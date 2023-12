Asisat Oshoala: Wie der Glaube einer Großmutter einen afrikanischen Fußball-Superstar hervorbrachte

Die in der nigerianischen Stadt Ikorodu geborene Stürmerin des FC Barcelona lehnt sich ins Mikrofon und sagt: "Als ich aufwuchs, habe ich nie ein Trikot mit dem Namen einer Spielerin auf dem Rücken getragen."

Dann kommt der Moment der Erleuchtung, in dem sich für sie der Kreis schließt.

"Wenn ich jetzt nach Nigeria zurückkehre, haben viele Leute ein Barcelona-Trikot mit meinem Namen darauf", sagt die 26-jährige Oshoala zu CNN.

Sie hält inne, denkt nach und atmet tief durch.

"Nun ja ... es war eine ganz schöne Reise", fügt sie mit einem wissenden Lächeln hinzu.

Ein Lächeln, das alles sagt, was man über ihre Überzeugung und die Macht der Möglichkeiten wissen muss.

Der Geist einer Afrikanerin

Oshoala weiß nicht nur, wie man eine Pointe setzt, sondern tut dies auch mit Ehrlichkeit, Leidenschaft und Demut.

"Egal, wie hoch man im Leben kommt, man muss sich immer daran erinnern, woher man kommt", sagt sie.

Ihre Vergangenheit ist auch eine Art Erdung in einer sich ständig verändernden, globalisierten Welt. Es ist eine Identität - der "Geist eines Afrikaners", wie sie es ausdrückt -, in der die "alte Stimmung" immer noch gilt.

"Wir waren schon immer ein Volk, das für alles kämpft und bereit ist, Opfer zu bringen", fährt Oshoala fort.

Als sie als Kind aufwuchs, waren die Geschlechterrollen klar definiert - der Platz eines Mädchens war im Haus oder im Geschäft.

Sie spricht offen über ihr Leben in einer muslimischen Gesellschaft und in einem polygamen Haushalt mit sieben Brüdern und sechs Schwestern von den zwei Frauen ihres Vaters.

"Es gibt diese Einheit mit meiner Familie. Wir sind nicht zerrissen [...] Wir stammen von verschiedenen Müttern, aber wir sind immer noch zusammen [...] Wir sehen uns als das Gleiche", sagt sie.

Als praktizierende Muslimin sieht Oshoala den Islam als "Wegweiser durchs Leben".

"Wenn mich das [Fußballspielen] glücklich macht, glaube ich nicht, dass Gott etwas dagegen hat."

Der Glaube einer Großmutter

Fußball war eine Quelle des Eskapismus, aber auch eine Herausforderung für das Establishment der Patronage und der Elternschaft.

Oshoala erinnert sich daran, wie sie sich versteckte und Geschichten erfand, um ihre stundenlange Abwesenheit zu erklären, auch wenn dies Konsequenzen hatte.

"Manchmal kann ich zu Hause nicht schlafen [...] An manchen Tagen gab mir meine Mutter nicht einmal Geld für Essen."

Wer glaubte dann an die Möglichkeit einer Chance im schönen Fußball?

"Meine Großmutter", antwortet Oshoala.

Als andere an ihren Fähigkeiten und ihrem Talent für das Spiel zweifelten, war es Oshoalas Großmutter, die mit Weisheit und Gelassenheit predigte, "ein guter und netter Mensch zu sein, respektvoll zu sein [und] diszipliniert zu sein."

Diese Ideen und Überzeugungen stehen für Oshoala jedes Mal im Vordergrund, wenn sie auf dem Spielfeld steht.

Im Jahr 2014 waren die Würfel gefallen.

Auf die Auszeichnung als Torschützenkönigin und Spielerin des Turniers bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft folgte nur wenige Monate später der Gewinn der Afrikameisterschaft der Frauen.

Es folgte ein entscheidendes Gespräch mit ihren skeptischen Eltern.

"Ich habe sie davon überzeugt, dass junge Menschen, die ihre Träume verfolgen, immer etwas Positives erreichen können. Ich glaube, das ist ihnen heute klar.

Und heute sind ihre Eltern gläubig.

"Sie sind jetzt diejenigen, die mich anrufen [...] Sie kennen mein Spiel schon, bevor ich es ihnen sage", lacht sie.

Afrikas strahlendes Licht

Seit sie Nigeria 2015 verlassen hat, hat Oshoala nie zurückgeblickt.

Ihre Karriere führte sie über mehrere Kontinente - von Europa mit Liverpool und Arsenal nach Asien mit Dalian, bevor sie mit dem FC Barcelona nach Europa zurückkehrte.

