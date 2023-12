Auf einer schottischen Insel tauchte ein Fremder aus der Dunkelheit auf. Sie wusste, dass sie bei ihm sein sollte

Eine einsame Gestalt stand allein zwischen den 3.000 Jahre alten Steingebäuden und hielt eine Tasse Tee im schwindenden Licht in der Hand.

Rachael war eine Geschichtsstudentin, die Anfang 20 war. Als Kind, das in der Nähe der schottischen Stadt Glasgow aufwuchs, wurde ihre Fantasie durch den Geschichtsunterricht über die neolithischen Ausgrabungsstätten auf Orkney angeregt. Die Arbeit als Fremdenführerin in Skara Brae war ein wahr gewordener Traum.

Im Hochsommer führte Rachael die Touristen durch die UNESCO-Welterbestätte. Doch an diesem Tag, im März 2013, waren keine Besucher da. Stattdessen ließ Rachael ihren Blick über die Weite des blauen Ozeans schweifen und genoss die Ruhe.

"Ich erinnere mich daran, wie ich den Himmel über dem Meer und den Klippen betrachtete und wie er diese wunderschöne lilafarbene Farbe der Dämmerung annahm, als der Tag zu Ende ging", erzählt Rachael heute gegenüber CNN Travel.

Ihre Träumerei wurde unterbrochen, als ihr Radio in ihrer Tasche surrte.

"Mein Manager teilte mir über Funk mit, dass ein Besucher käme, ich solle aufpassen und die Tasse Tee abstellen.

Rachael gehorchte und machte sich auf den Weg zum Eingang von Skara Brae. Als sie den Pfad hinunterblickte, sah sie eine einsame Gestalt, die sich ihr näherte.

Als die Person näher kam, konnte sie erkennen, dass es sich um einen Mann handelte, der ganz in Schwarz gekleidet war und einen Hut trug, aus dem eine Feder ragte. Rachael war sofort fasziniert.

"Es war dieses magische Gefühl, jemanden in der Ferne zu sehen - und man hat das Gefühl, dass er einem bekannt vorkommt, aber auch irgendwie magisch und faszinierend ist.

Der geheimnisvolle Mann mit dem Hut war Anthony, ein amerikanischer Student der Universität von Wisconsin, der in Edinburgh studierte. Wie Rachael war auch Anthony von der Geschichte fasziniert.

"Ich plante eine Reise nach Orkney, um die Steinkreise, neolithischen Gräber und vor allem das Dorf Skara Brae zu sehen", erzählt Anthony gegenüber CNN Travel.

Anthony war mit einem Freund aus Edinburgh angereist und hatte die Fähre von Aberdeen aus genommen. Als die beiden in Orkney ankamen, waren sie müde. Anthony wollte so schnell wie möglich einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten werfen, aber sein Freund entschied sich dagegen.

Anthony hoffte, dass er, wenn er sich am frühen Abend auf den Weg nach Skara Brae machen würde, die prähistorischen Bauten aus nächster Nähe betrachten könnte - und nicht nur aus der Ferne, wie es normalerweise empfohlen wird.

"Als ich hinaufging, war mein erster Gedanke, als ich sie sah: 'Verdammt, das kann nicht gut gehen. Es wird jemand hier sein. Ich kann mich nicht reinschleichen", sagt Anthony.

Aber als Anthony und Rachael, die aus persönlichen Gründen darum gebeten haben, dass ihre Nachnamen in dieser Geschichte nicht genannt werden, sich vorstellten, waren seine Bedenken schnell verflogen.

"Alles änderte sich. Rachael verstand es, die Stätte zum Leben zu erwecken, so dass sie sich menschlich und real anfühlte, im Gegensatz zu dem bröckelnden Steinhaufen vor uns", sagt Anthony.

Rachael, die sich darüber freute, mit jemandem zu sprechen, der sich so sehr für Geschichte interessierte wie sie, bot dem amerikanischen Fremden an, ihn auf eine informelle Führung durch das prähistorische Dorf mitzunehmen.

