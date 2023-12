Ashleigh Barty besiegt Madison Keys und zieht ins Finale der Australian Open ein

Die 25-Jährige stürmte am Donnerstag ins Finale der Australian Open, nachdem sie die Amerikanerin Madison Keys in etwas mehr als einer Stunde auf dem Platz mit 6:1 und 6:3 besiegt hatte.

Barty hat in diesem Turnier noch keinen Satz abgegeben und Australien erwartet nun die erste heimische Australian-Open-Siegerin seit 1978.

Im Finale am Samstag wird sie auf Danielle Collins treffen, die am Donnerstag Iga Swiatek mit 6:4, 6:1 in zwei Sätzen besiegte.

"Es ist einfach unfassbar", sagte Barty nach dem Match.

"Als Australierin sind wir verwöhnt, weil wir eine Grand-Slam-Nation sind, und jetzt haben wir die Chance, um einen Titel zu spielen."

READ: US-Tennisstar erreicht nach lebensverändernder Operation das Halbfinale der Australian Open

Mal sehen, was im Finale passiert

Der erste Satz war im Nu vorbei, denn Barty nutzte ihre Erfahrung und ihren starken Aufschlag, um ihn in nur 26 Minuten für sich zu entscheiden.

Keys, die zum ersten Mal seit 2015 wieder in einem Halbfinale der Australian Open stand, hatte Mühe, ins Match zu kommen, konnte aber im zweiten Satz etwas dagegenhalten.

Trotz einiger beeindruckender Winner der Amerikanerin war es Barty, die das Spiel von Anfang bis Ende unter Kontrolle hatte.

Das australische Publikum brüllte, nachdem Barty den Matchball verwandelt hatte, und sah zu, wie sie als erste Australierin seit 1980 das Finale im Dameneinzel bei diesem Event erreichte.

Und Barty wird auch nicht sehr müde sein. Sie hat beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nur etwas mehr als sechs Stunden auf dem Platz verbracht und sah dabei nie nach Problemen aus.

Angesichts der Form ihrer Gegnerin wird die Australierin das Finale jedoch nicht als Selbstverständlichkeit betrachten können.

Collins, die nach schweren gesundheitlichen Problemen ihr Comeback gibt, zeigte gegen Swiatek eine beeindruckende Leistung und schien bereit für ihr erstes Grand-Slam-Finale.

Die 28-jährige Amerikanerin feierte ihren Halbfinalsieg kaum, sagte aber mit steinerner Miene, sie freue sich auf das größte Match ihres Lebens.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es war eine lange Reise", sagte sie nach dem Match.

"Es sind so viele Jahre harter Arbeit. Gestern habe ich über die vielen frühen Morgen gesprochen, an denen mein Vater aufgestanden ist und mit mir vor der Schule trainiert hat. Es ist unglaublich, auf dieser Bühne zu stehen, besonders nach all den gesundheitlichen Herausforderungen. Ich könnte nicht glücklicher sein."

Collins hat immer offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen und sagt, dass die Schmerzen durch ihre Endometriose - eine Erkrankung, bei der das Gewebe, das die Gebärmutter auskleidet, außerhalb der Gebärmutter wächst - zu den schlimmsten gehörten, die sie je hatte.

Für Barty ist dies jedoch nur ein weiteres Kapitel in einer unglaublichen Karriere.

Nach einer glänzenden Juniorenkarriere nahm sie 2014 eine Auszeit vom Tennis und sagte später, der Sport sei "roboterhaft" geworden und sie sei ein "Opfer meines eigenen Erfolgs".

Sie wandte sich dem Kricket zu und erhielt einen Vertrag als Allrounderin bei Brisbane Heat in Australien, bevor sie 2016 zum Tennis zurückkehrte.

Bei den French Open 2019 gewann sie ihr erstes Grand-Slam-Turnier, bevor sie während der Covid-19-Pandemie eine weitere Pause vom Sport einlegte.

Jetzt spielt sie das beste Tennis ihres Lebens und ist sicherlich diejenige, die es auf der Damentour zu schlagen gilt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com