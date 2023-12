Atemberaubende Überraschungen, erfahrene Veteranen und ein inspirierter Slowene führen zu spannenden NBA Conference Finals

Zunächst schlugen die Boston Celtics den amtierenden Champion Milwaukee Bucks mit einem beeindruckenden 109:81-Sieg.

Und gerade als man dachte, dass dies nicht mehr zu toppen sei, stahlen Luka Doncic und die Dallas Mavericks die Show.

Im Spiel in Phoenix gegen die Suns - das Team mit der besten regulären Saisonbilanz in der NBA und dem Einzug in die Finals im vergangenen Jahr - dominierten die Mavericks von Anfang bis Ende und besiegten die Suns deutlich mit 123:90.

Nach diesem atemberaubenden Ergebnis in Spiel 7 stehen nun zwei spannende Conference Finals an, in denen entschieden wird, wer in die NBA-Finals einziehen wird.

In der Western Conference treffen die Mavs auf die Golden State Warriors, während in der Eastern Conference die Celtics gegen die Miami Heat antreten.

Wahnsinn!

Überwältigender Doncic führt Dallas zur WCF

"Wie gut ist Luka Doncic?"

Der vierfache Champions-League-Sieger und Weltpokalsieger Toni Kroos konnte nicht umhin, seine Anerkennung für das zu bekunden, was er im Fernsehen sah.

Doncic war in der Nacht zum Sonntag nicht zu bremsen und erzielte beim Sieg in Spiel 7 gegen die Suns 35 Punkte und 10 Rebounds.

Trotz des Drucks, der auf den Schultern des Talismans und Anführers der Mavericks lastete, schien es den 23-Jährigen nicht zu beunruhigen, der die zuvor starke Verteidigung der Suns in aller Ruhe sezierte, als sein Team früh in Führung ging.

Am Ende des ersten Viertels führten die Mavs mit 27:17. Zur Halbzeit führten sie mit 57:27, wobei Doncic mit 27 Punkten in der ersten Halbzeit so viele erzielte wie die gesamte Mannschaft der Suns.

Dank der 30 Punkte von Spencer Dinwiddie, der von der Bank kam, brauchte Doncic im vierten Viertel nicht einmal zu spielen, so groß war das Polster, das seine Mannschaft aufgebaut hatte.

Kein Wunder, dass der junge Slowene nach dem ersten Finaleinzug von Dallas in der Western Conference seit 2011 strahlte.

"Ich bekomme dieses Lächeln im Moment nicht aus meinem Gesicht", sagte Doncic. "Ich bin einfach nur glücklich.

"Ehrlich gesagt, denke ich, dass wir das verdient haben. Wir haben die ganze Serie über hart gespielt. Vielleicht waren wir in ein paar Spielen nicht wir selbst, aber in Spiel 7 haben wir ein Statement abgegeben. Wir haben daran geglaubt. Unsere Umkleidekabine hat daran geglaubt. Jeder hat daran geglaubt. Also bin ich einfach nur glücklich."

Die Mavericks treffen nun in Spiel 1 der Western Conference Finals am Mittwoch in San Francisco auf die Warriors.

Golden State hatte sich Anfang der Woche im Halbfinale der Western Conference knapp gegen die Memphis Grizzlies durchgesetzt.

In der Serie treffen zwei der aufregendsten Guard-Teams der NBA aufeinander: für Dallas Doncic, Dinwiddie und Jalen Brunson und für Golden State Steph Curry, Klay Thompson und Jordan Poole.

Curry, Thompson, Draymond Green und Cheftrainer Steve Kerr streben gemeinsam ihren vierten NBA-Titel an und sind damit Teil einer der größten Dynastien in diesem Sport.

Und auch wenn der Seriensieg gegen die Grizzlies nur mühsam errungen wurde, sind sie theoretisch nur noch acht Siege davon entfernt, eine weitere Larry O'Brien-Trophäe in die Höhe zu recken.

Ein selbstbewusster Doncic steht ihnen jedoch im Weg, und Mavericks-Cheftrainer Jason Kidd sagt, dass er nicht abseits stehen wird.

"Er ist Luka. Er liebt die Bühne", sagte Kidd. "Je größer sie wird, desto besser wird er."

Keltisches Erwachsenwerden

Für die Celtics war es eine Saison des Zusammenwachsens und des Reibens, die in ihrem hart erkämpften Sieg in Spiel 7 gegen die Bucks am Sonntag gipfelte.

Grant Williams erzielte 27 Punkte und traf dabei sieben Dreier, während Jayson Tatum 23 Punkte, sechs Rebounds und acht Assists beisteuerte, als Boston den amtierenden Meister aus dem Rennen warf.

Ihre Treffsicherheit aus der Distanz - die Celtics stellten mit 22 Dreipunktwürfen in Spiel 7 einen NBA-Rekord auf - half ihnen, den zweifachen MVP Giannis Antetokounmpo auszuschalten, der 25 Punkte, 20 Rebounds und neun Assists erzielte.

Der Sieg in Spiel 7 bildete den Abschluss einer Serie, in der es hin und her ging. Die Celtics gewannen die letzten beiden Begegnungen, nachdem sie bereits mit 2:3 zurücklagen, während Milwaukee nur noch einen Sieg brauchte, um weiterzukommen.

Doch mit dem Rücken zur Wand zeigten die Mannen von Bostons Trainer Ime Udoka ihre Entschlossenheit und hielten gegen einen unermüdlichen Antetokounmpo und die Bucks, die während der gesamten Serie auf ihren Star Khris Middleton verzichten mussten, stand.

Und da Williams' Treffsicherheit aus der Distanz eine entscheidende Rolle beim Sieg in Spiel 7 spielte, ist Celtics-Star Guard Jaylen Brown der Meinung, dass er einen neuen Spitznamen verdient hat.

"Nennt ihn jetzt Grant Curry", sagte Brown.

Die Celtics stehen damit zum vierten Mal in den letzten sechs Jahren in den Eastern Conference Finals und treffen im Rückspiel der Eastern Conference Finals 2020 auf die Heat.

Miami sicherte sich seinen Platz in dieser Phase der Playoffs durch einen relativ komfortablen Halbfinalsieg gegen die Philadelphia 76ers in sechs Spielen.

Die Heat, die auf dem ersten Platz stehen, müssen sich auf ihre stabile Verteidigung verlassen können, um Tatum und Co. zu stoppen, wenn sie am Dienstag zu Spiel 1 in die Stadt kommen.

Angeführt von Jimmy Butler, Bam Adebayo und PJ Tucker - der Star-Point Guard Kyle Lowry laboriert an einer Kniesehnenverletzung, und sein Einsatz in Spiel 1 ist fraglich - hat Miamis Verteidigung Joel Embiid und den Rest von Philadelphias Team in Schach gehalten.

Cheftrainer Erik Spoelstra hat gezeigt, warum er als einer der besten Cheftrainer der Liga gilt, denn er hat Miamis Lauf in die Final Four der NBA geleitet.

Angesichts der Stars auf beiden Seiten wird es spannend sein zu sehen, wer sich in der Best-of-seven-Serie durchsetzen wird.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com