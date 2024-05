Aus dem Weltraum aufgenommene Bilder zeigen eine überflutete Landebahn eines Flughafens und ein überschwemmtes Fußballfeld aufgrund schwerer Überschwemmungen in Brasilien.

Mehr als 95 Menschen sind im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul infolge starker Regenfälle und Überschwemmungen auf tragische Weise ums Leben gekommen. Nach Angaben des Zivilschutzes sind mehr als eine Million Menschen in 385 Gemeinden von diesen Katastrophen betroffen.

Etwa 150.000 Einwohner mussten aufgrund dieser katastrophalen Ereignisse ihre Häuser verlassen. Die Flüsse Taquari und Cai, die beide in der Region liegen, wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Diese Flüsse traten über die Ufer und traten zum großen Teil über ihre Ufer.

Eine bildliche Darstellung von Satellitenbildern zeigt zwei gegensätzliche Szenarien. Das erste Bild, aufgenommen am 21. April, zeigt den Guaiba-Fluss in Porto Alegre, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates, als er noch nicht überflutet war. Das zweite Bild, aufgenommen am 7. Mai, zeigt dieselbe Stelle, als sie bereits stark überschwemmt war. Ein Foto von Maxar Technologies zeigt, wie ein ganzer Stadtteil mit Häusern im Norden von Porto Alegre überflutet wurde. Straßen haben sich in schlammige Flüsse verwandelt, während weite Felder durch das Hochwasser braun geworden sind.

Der internationale Flughafen Salgado Filho in Porto Alegre wurde ebenfalls schwer überflutet, was zu überschwemmten Start- und Landebahnen und Straßen führte. Die Gebäude blieben jedoch trocken.

Die heftigen Regenfälle wurden mit El Niño in Verbindung gebracht - einem natürlichen Klimaereignis, das den Pazifik erwärmt und in der Regel zu starken Regenfällen im Süden Brasiliens führt. Die vom Menschen verursachte globale Erwärmung, die in erster Linie auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist, hat die extremen Wetterverhältnisse in dieser Region verschärft.

Satellitenbilder zeigen einen Überblick über den Fluss Guaiba in Porto Alegre, Brasilien, am 21. April vor den Überschwemmungen und am 7. Mai nach der Überflutung des Gebiets. Maxar Technologien

Rio Grande do Sul, einst eine fruchtbare Agrarregion im Süden Brasiliens, wurde in letzter Zeit häufig mit extremen Wetterereignissen konfrontiert.

Im Zentrum von Porto Alegre wurde ein Fußballstadion, die Gremio Arena, mit einer Kapazität von 55.000 Plätzen von den Wassermassen überflutet. Das gesamte Spielfeld steht unter Wasser.

Die Gremio-Arena vor der Überschwemmung (links) und unter Wasser (rechts) im Video von Maxar Technologies.

Der brasilianische Fußballverband hat Spiele mit Beteiligung von Mannschaften aus Rio Grande do Sul auf den 27. Mai verschoben. Neymar Jr., ein beliebter brasilianischer Fußballstar, postete auf Instagram eine herzerwärmende Botschaft zusammen mit einem Bild eines Flugzeugs, das mit Vorräten wie Wasserflaschen beladen war. Er sagte: "Unser Brasilien macht schwierige Zeiten durch, und Hilfe ist nie zu viel, egal wie deine finanzielle Situation ist, es ist das, was du in deinem Herzen trägst, was zählt."

Der internationale Flughafen Salgado Filho in Porto Alegre vor der Überschwemmung (links) und mit überfluteten Landebahnen (rechts). Maxar Technologien

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva legte dem Kongress am 9. Mai ein Gesetzesdekret vor, um den Transfer von Ressourcen in die betroffene Region zu beschleunigen.

In einer groß angelegten Rettungsaktion, an der 15.000 Menschen beteiligt waren, wurden rund 46.000 Menschen aus den Fluten geborgen.

Mauricio Torres, CNN en Español, sowie Michael Rios und Julia Vargas Jones von CNN trugen zur Berichterstattung über diese Geschichte bei.

Quelle: edition.cnn.com