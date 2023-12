Assistenztrainer der Brooklyn Nets muss 10.000 Dollar Strafe zahlen, weil er beim NBA-Spiel gegen die Washington Wizards einen Pass abgefangen hat

5:42 Minuten vor Ende des vierten Viertels in der Capital One Arena am Mittwoch, als die Nets mit 109:103 in Führung lagen, griff Vanterpool von der Bank aus auf das Spielfeld und lenkte einen Pass von Wizards-Guard Spencer Dinwiddie zu Kyle Kuzma ab.

Durch diesen Vorfall verloren die Wizards den Ball, und die Offiziellen übersahen den Vorfall, was Schiedsrichter-Crewchef Ben Taylor im Pool-Bericht nach dem Spiel bestätigte.

Die Folge waren chaotische Minuten, in denen die Spieler von Washington ihrem Ärger über die Offiziellen Ausdruck verliehen. Die Mannschaft hatte bereits von der Möglichkeit der Traineranfechtung Gebrauch gemacht, so dass die Wizards die Entscheidung nicht anfechten konnten.

Vanterpool wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil er "in das laufende Spiel eingegriffen hat, indem er über die Seitenlinie griff und den Pass eines Gegners abfing", so die NBA. Die Nets, die das Spiel mit 119:118 gewannen, wurden ebenfalls mit einer Geldstrafe von 25.000 Dollar belegt.

Während Washingtons Trainer Wes Unseld Jr. sich in einem Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll befand, zeigte sich der Assistenztrainer der Wizards und Interims-Cheftrainer Joe Blair schockiert über den Vorfall.

"Meine Reaktion war völliger Unglaube. Ich habe in meiner langen Zeit im Basketball noch nie erlebt, dass so etwas passiert, was die Schiedsrichter nicht gesehen haben", sagte Blair.

Kuzma nahm in der Pressekonferenz nach dem Spiel kein Blatt vor den Mund, als er auf die Ereignisse angesprochen wurde.

"Das war auch Pferdescheiße. Trainer sollten nicht in der Lage sein, aufzustehen. Ich verstehe es, wenn es unter zwei Minuten ist. Jeder in der Liga steht auf ... Du hast Steve Nash, der dem Schiedsrichter die Sicht versperrt. Er kann gar nichts sehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist sehr unglücklich, aber man muss einfach damit leben."

Weder Vanterpool noch die Nets haben sich zu dem Vorfall oder der Geldstrafe geäußert, und das Team reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um einen Kommentar.

Quelle: edition.cnn.com