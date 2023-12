Außergewöhnlicher" AC Mailand verblüfft Manchester United mit Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Der siebenmalige Europapokalsieger spielte zuletzt in der Saison 2013-2014 in der Champions League, doch am Donnerstag bewies der AC Mailand mit einem 1:1-Unentschieden im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Manchester United einmal mehr, dass er eine Mannschaft ist, mit der man rechnen muss.

Der AC Mailand, der in der Serie A auf dem zweiten Platz liegt und sich gute Chancen ausrechnet, in der nächsten Saison in der Champions League zu spielen, brauchte lange, um sich das Unentschieden zu sichern - Verteidiger Simon Kjær erzielte in der Nachspielzeit den dramatischen Ausgleichstreffer für United -, aber die Rossoneri hätten den Ausgleich durchaus verdient gehabt.

Milan-Manager Stefano Pioli, der dazu beigetragen hat, Milan wieder etwas von dem Angstfaktor zurückzugeben, der den Klub in seiner Blütezeit umgab, nannte das Spiel am Donnerstag "eine großartige Leistung und ein tolles Ergebnis".

"Wir arbeiten daran, zu wachsen und Milan dorthin zurückzubringen, wo wir hingehören", sagte er den Medien. "In diesem Sinne sind dies die besten Spiele, und ich war froh, gegen eine Mannschaft wie United anzutreten.

"Ich sage meinen Spielern immer wieder, dass ich keine normale Mannschaft trainiere. Das ist eine außergewöhnliche Gruppe, die Jungs geben in jedem Spiel immer 100 %, sie sind einfach unglaublich.

"Vor dem Spiel wären wir mit einem 1:1-Unentschieden sehr zufrieden gewesen. Heute Abend wissen wir, dass wir nach dieser Leistung noch mehr verdient gehabt hätten.

"Der Geist dieser Mannschaft ist einfach unglaublich. Wir wollen jedes Spiel kontrollieren, daran arbeiten wir hart.

"Die Art und Weise, wie wir spielen wollen, erfordert einen großen Einsatz von jedem im Team, und obwohl wir so oft spielen, lassen die Jungs kein bisschen nach. Ich kann sie gar nicht genug loben."

Kjær erzielte in der 92. Minute mit einem Kopfball über Torhüter Dean Henderson den 1:1-Ausgleich, so dass es nächste Woche zum Rückspiel in Mailand kommt.

Eine umstrittene Entscheidung des Videoschiedsrichters wegen eines vermeintlichen Handspiels verwehrte Franck Kessie den erhofften Führungstreffer, und Milan wirkte trotz der jungen Mannschaft - Talisman Zlatan Ibrahimović fehlte verletzungsbedingt - souveräner.

Doch es waren die Gastgeber, die den Ausgleich erzielten, und zwar durch ein kleines Wunder eines eingewechselten Spielers.

Der 18-jährige Amad Diallo, der erst fünf Minuten zuvor eingewechselt worden war, köpfte nach einem präzisen Pass von Bruno Fernandes den Ball über Milan-Torhüter Gianluigi Donnarumma hinweg ins Tor.

Mit seinem ersten Treffer für den Verein wurde Diallo zum jüngsten nicht-britischen Spieler, der jemals in einem europäischen Wettbewerb für Manchester United getroffen hat.

Doch Milan gab sich nicht so leicht geschlagen und dominierte fortan das Spielgeschehen, und Kjærs Tor bescherte Milan einen wichtigen Auswärtstreffer.

Stellen Sie sich vor

Wenn Lionel Messis "besonderes" Tor am Mittwoch gegen Paris St. Germain schon hart getroffen war, dann hat Martin Ødegaards Treffer am Donnerstag den Superstar aus Barcelona vielleicht noch übertroffen.

Der Leihspieler von Real Madrid nahm den Ball etwa 25 Meter vor dem Olympiacos-Tor auf, drehte sich und schlug einen "giftigen" Schuss ab, der den verzweifelten Jose Sa im Tor überwand.

Obwohl die griechischen Gastgeber in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielten, sorgten zwei späte Tore von Gabriel und Mohamed Elneny für eine souveräne 3:1-Führung für Arsenal. Das Rückspiel findet am 18. März in London statt.

Für den norwegischen Mittelfeldspieler, der bis zum Ende der Saison von den Spaniern ausgeliehen ist, war sein erstes Tor für Arsenal ein "großer Moment", denn er gibt zu, dass er sich hier "zu Hause fühlt".

"Es war ein großer Moment", sagte Odegaard gegenüber Arsenal.com. "Es war ein guter Moment für mich und auch ein entscheidender Moment im Spiel, auswärts ein Tor zu erzielen und mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen."

Nachdem Olympiacos durch weitere Nachlässigkeiten in der Defensive zahlreiche Möglichkeiten hatte, sich ins Spiel zurückzukämpfen, betonte Arsenal-Manager Mikel Arteta, wie wichtig es sei, im Hinblick auf das Nordlondoner Derby gegen Tottenham am kommenden Sonntag keine Fehler zu machen.

"Wir müssen ganz klar und ehrlich zu uns selbst sein, dass wir dem Gegner drei Tore geschenkt haben und sie eines kassiert haben, und auf diesem Niveau werden sie dich bestrafen", sagte Arteta anschließend vor den Medien.

"Um das nächste Level zu erreichen, müssen wir damit aufhören und rücksichtsloser sein - und wenn man so dominant ist und so gut spielt, muss man das Spiel einfach beenden.

"Die Tore oder Chancen, die wir kassiert haben, haben wir selbst gemacht. Das ist wirklich positiv, denn in dem Moment, in dem wir damit aufhören, werden wir noch stärker sein. "Aber die Realität ist, dass wir das sofort stoppen müssen, denn wenn wir das nicht tun, sind die Spiele immer da, um Punkte zu verlieren.

