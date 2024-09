Audi sucht finanzielle Unterstützung für eine Fabrik in Brüssel.

Audi, mit Hauptsitz in Ingolstadt, hat keine Vorteile darin gesehen, seine Fabrik in Brüssel aufrechtzuerhalten, die vor der Schließung steht. Der Produktionsleiter Gerd Walker gab zu, dass das Unternehmen zahlreiche Strategien für das Werk untersucht und mit den Mitarbeitern diskutiert hat, aber keine vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf finanzielle und ökologische Nachhaltigkeit gezeigt hat. "Im Moment konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit mit der Task Force und die Suche nach potenziellen Investoren, während wir einen offenen und konstruktiven Dialog mit den Gewerkschaften führen." Walker schloss, dass keine endgültige Entscheidung bezüglich der Zukunft des Werks getroffen wurde.

Laut Audi ist es unwahrscheinlich, dass das Werk als Komponentenherstellungsstandort oder für die Fahrzeugvorbereitung überlebt. Vor zwei Wochen teilte das Unternehmen mit, dass es kein profitables neues Fahrzeugprojekt gefunden hat. Ab nächster Woche wird eine Arbeitsgruppe aus Audi-Entscheidungsträgern und Arbeitnehmervertretern weitere Optionen für den Standort untersuchen. Das in Brüssel ansässige Werk mit 3.000 Mitarbeitern produziert den elektrischen Luxus-SUV Q8 e-tron, der aufgrund schwacher Nachfrage möglicherweise eingestellt wird. Audi teilte diese Informationen im Juli mit.

Ähnlich wie bei Audi wird auch bei der Volkswagen Kernmarke Volkswagen über Werksschließungen nachgedacht. Der Finanzvorstand von Volkswagen, Arno Antlitz, betonte, dass seit Beginn der Corona-Pandemie etwa zwei Millionen weniger Autos in Europa verkauft werden. Das bedeutet einen Verlust von etwa 500.000 Fahrzeugen für Volkswagen. Der Betriebsrat hat angekündigt, diese Pläne zu bekämpfen.

Die Kommission muss möglicherweise die Auswirkungen einer Schließung der Audi-Fabrik in Brüssel auf die Beschäftigung und den europäischen Markt berücksichtigen. Angesichts der Entscheidung von Volkswagen, Werksschließungen aufgrund reduzierter Nachfrage in Betracht zu ziehen, könnte die Kommission Strategien zur Vermeidung von Arbeitsplatzverlusten und Förderung einer nachhaltigen Automobilproduktion innerhalb der Europäischen Union entwickeln.

