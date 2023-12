Ashleigh Barty strebt von Platz 1 der Weltrangliste nach Wimbledon-Ruhm

Anfang des Monats gewann sie in Roland Garros ihren ersten Grand-Slam-Titel und verdrängte die Japanerin Naomi Osaka von der Spitze der Weltrangliste der Frauen.

Jetzt will die 23-jährige Australierin die erste Australierin werden, die Wimbledon gewinnt, seit ihr Idol und Mentorin Evonne Goolagong Cawley 1980 ihren zweiten Titel holte.

"Evonne war eine unglaubliche Meisterin unseres Sports, sie ist der aufrichtigste Mensch, den man je treffen wird, und mit ihr in einem Atemzug genannt zu werden, ist für mich ein bisschen verrückt", sagte Barty, die erst die zweite Australierin ist, die die Nummer 1 der Weltrangliste ist, und die erste seit Goolagong Cawley im Jahr 1976.

"Sie war eine Inspiration für mich, ein Mentor für mich und ein Freund für mich, und alles, was auch nur annähernd an das herankommt, was sie in ihrer Karriere erreicht hat, wäre unfassbar.

Liebe zum Rasen

Bartys 6:1, 6:3-Sieg über die tschechische Teenagerin Marketa Vondrousova in Paris machte sie zur ersten Australierin, die die French Open seit Margaret Court im Jahr 1973 gewann.

Das French-Open-Wimbledon-Doppel zu gewinnen, ist jedoch eine der schwierigsten Aufgaben im Tennis, da die Spielerinnen den Übergang von dem stark hüpfenden Sand zu dem wenig hüpfenden Rasen schaffen müssen.

Die letzte Spielerin, die sowohl in Roland Garros als auch in Wimbledon einen Doppel-Titel gewann, war Serena Williams im Jahr 2015.

Barty hat jedoch Erfahrung auf Rasen, denn sie wurde im Alter von 15 Jahren Wimbledon-Juniorenmeisterin und verlor 2013 das Finale im Doppel.

"Ich habe den Wechsel von Sand zu Rasen nie als zu schwierig empfunden", sagte Barty, die mit ihrem Sieg bei einem Rasenturnier im englischen Birmingham am Sonntag zur Nummer 1 der Welt wurde.

"Ich liebe die Rasensaison und fühle mich auf dem Rasenplatz sehr wohl.

Sie ist zuversichtlich, dass sie zum ersten Mal in ihrer Karriere die dritte Runde des Hauptfeldes im Einzel erreichen kann.

"Es ist ein Turnier, bei dem ich bei den Juniorinnen und im Doppel unglaubliche Erfolge hatte", sagte sie.

"Ich würde gerne versuchen, ein bisschen Geschichte zu schreiben und im Einzel gut abzuschneiden.

Mich selbst finden

In den vergangenen drei Wochen hat Bartys ungewöhnlicher Weg zum Tennis-Ruhm die internationale Sportwelt in Atem gehalten.

Das Wunderkind, das im Alter von fünf Jahren von seinen Eltern mit dem Tennissport vertraut gemacht wurde, erreichte im Juniorentennis die Nummer 2 der Welt und stand mit 18 Jahren zweimal im Finale eines Grand-Slam-Turniers im Doppel.

Aber sie kämpfte mit der Einsamkeit des Lebens auf der Damentour und kämpfte mit Depressionen. Die junge Australierin litt unter Burnout und der Last der Erwartungen und verließ den Tennissport im Jahr 2014.

Im darauffolgenden Jahr schloss sie sich dem australischen Frauen-Cricket-Team Brisbane Heat an, mit dem sie 2015/16 die Big Bash League der Frauen eröffnete. Obwohl sie eine hervorragende Spielerin war, vermisste sie den Wettkampfcharakter des Tennissports. Nach einer 14-monatigen Auszeit kehrte Barty 2016 auf die Damentour zurück, wo sie auf Platz 623 stand.

Die Pause gab ihr neuen Schwung.

"Ich bin mir fast sicher, dass ich [jetzt] nicht spielen würde, wenn ich ehrlich bin", sagte Barty. "Ich brauchte diese Auszeit, um mich zu erholen und zu mir selbst zu finden. Aber zurückzukommen war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe."

Sie erreichte 2017 das Finale der French Open im Doppel mit Casey Dellacqua und gewann 2018 die US Open im Doppel mit CoCo Vandeweghe.

Ablehnung durch Murray

Vor ihrem Durchbruch im Einzel stand Barty vor einem Dilemma, als sie eine SMS vom ehemaligen Weltranglistenersten der Männer, Andy Murray, erhielt, in der er sie fragte, ob sie während seines Comebacks nach einer Hüftoperation in Wimbledon gemischtes Doppel spielen wolle.

"Es war wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung, die ich je treffen musste, Andy eine Absage zu erteilen", sagte Barty.

"Er hat mich vor den French Open gefragt, und ich hatte mich bereits verpflichtet, mit Vika [Victoria Azarenka] Doppel zu spielen, und ich denke, drei Events zu spielen, ist ein bisschen zu viel für mich.

"Ich wollte sicherstellen, dass ich sowohl im Einzel als auch im Doppel mein Bestes geben kann. Aber natürlich war es keine leichte Entscheidung, ich musste mir einige Zeit nehmen, um darüber nachzudenken."

Wimbledon-Favoritin

Barty hat eine Siegesserie von 12 Matches in Folge hingelegt und gilt bei den britischen Buchmachern als Favoritin auf den Wimbledon-Titel.

Allerdings hat sie das Turnier in Eastbourne in dieser Woche vorsichtshalber abgesagt, weil eine langwierige Armverletzung wieder aufgetreten ist.

"Es ist eine Verletzung, mit der wir zurechtkommen müssen, seit ich 16 Jahre alt bin", sagte Barty gegenüber Reportern.

"Es ist nur eine Knochenverletzung, und wir müssen uns darum kümmern. Ich denke, dass es uns gut gehen wird und wir nächste Woche wieder einsatzbereit sein werden.

Der australische Tennistrainer Darren Cahill, ein ehemaliger Mentor von Andre Agassi, Lleyton Hewitt und Simona Halep, sieht Barty als Favoritin für Wimbledon, das am 1. Juli beginnt.

"Mit der Art und Weise, wie sie spielt, dem Selbstvertrauen, das sie in den letzten Jahren mit ihrem Stil, ihrer Spielvielfalt und der Fähigkeit, den Slice schön tief zu spielen, gezeigt hat, rechne ich damit, dass Ash die Spielerin sein wird, die es zu schlagen gilt", sagte Cahill gegenüber CNN Sport.

"Wir werden sehen, wie sie auf den Gewinn ihres ersten großen Turniers reagiert. Menschen reagieren unterschiedlich, aber es ist eine schöne Sache für sie, dieses erste Major zu gewinnen, es auf die Bank zu legen, und wir werden sehen, ob sie sich auf die Aufgabe konzentrieren kann, in Wimbledon gut abzuschneiden."

