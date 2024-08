- Augsburg hat sich in der zweiten Runde gegen Victoria in der Quarterback-Position gezwungen.

Das deutsche Ligateam FC Augsburg konnte sich für die nächste Runde des DFB-Pokals qualifizieren, indem es einen frühen Rückschlag gegen den unterklassigen Verein Viktoria Berlin überwunden hat. Die Mannschaft des Trainers Jess Thorup gewann mit 4:1 (1:1) im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Ca. 5.504 Fans sahen, wie Aidan Liu in der 4. Minute das erste Tor für die Regionalliga-Mannschaft erzielte. Elvis Rexhbecaj (33. Minute), Neuzugang Samuel Essende (53.), Einwechselspieler Niklas Dorsch (87.) und Phillip Tietz (90.+2) besiegelten den Sieg für FCA, der möglicherweise etwas zu hoch ausfiel.

Die Schwaben konnten so die erste Rundeinladung vermeiden, die sie in der letzten Saison in Unterhaching erlebt hatten. "Vielleicht landen wir wieder in Berlin - und hoffentlich schaffen wir es zurück", hatte Thorup vor dem Spiel zuversichtlich gesagt.

Viktoria zeigte Kampfgeist

Die Regionalliga-Mannschaft zeigte von Beginn an Mut und wurde mit einer frühen Führung belohnt. Nach einer Kopfballverlängerung eines Eckballs traf Liu am langen Pfosten. FCA hatte zunächst mit der körperlichen Spielweise der Gastgeber zu kämpfen, gewann aber allmählich die Kontrolle über das Spiel in der ersten Halbzeit und erspielte sich einige vielversprechende Torchancen.

In der 33. Minute ließ Tietz einen flachen Pass zu Rexhbecaj durchrutschen, der am nahen Pfosten traf. Kurz nach Wiederbeginn erzielte Essende sein erstes Tor für FCA nach einem Einzeltraining mit Arne Maier. Viktoria erhöhte dann den Druck in der Offensive, doch die entscheidenden Chancen blieben aus. Dorsch machte schließlich den Deckel drauf.

Bundesligaspiel gegen Werder

FCA, das seit 2011/12 in der höchsten Spielklasse spielt, möchte sich in dieser Saison weiter von seinem "graue Maus"-Image absetzen. Sie beginnen ihre Bundesliga-Saison zu Hause gegen Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr/Sky). Für Viktoria gab es zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte keinen Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals.