Bei einem Rundgang durch die steinernen Bauten unterhielten sich die beiden über die Geschichte von Skara Brae. Anthony sagt, er sei "verzaubert" gewesen von der Art und Weise, wie Rachael die Stätte zum Leben erweckte.

"Es geht nicht um Steine, sondern um Menschen und um Geschichten", sagt er.

"Unnötig zu erwähnen, dass wir das Zeitgefühl völlig verloren haben und ich ganz hingerissen war.

"Ich glaube, wir haben damals gemerkt, dass es eine Art Verbindung zwischen uns gab", sagt Rachael, die hinzufügt, dass sie das Summen ihres Radios kaum hörte. Die Nacht brach herein, und ihr Manager forderte sie über Funk auf, zurückzukommen, da die Baustelle geschlossen wurde.

Ich sollte bei ihm sein

Später am Abend schlenderten Anthony und sein Freund durch einen örtlichen Lebensmittelladen. Als er in einen der Gänge einbog, sah er zu seiner Überraschung Rachael, Arm in Arm mit einem anderen Mann. Es war offensichtlich, dass dies ihr Freund war.

"Ich war ziemlich niedergeschlagen", sagt Anthony. "Nicht, dass es wichtig gewesen wäre. Ich war ja auch nur für ein Wochenende auf Orkney. Was hätte ich denn tun sollen? Eine Fernbeziehung mit einem Reiseleiter auf Orkney anfangen?"

Auch Rachael erinnert sich an diesen Moment. Sie war nicht überrascht, Anthony wieder zu treffen - das Leben auf einer kleinen Insel machte solche Momente alltäglich - aber sie war überrascht von ihrer Reaktion auf diesen Moment des Glücks.

"Ich habe Anthony und seinem Freund nur kurz 'Hallo' gesagt. Dann weiß ich noch, wie ich in das Auto meines Freundes stieg und wir zu meiner Wohnung auf der Insel fuhren. Und ich weiß noch genau, wie ich aus dem Fenster schaute und Anthony mit seinem Rucksack vorbeilaufen sah."

Ihre Blicke trafen sich, und Rachael registrierte die Enttäuschung auf Anthonys Gesicht.

"Ich wusste einfach in meinem Herzen, dass ich mit ihm zusammen sein sollte, ich sollte nicht mit diesem anderen Kerl zusammen sein, ich sollte mit ihm zusammen sein", sagt Rachael heute.

Doch damals verdrängte sie den Gedanken - sie wusste, dass Anthony bald nach Edinburgh und dann nach Wisconsin zurückkehren würde. Sie würde ihn wahrscheinlich nie wieder sehen.

Und mit der Zeit fand sie sich mit dieser Tatsache ab, auch wenn sie sich gerne an ihren Spaziergang um Skara Brae in der Abenddämmerung erinnerte.

"Ich hatte immer eine Auswahl an Besuchern, an die ich mich erinnerte, weil ich entweder eine besondere Verbindung zu ihnen hatte - oder etwas, was sie sagten, oder die Art, wie sie mit dem Dorf interagierten, hat mich wirklich beeindruckt, oder einfach die Art der Person, die sie waren. Ich glaube, ich habe Anthony in diese Liste der fünf interessantesten Besucher von Skara Brae aufgenommen.

Zurück in Edinburgh und später in Wisconsin ertappte sich Anthony dabei, wie er die Gespräche mit Rachael in seinem Kopf noch einmal durchspielte. Ihr Zusammentreffen hatte einen wichtigen Einfluss auf seine Arbeit.

"Dank eines bestimmten Reiseleiters hatte sich mein Forschungsschwerpunkt vom neolithischen Großbritannien auf die neolithischen Orkney verengt", sagt er.

Anthony hat auch Rachael in die Vergangenheit verbannt.

"Es war eine Reisegeschichte - und eine der besten, die ich hatte -, aber das war auch schon alles, was sie war."

