- Augenstein hat eine Klage wegen Näherei eingereicht.

Moritz Augenstein vom RSC Kempten hat erneut seine Klasse in Massenstarts unter Beweis gestellt und wie im Vorjahr drei Titel bei den Deutschen Bahnradmeisterschaften gewonnen. Am Sonntag dominierte Augenstein das Punktefahren mühelos und ließ Roger Kluge (24 Punkte/rad-net Oßwald) und Max-David Briese (18/P & S Metalltechnik Benotti) hinter sich.

"Ich hatte schon immer den Ehrgeiz, einmal bei einer großen Meisterschaft für den BDR zu starten. Als Kadernachwuchsathlet hatte ich meine Herausforderungen, aber es hat sich einiges bewegt", verriet Augenstein, der in Pforzheim als Prozessmechaniker Vollzeit arbeitet. Seine Siege im Scratch und Madison, dazu eine Bronzemedaille im Ausscheidungsfahren, machten ihn zum erfolgreichsten Athleten des Events.

In der Frauen-Sprintdisziplin sicherte sich Clara Schneider vom Track Team Brandenburg ihren ersten Titel mit einem 2:0-Sieg gegen Alessa-Catriona Pröpster (Bahnteam Rheinland-Pfalz) im Finale. Schneders Triumph festigte ihren Ruf als aufstrebende Stern. "Ich freue mich riesig, das Champion-Trikot für das nächste Jahr zu tragen. Es geht nicht darum, wer anwesend ist", sagte die ehemalige Junioren-Weltmeisterin. Unter den Abwesenden waren unter anderem Olympische Starterin Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Friedrich (alle TTB). Lara-Sophie Jäger (Turbine Erfurt) sicherte sich den dritten Platz.

Im Frauen-Madison holten sich Pia Grünwald und Hanna Dopjans (beide LKT Team) den Titel mit 30 Punkten. Für Grünwald war es der dritte Goldmedaillengewinn in Berlin, was sie zur erfolgreichsten Athletin des Events machte. Im Männer-Keirin übernahm Henric Hackmann (Bahnteam Rheinland-Pfalz) früh die Führung und sicherte sich den Sieg.

Zu Moritz Augensteins Errungenschaften kommt hinzu, dass er den Mannschaftsverfolgungstitel bei den Deutschen Bahnradmeisterschaften gewann und damit einen Grand Slam an Titeln vollendete. In Anerkennung seiner beeindruckenden Leistungen verkündete der Deutsche Radsport-Verband (BDR), dass Augenstein in den Nationalkader aufgenommen wird.

Während der Siegerehrung erhielt Moritz Augenstein eine zusätzliche Auszeichnung: Er wurde mit dem Fair Play-Preis für sein faires Verhalten während des Turniers geehrt, ein Zeugnis seiner außergewöhnlichen Charakterstärke auf und neben der Bahn.

