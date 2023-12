Ashleigh Barty schlägt Marketa Vondrousova und gewinnt French Open

Das könnte sich ändern, nachdem sie die tschechische Teenagerin Marketa Vondrousova mit 6:1 und 6:3 besiegt hat und damit die erste Australierin seit Margaret Court 1973 ist, die die French Open auf Sand gewinnt.

"Ich habe heute das perfekte Match gespielt", sagte Barty dem Publikum.

Vondrousova pflichtete ihr bei.

"Ich glaube, sie hat mir heute einfach eine Lektion erteilt", sagte die 19-Jährige.

Es war ein Kunststück, das es fast nie gab, da Barty vor fünf Jahren mit dem Tennis aufhörte - belastet von den Erwartungen nach einer glänzenden Juniorenkarriere - und sogar professionell Kricket spielte, bevor sie 2016 zurückkehrte.

"Ich weiß nicht einmal, ob ich hier sitzen würde, um mit Ihnen zu sprechen, wenn ich Tennis spielen würde, wenn ich mich nicht zurückgezogen hätte", sagte sie.

"Es ist offensichtlich ein Teil meines Lebens, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, und ich habe das Gefühl, dass es die beste Entscheidung war, die ich damals getroffen habe, und es war eine noch bessere, zurückzukommen."

Die beliebte 23-Jährige mit der großen Vorhand und dem vielseitigen Repertoire befindet sich seither auf dem Weg nach oben und wird bei der Veröffentlichung der neuen Rangliste am Montag sechs Plätze hinter einem anderen jungen Star, der 21-jährigen Naomi Osaka, auf Platz 2 der Weltrangliste klettern.

Bartys Fähigkeiten sind so groß, dass sie seit ihrem Wimbledon-Sieg im Alter von 15 Jahren sowohl im Einzel als auch im Doppel Grand-Slam-Champion geworden ist.

Barty benutzt gerne den Begriff "cheapies", um unerzwungene Fehler zu beschreiben, und es gab nicht viele, die ihr gegen Vondrousova im einseitigsten Frauenfinale in Roland Garros - in Spielen - unterliefen, seit Justine Henin 2007 Ana Ivanovic mit 6:1 und 6:2 besiegte.

Vielleicht war das auch nötig, denn den letzten sechs Endspielen mangelte es nicht an Dramatik.

Henin verfügte über einen wunderbaren, vielseitigen Rückhand-Slice, der in defensiven Positionen helfen, Gegnerinnen neutralisieren und billige Schläge entlocken kann.

Und als Vondrousova im zweiten Satz gegen Barty auf der Zielgeraden war, verblüffte sie die Linkshänderin mit einem Crosscourt-Slice von jenseits der Grundlinie zu einem sauberen Winner.

Toller Start

Bartys Start war wahrscheinlich der Schlüssel zu dieser Begegnung. Und das, nachdem sich das Finale um rund eineinhalb Stunden verzögert hatte, weil das Halbfinale der Herren zwischen Novak Djokovic und Dominic Thiem zu Ende gespielt werden musste - mit einer weiteren Regenunterbrechung.

Sowohl für Barty - die in Paris noch nie über die zweite Runde hinausgekommen war - als auch für Vondrousova war es das erste Grand-Slam-Finale. Doch die Australierin ist etablierter als ihre Gegnerin und daher daran gewöhnt, auf größeren Bühnen zu spielen.

So gewann Barty im März eines der größten Turniere außerhalb der Grand Slams, die Miami Open. Vondrousova hingegen hatte noch nie auf dem Hauptplatz von Philippe Chatrier gespielt.

Diese zusätzliche Erfahrung war ausschlaggebend.

Barty ging schnell mit 4:0 in Führung, einen Tag nachdem sie im Halbfinale einen anderen Teenager, Amanda Anisimova, mit 5:0 besiegt hatte.

Die Amerikanerin kämpfte sich jedoch zurück und holte sich einen Satz und einen Breakvorsprung, so dass Barty selbst zurückkommen musste, um das Finale zu erreichen.

Sie machte den gleichen Fehler nicht zweimal.

"Gestern war eine absolute Achterbahnfahrt", sagte Barty. "Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, ich habe mal richtig gutes und mal ziemlich schlechtes Tennis gespielt.

"Heute habe ich mir gesagt: 'Vielleicht bekomme ich nie wieder so eine Chance', also versuche ich, sie mit beiden Händen zu ergreifen."

Barty schlug 27 Winner zu 26 unerzwungenen Fehlern in der späten Nachmittagssonne, die den Regen des Vortages ausglich. Die Winde, die das Halbfinale der Männer am Freitag so stark beeinträchtigt hatten, waren für Barty und Vondrousova immer noch ein Problem, wenn auch nicht mehr ganz so drastisch.

Vondrousova verfügt wie Barty über einen hervorragenden Touch. Aber der Drop Shot, den sie so gerne einsetzt, funktionierte im Gegensatz zu ihren vorherigen Runden nur selten.

Vondrousova konnte sich in ihren letzten beiden Matches gegen Johanna Konta und Petra Martic von bedrohlichen Situationen erholen - sie lag im ersten Satz mit 3:5 zurück und konnte Satzbälle abwehren - doch Barty war nicht so großzügig.

Erster Satz verloren

Vondrousova hatte vor dem Finale noch keinen Satz verloren, so dass der Sieg von Barty im ersten Satz ein herber Schlag gewesen sein muss.

Hätte die Linkshänderin gewonnen, wäre Vondrousova die erste Teenagerin seit Maria Sharapova bei den US Open 2006 und die erste in Roland Garros seit Iva Majoli im Jahr 1997 gewesen.

"Ich denke, ich bin stolz auf mich, denn ich bin erst 19 und habe sechs harte Matches gewonnen", sagte Vondrousova, deren Eltern anwesend waren. "Es waren zwei erstaunliche Wochen für mich.

Barty schrieb mit ihrem Titel auf dem Belag, auf dem sie nur wenig Erfahrung hat, Geschichte.

"Ich habe zu Beginn des Jahres zu meinem Team gesagt, dass ich einfach Angst habe, umzufallen", sagte Barty. "Und ich kann mit Erfolg sagen, dass ich bis zum Ende der Sandplatzsaison nicht ein einziges Mal umgefallen bin. Damit bin ich ziemlich zufrieden."

Und raten Sie mal, welches Grand Slam-Turnier als nächstes ansteht? Wimbledon. Auf Rasen.

Quelle: edition.cnn.com