Eine zweite Chance

Eineinhalb Jahre später, im Herbst 2014, hatte Anthony die Gelegenheit, nach Orkney zurückzukehren und seine Forschungen fortzusetzen. Diesmal besuchte er alle neolithischen Gräber der Insel und zeichnete die Sonnenausrichtung mit Hilfe einer detaillierten Karte des britischen Ordnance Survey auf.

"Ich verbrachte anderthalb Monate damit, die Inselgruppe mit einem Fahrrad, einem Kompass und einer OS-Karte zu umrunden", erinnert er sich.

In der Zwischenzeit war Rachael von der Arbeit in Skara Brae zu einem anderen archäologischen Ort auf den Orcadas gewechselt, nämlich zu Maeshowe, einer Grabkammernstätte.

Sie hatte sich von ihrem Freund getrennt, mit dem sie ein Jahr zuvor zusammen war, und genoss ihre Tage mit ihren Freunden, um die Schönheit der Insel zu genießen.

Rachael schätzte auch die Zeit für sich selbst, einschließlich der Donnerstagmorgen, die sie damit verbrachte, die lokale Orkney-Zeitung, den Orcadian, durchzublättern.

Eines Donnerstags saß Rachael auf ihrer Couch und blätterte in der Zeitung. Die Publikation war voll mit den üblichen lokalen Geschichten, aber ein Artikel stach ihr besonders ins Auge. Es war eine Geschichte über einen amerikanischen Touristen, der eine Flaschenpost entdeckt hatte. Es gab ein Foto von ihm, auf dem er eine Mütze mit einer Feder trug, die Flasche in der Hand hielt und grinste.

Rachael konnte es nicht glauben. Es sah genauso aus wie er. Er musste es tatsächlich sein - der Mann aus Skara Brae.

In der Zwischenzeit hatte Anthony sein Solo-Radabenteuer beendet und sich mit seinem Studienberater getroffen, der für ein paar Wochen auf Orkney war, um seinen Studenten zu überprüfen.

Anthonys Professor wollte Maeshowe besuchen, und so fuhren die beiden am Tag nach der Veröffentlichung des Zeitungsartikels unwissentlich zu Rachaels Arbeitsstelle.

"Ich werde nie vergessen, wie ich das Besucherzentrum betrat und sie dort sah", sagt Anthony. "Es ist schon seltsam, aber ich habe mich vor allem an ihre Stimme erinnert."

"Dann bin ich im Grunde ausgeflippt, weil - 'Wie kannst du hier sein?' Das war zu viel."

Auch Rachael erkannte Anthony wieder.

"Das Besucherzentrum war ein altes Mühlengebäude, er rannte die Holztreppe hinauf und stürmte herein, öffnete seine Lederjacke und holte tonnenweise Prospekte und Tickets und Pässe und alles heraus und warf sie über den Schreibtisch", erinnert sie sich.

"Er sagte, er wolle eine Tour buchen, und ich fragte ihn nach seinem Namen. Und dann sagte er mir seinen Namen und ich konnte mir denken: 'Das ist derselbe Name wie in der Zeitung. Also muss er es sein.'"

Ein paar Minuten vergingen, und Rachael begann, die Tickets durch die Kasse laufen zu lassen. Dann sah sie wieder zu Anthony auf und beschloss, etwas zu sagen.

"Ich glaube, ich kenne Sie noch von früher", sagte sie. "In Skara Brae."

Anthony spürte einen Schwall von Gefühlen - Erleichterung, Überraschung und Aufregung.

"Das war ein fantastischer Moment", sagt er jetzt.

Die Verbindung, die Anthony und Rachael eineinhalb Jahre zuvor genossen hatten, war immer noch vorhanden, und beide spürten sie. Auch Rachaels Kollegen spürten diese Chemie. Eigentlich sollte Rachael an diesem Tag keine Führungen machen, aber ihre Arbeitskollegen tauschten den Zeitplan aus, damit Rachael Anthony und seinem Professor Maeshowe zeigen konnte.

"Am Ende haben wir die Tour zusammen gemacht, weil Anthony so viel über die neolithischen Orkney-Inseln weiß", sagt Rachael.

