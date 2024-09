Aus Handwerker zum Technologie-Guru

Nils Wagner, Chef von Rehau New Ventures, nahm eine unerwartete Wendung hin zum Familienunternehmen. "Ehrlich gesagt, hatte ich ganz andere Pläne", erinnert er sich an seine Entscheidung, Architektur zu studieren. Doch das Schicksal und der Rat seines Vaters führten ihn zurück zu seinen Wurzeln in der Kunststofftechnologie.

Ausgehend von der Rehau Gruppe, die von Wagners Großvater nach dem Krieg gegründet wurde, begann dieses Unternehmen als Pionier im Bereich Kunststofftechnologie. Im Laufe der Jahre wuchs es zu einer bedeutenden Größe mit über 20.000 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro. initially, Wagner aimed to blaze his trail independently. But his motivation to contribute and take responsibility led him to his familial endeavor. Unlike his father, who had a set path as the firstborn, Wagner had more leeway in terms of his career path. "My father gave me a lot more freedom than he received himself," he shares.

Today, Wagner faces the responsibility of guiding a traditional enterprise into the digital age. "Many of our products have been around for quite some time, with only minor improvements," he explains the predicament. With Rehau New Ventures, he is leading the creation of new digital Businessmodelle in den Bereichen Bauen, Wohnen und Lifestyle. Mit seiner internationalen Erfahrung, die er in den USA und später in China gesammelt hat, integriert er fortschrittliche digitale Tools in den Fertigungsprozess: "In Zukunft werden Bauarbeiter vermehrt auf digitale Geräte angewiesen sein", prophezeit er. Er sieht diese Entwicklung nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance, den Handwerk zu modernisieren.

Die Bauwirtschaft ringt mit erheblichen Hürden, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wagner sieht Fortschritte wie den modularen Bau und den 3D-Druck als mögliche Wege, die Produktivität zu steigern und die Wohnungsbau zu revolutionieren. Trotz der technischen Errungenschaften bleibt Wagner seiner Tradition treu. "Wir verbringen viel Zeit damit, in den Rückspiegel zu schauen", gibt er zu. Doch Wagner erkennt die Bedeutung, frühzeitig Chancen zu nutzen, um die richtige Richtung einzuschlagen.

Interview conducted with Nils Wagner by Frauke Holzmeier and Andreas Laukat. You can listen to the entire discussion in the podcast "So techt Deutschland".