"Ich weiß, dass ich überall überleben kann", sagt sie trotzig. "Damit der Geist der Akzeptanz lebendig wird, muss man selbst hart arbeiten und Opfer bringen."

Diese Opfer haben zum Erfolg geführt, denn sie hat zahlreiche nationale und internationale Mannschafts- und Einzelauszeichnungen erhalten.

Die Liste der Auszeichnungen reicht von rekordverdächtigen vier Titeln als Afrikas Fußballerin des Jahres über zwei weitere Siege beim Afrikanischen Nationen-Pokal bis hin zu zwei Teilnahmen an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft.

Diese Erfolge untermauern ihren Status als höchstdekorierte Fussballerin in der Geschichte des Kontinents.

"Es ist erstaunlich", sagt Oshoala und hält inne, während sie die Größe ihrer Leistungen in sich aufnimmt.

"Ich hatte nie den Traum, Profifußballerin zu werden [...] und wenn ich mir anschaue, wo ich heute stehe, dann bin ich wirklich glücklich über das, was ich bisher erreicht habe.

"Der Geist, immer mehr zu wollen, der Geist, nicht aufzugeben, ist eine Sache, die mich sehr antreibt."

Die Grenze im Sand

Die beiden vielleicht wichtigsten Ereignisse auf dem Spielfeld hat Oshoala in den vergangenen zwei Jahren mit dem katalanischen Riesen erlebt.

2019 war sie die erste Afrikanerin, die im verlorenen Finale der Frauen-Champions-League gegen Lyon spielte und ein Tor erzielte.

Sie spricht von einem Moment des Stolzes, der aber auch mit Schmerz verbunden war.

Im Mai jedoch kam die Erlösung.

Die 26-Jährige trug sich in die Geschichtsbücher ein, als sie beim 4:0-Sieg des FC Barcelona gegen Chelsea als erste Afrikanerin den begehrtesten Titel im europäischen Fußball gewann.

"Wenn man das gleiche Ziel hat, ist es einfach, große Dinge zu erreichen. Die Leute, die zusammen verloren haben, haben am Ende zusammen gewonnen - das ist wichtig", sagt Oshoala.

Der Schwung hat sich unaufhaltsam fortgesetzt und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass er nachlässt.

In dieser Saison schießt Barcelona in der Liga durchschnittlich sieben Tore pro Spiel, wobei Oshoala in jedem Spiel ein Tor mehr erzielt - ein klares Signal für die Absicht der Mannschaft, ihren begehrten Titel zu verteidigen.

Kann Barcelona nun in die Fußstapfen von Lyon treten und das neue Kraftpaket in Europa werden?

"Barcelona kann einfach Barcelona sein!" antwortet Oshoala mit Nachdruck.

"Wir haben ein Ziel, das wir erreichen wollen, und das haben wir schon letztes Jahr begonnen: Wir haben das Triple gewonnen. Das ist unglaublich!"

Die Leute wollen etwas Neues

Es ist dieses Konzept der Besserung, des Mutes und des Glaubens, das Oshoala nun einer neuen Generation von Mädchen vermitteln möchte - einer Generation, die sich ein Nebeneinander von Fußball und Bildung vorstellt.

Das Vehikel für den Wandel ist ihre Stiftung in Nigeria.

"Manchmal sitze ich einfach an der Seitenlinie und fange an zu lächeln. Ich sehe, wie glücklich sie sind, und freue mich, dass die Träume der Menschen wahr werden - sie sehen die Zukunft.

"Sie sehen die Möglichkeit, Profifußballer zu werden.

"Ich bin wirklich neidisch [...], weil sie alles haben!"

Wenn sie über ihre Karriere nachdenkt, hat Oshoala auch ein Wort der Warnung für den Männerfußball.

"In den nächsten fünf, 10, 15 Jahren wird sich alles um den Frauenfußball drehen, denn der Männerfußball ... hat schon alles.

"Man kann die Kämpfe jetzt schon sehen. Sie wollen die Super League, sie wollen das hier ... sie versuchen zu sehen, was sie jetzt einführen können, weil sie schon alles gemacht haben.

"Das Geld ist da, die TV-Rechte sind da, alles ist da.

"Was auch immer man jetzt mit dem Frauenfußball macht, es ist neu, es ist neu, es ist neu. Und die Leute wollen etwas Neues sehen."

Ist der Glaube echt oder beruht er auf Hoffnung?

"Der Frauenfußball wird groß werden", bekräftigt Oshoala.

"Auf jeden Fall wird es einige männliche Spieler und Frauenfußballer auf dem gleichen Niveau geben, plus minus [...] Es ist sehr realistisch. Glauben Sie mir."

Dagegen würde man nicht wetten wollen.

Quelle: edition.cnn.com