Sie arbeiteten als Team, sprachen über die Geschichte der Stätte und spornten sich gegenseitig an.

"Meine Arbeitskollegen nannten Anthony bereits meinen neuen Freund", sagt Rachael und lacht. "Sie machten sich nur lustig und fragten: 'Wer ist dieser Typ, der dir wie ein Hündchen folgt?'"

Nach der Tournee bat Rachael Anthony um seine Nummer - ihn wiederzusehen war ein solcher Zufall, dass sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollte.

Anthony war begeistert, aber er war sich auch nicht sicher, ob Rachael ihn als Historiker-Kollegen, als Freund oder als etwas anderes einladen wollte.

Später in der Woche trafen sich die beiden zum Mittagessen in einem örtlichen Café und anschließend zu einem Spaziergang an einem der windgepeitschten Strände von Orkney.

"Der Funke der Verbindung war einfach da", sagt Anthony. "Wir hörten zweieinhalb Stunden lang nicht auf zu reden.

Ein paar Tage später sahen sie sich gemeinsam einen Film an, in einem Pop-up-Kino in einer Kirchenhalle in der Orkney-Hafenstadt Stromness.

"Wir waren uns so nahe, wie man nur sitzen kann, ohne es zuzugeben", sagt Anthony.

Danach sprach er das Thema an.

"Ich finde es schwer, einfach nur Freunde zu sein", sagte er.

"Das war ziemlich süß", sagt Rachael jetzt.

Danach waren sie ein Paar.

"Wir hatten nie dieses lockere Dating-Ding: 'Oh, wir werden sehen, wie es ist'. Es war immer so: Das sind wir, wir sind zusammen, wir werden versuchen, einen Weg zu finden, damit es funktioniert", sagt Anthony.

Eine transatlantische Romanze

Rückblickend sagen Anthony und Rachael, dass keiner von ihnen wusste, was es bedeuten würde, eine Beziehung mit jemandem einzugehen, der einen Ozean entfernt lebt.

Zum einen war die Reise zwischen Orkney und Wisconsin kein Zuckerschlecken.

"Die erste Reise, die ich nach Amerika unternommen habe. Ich glaube, ich musste von Orkney nach Glasgow und dann von Glasgow nach Amsterdam, von Amsterdam nach Detroit und von Detroit nach Milwaukee reisen. Und dann von Milwaukee nach Milwaukee, wo Anthonys Mutter lebt", sagt Rachael. "Sie können sich vorstellen, wie ich mich fühlte, als ich endlich ankam.

In den nächsten Jahren trafen sich die beiden etwa alle sechs Monate an verschiedenen Orten, unter anderem in Schottland, den USA, Kanada und den Niederlanden.

"Ich glaube, meine Familie war ziemlich besorgt, dass ich verwirrt war, dass ich mir Hoffnungen in diese ziemlich ausgefallene Sache machte, die wahrscheinlich nicht funktionieren würde", sagt Rachael.

"Meine Mutter war vom ersten Tag an im 'Team Rachael'", sagt Anthony. "Meine Freunde waren äußerst skeptisch. Sie alle, jeder einzelne, waren skeptisch, ob das klappen würde.

Doch trotz der Herausforderung der Entfernung waren Rachael und Anthony fest entschlossen, es zu schaffen. Nur wenige Monate nach Beginn ihrer Fernbeziehung machte Anthony ihr einen Heiratsantrag.

Er hatte gehofft, Rachael bei einem Besuch der Wasserfälle in Wisconsin einen Heiratsantrag machen zu können. Aber während Rachael an die wilden Gefilde von Orkney gewöhnt war, war ein Winter in Wisconsin etwas ganz anderes. Sie hatte nicht wirklich die richtige Kleidung für eine Schneewanderung dabei.

Also machte er ihr stattdessen in seinem Schlafzimmer einen Heiratsantrag.

"Er kniete einfach neben dem Bett nieder und sagte: 'Ich liebe dich, Rachael, willst du mich heiraten?', sagt Rachael.

"Und natürlich habe ich sofort Ja gesagt. Und es war sehr magisch und wunderbar. Und ja, ein bisschen surreal."

