaxien, Raumfahrt: Adam Sandler in Spacemen – erster Trailer veröffentlicht

„Spaceman“ mit Adam Sandler in der Hauptrolle wurde vor drei Jahren angekündigt und nun scheint der lang erwartete Science-Fiction-Film langsam Gestalt anzunehmen. Netflix hat den ersten Trailer zu Astros veröffentlicht, der eine Vorschau auf eine „bohemische Raumfahrt-Kurzgeschichte“ gibt. Es zeigt einen ungewöhnlich ernsten und tiefsinnigen Sandler, den wir so noch nie gesehen haben.

Adam Sandler spielt einen profunden Astronauten

Der Schauspieler wird als Astronaut gesehen, der durch eine grüne Landschaft rennt. In dem 24-Sekunden-Video sagt er: „Genau wie du bin ich von meinem Planeten weggelaufen. Durch Galaxien, durch schwarze Löcher, durch die Zeit. Aber dann habe ich dich gefunden.“

Die offizielle Handlungszusammenfassung von Netflix verrät mehr. So heißt es: „Ein Astronaut, der an den Rand der Galaxie geschickt wurde, um eine Probe mysteriösen Staubs zu sammeln, stellt fest, dass sein Leben auf der Erde in Trümmer liegt.“ Deshalb beginnt er, auf die einzige Stimme zu hören, die ihm helfen kann, alles zu retten. Was er nicht weiß, ist, dass die Stimme „dem Urwesen gehört, das in seinem Raumschiff verborgen ist“.

Es klingt mysteriös, aber offenbar ist es im Film schwer zu sagen, ob Sandler als einsamer Astronaut einfach den Verstand verloren hat oder etwas Reales erlebt. Diese Geschichte ist jedenfalls nichts Neues, sondern basiert auf dem Roman von Jaroslav Kalfař, der in seiner Originalsprache „Der Raumfahrer von Böhmen“ hieß. Regie bei dem Weltraumabenteuer führt Musikvideoregisseur Johan Renck, der an den Erfolgsserien „Breaking Bad“ und „The Walking Dead“ mitgewirkt hat.

Spaceman erscheint am 1. Ausstrahlung im März 2024 auf Netflix.

++++ Lesen Sie auch ++++

Tragödie, Leidenschaft, Geschichten: Diese Filme basieren auf wahren Begebenheiten

„Berlin: New Series“: Darum geht es im neuen „Money House“-Spin-off

Kevin Hart als Gangster: Lift verspricht lustige Action in schwindelerregender Höhe

Einsamkeit, Kälte, Kannibalismus: Das neue Survival-Drama „Ice Company“ von Netflix basiert auf wahren Begebenheiten

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de