Es folgte eine weitere Fernbeziehung, bevor die beiden im Mai 2016 in einer intimen Zeremonie an den prähistorischen Steinen von Stenness auf Orkney heirateten, dort, wo alles begann.

"Es war sehr kalt und windig, aber wenn ich so darüber nachdenke, ist das so etwas wie der Geist von Orkney, der damals bei uns war", sagt Rachael.

Eine kleine Schar von Freunden und Verwandten war anwesend, darunter auch Rachaels Familie, aber Anthony bat seine Lieben, nicht die weite Reise anzutreten. Später bedauerte er das, aber zwei seiner besten Freunde überraschten ihn an diesem Tag, indem sie aus Nordamerika einflogen.

Rachael und Anthony wurden in einer heidnischen Handfasting-Zeremonie getraut, einer keltischen Tradition, bei der die Hände des Paares zusammengebunden werden, um ihre Vereinigung zu symbolisieren.

Die Anwesenden standen im Kreis, Rachael und Anthony in der Mitte. Das Paar hielt eine Samttasche in der Hand und bot sie jedem Hochzeitsgast an. Dieser griff hinein, nahm ein handgeschriebenes Gelübde heraus und las es Rachael und Anthony vor.

"Bei der Zeremonie hatte jeder eine Rolle zu spielen", sagt Anthony. "Aber es war auch cool, dass wir die gesamte Zeremonie selbst geschrieben haben."

Danach gab es ein Essen mit Reden, und das Paar hat neben den keltischen Einflüssen auch einige amerikanische Traditionen, wie das gegenseitige Füttern mit Kuchen, mit einbezogen.

Mit der Hochzeit war das Problem der großen Entfernung zwischen Anthony und Rachael nicht sofort gelöst: Nach den Flitterwochen auf der schottischen Isle of Skye mussten sich ihre Wege wieder trennen, um die Visa zu regeln.

Schließlich zog Rachael mit Anthony nach Wisconsin, und das Paar lebte einige Jahre in den USA, bevor es Anfang 2020 wieder nach Schottland zurückzog.

Der Kreis schließt sich

Heute leben Anthony und Rachael glücklich in Edinburgh in einem Cottage im Dalkeith Country Park, einem historischen Anwesen und Park, in dem Anthony zufällig 2013 als Austauschstudent wohnte.

"Manchmal schließt sich im Leben so ein Kreis", sagt Anthony.

Anthony und Rachael arbeiten beide für eine Versicherungsgesellschaft, aber ihre Leidenschaft gilt nach wie vor der Geschichte und Archäologie. In ihrer Freizeit erkunden sie gerne gemeinsam die zahlreichen historischen Stätten Schottlands, während Rachael ehrenamtlich in einem Museum in Edinburgh arbeitet und Anthony auf seinem Twitter-Account @RileyFlintSpark über Archäologie twittert.

Neun Jahre nach ihrem ersten Treffen ist es für das Paar interessant, darüber nachzudenken, wie zwei Begegnungen auf den Orkney-Inseln und eine Flaschenpost sie zusammengebracht haben.

"Ich glaube nicht unbedingt an das Schicksal", sagt Anthony. "Ich glaube, das ist etwas, was mir die Leute immer wieder gesagt haben: 'Oh, das ist Schicksal'. Und die Realität ist, dass es eine Menge Arbeit war.

"Es war eine Menge Arbeit", stimmt Rachael zu. "Aber ich glaube, einige der Dinge waren ziemlich magisch. Einige der Verbindungen wären wohl kaum zufällig zustande gekommen."

Es ist ziemlich emotional, über all die verschiedenen Dinge nachzudenken, die wir erlebt haben. Offensichtlich gab es einige wirklich gute Zeiten und einige schwierige Zeiten, wie sie jeder durchlebt. Ich denke, es zeigt einfach, dass Magie für mich real ist.

Bild oben mit freundlicher Genehmigung von Leah Abucayan/CNN/R Gemmell/Getty/Adobe Stock

