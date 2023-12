Ärzte beschuldigen israelische Truppen der Schändung von Leichen und der Erschießung von Zivilisten in einem Krankenhaus, das nach israelischen Angaben eine "Kommandozentrale" der Hamas war

Die Behauptungen beziehen sich auf eine achttägige Operation der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) im Kamal-Adwan-Krankenhaus in der vergangenen Woche, das nach Angaben des Militärs von der Hamas als Kommando- und Kontrollzentrum genutzt wurde.

CNN sprach mit zwei leitenden Ärzten, einem weiteren Arzt und einem Patienten des Krankenhauses, die die Vorfälle bestätigten. CNN prüfte auch Videobeweise für einige der Behauptungen.

Sie zeichnen ein beunruhigendes Bild davon, wie die IDF die Operation durchführten, als Ärzte wegen ihrer Verbindungen zur Hamas verhört wurden und das Personal darum kämpfte, die eingeschlossenen Patienten zu behandeln.

Die IDF behaupten, dass die Hamas terroristische Infrastrukturen in und um zivile Einrichtungen im Gazastreifen, wie z. B. Krankenhäuser, versteckt hält und dass es von entscheidender Bedeutung ist, diese ins Visier zu nehmen, um die Hamas aus dem Gazastreifen zu eliminieren. Die Operationen sind jedoch umstritten, da humanitäre Organisationen behaupten, dass die medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen nicht mehr in der Lage sind, die Grundversorgung zu gewährleisten.

Zu den schwerwiegendsten Vorwürfen im Zusammenhang mit den IDF-Einsätzen in Kamal Adwan gehört, dass die Truppen beim Verlassen des Krankenhauskomplexes mit Bulldozern Leichen ausgruben, die kurz zuvor auf behelfsmäßigen Friedhöfen im Innenhof des Krankenhauses begraben worden waren.

"Die Soldaten haben heute Morgen die Gräber ausgehoben und die Leichen mit Bulldozern weggeschleppt, um sie dann mit den Bulldozern zu zermalmen", sagte der Leiter der pädiatrischen Abteilung des Krankenhauses, Hossam Abu Safiya, am Samstag in einem Telefoninterview. "So etwas habe ich noch nie gesehen."

Videos und Bilder, die er mit CNN teilte, zeigen verwesende menschliche Überreste, die über das Krankenhausgelände verstreut sind.

Eid Sabbah, der Leiter der Krankenpflege des Krankenhauses, und Asmaa Tanteesh, eine weitere Krankenschwester, bestätigten diese Behauptung.

"Die Leichen draußen im Hof wurden vor unseren Augen umgepflügt", so Tanteesh gegenüber CNN. "Die ganze Zeit über schrien wir sie an, aber unsere Schreie trafen auf taube Ohren."

Satellitenbilder vom 15. Dezember - kurz bevor sich die IDF aus dem Krankenhausbereich zurückzogen - zeigen das zerstörte Gelände außerhalb des Krankenhauskomplexes.

Die IDF gingen nicht direkt auf die Anschuldigungen ein, als sie von CNN um einen Kommentar gebeten wurden, räumten aber ein, dass sie eine Operation im Krankenhaus durchgeführt hatten. "Die Truppen haben 80 Terroristen festgenommen, von denen einige an dem grausamen Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren", hieß es in einer Erklärung gegenüber CNN.

Anfang dieser Woche veröffentlichte die IDF ein Video von der Vernehmung des Leiters des Krankenhauses und eine begleitende Erklärung, in der er zugab, dass das Krankenhaus für militärische Zwecke genutzt wurde. Es war unklar, ob die Aussage unter Zwang zustande gekommen war.

Abu Safiya, der Leiter der Kinderklinik, und Sabbah, die leitende Krankenschwester, entgegneten, dass das Krankenhaus nur medizinische Dienste anbiete und dass es sich bei den Verhafteten um Zivilisten und medizinisches Personal handele.

Was wir über die Operation in Kamal Adwan wissen

Der Einsatz des israelischen Militärs gegen das Kamal-Adwan-Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen begann offenbar vor über einer Woche mit Angriffen und Granatenbeschuss in der Umgebung des Krankenhauses, das laut Facebook-Seite dem Innenministerium untersteht, das in Gaza von der Hamas geführt wird.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat das Krankenhaus auch verwundete und vertriebene Zivilisten aus dem Gazastreifen beherbergt und behandelt, wie aus den sozialen Medien und von Augenzeugen zu erfahren war

Die Operation eskalierte am Montag, den 11. Dezember, an dem Tag, an dem der Krankenhausdirektor Dr. Ahmed Al Kahlot gegenüber CNN erklärte, das Krankenhaus sei von israelischen Streitkräften umzingelt worden.

Am nächsten Tag rissen die israelischen Streitkräfte die Westmauer des Krankenhauskomplexes ein, so Abu Safiya, der sagte, dass sich die Soldaten über Lautsprecher an das Krankenhaus wandten und alle Männer, die sich im Inneren aufhielten, aufforderten, herauszukommen.

Was danach geschah, sei für diejenigen, die im Krankenhaus blieben, "jenseits aller Albträume" gewesen, sagte er.

Abu Safiya zufolge durften er und vier weitere Ärzte im Krankenhaus bleiben und 62 Menschen versorgen, darunter mehrere Kleinkinder. Als er die Woche beschrieb, beeilte er sich zu sprechen, da er befürchtete, dass das Handysignal abreißen könnte, wie es in diesen Tagen in Gaza oft der Fall ist.

Umgeben von israelischen Truppen und mit Teilen des Komplexes, die durch Granatenbeschuss schwer beschädigt wurden, konnte er keine Versorgung anbieten, sagte er. Das Krankenhaus hatte keine Lebensmittel, kein Wasser, keinen Strom und keine Milch für die Kinder und konnte kaum noch Medikamente verabreichen.

Tanteesh, die Krankenschwester, erinnert sich daran, wie sie vergeblich um Wasser bettelte, sagte sie. Die israelischen Truppen waren "einen halben Meter von uns entfernt und umzingelten uns im Innenhof. Wir hatten kein Wasser, unsere Kehlen waren trocken und wir waren durstig und bettelten von morgens bis abends um ein Glas Wasser", sagte sie.

Einige Kinder seien während der israelischen Operation im Krankenhaus gestorben, sagte sie und fügte hinzu, dass die Krankenschwestern versucht hätten, Milch mit einer Salzlösung zu verdünnen, um mehr der jüngsten Patienten des Krankenhauses zu ernähren.

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen forderte von Menschenrechtsorganisationen eine dringende Untersuchung des so genannten Massakers am Kamal Adwan Krankenhaus, wo Kinder über längere Zeit ohne Wasser, Nahrung, Strom und Wasser belagert wurden.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus behauptete am Sonntag, dass die "effektive Zerstörung" des Kamal Adwan durch die israelischen Streitkräfte in den letzten Tagen zum Tod von mindestens acht Patienten geführt habe, darunter ein neunjähriges Kind.

Warum führt Israel Operationen in Krankenhäusern durch?

Seit Beginn seiner Bodenoffensive Ende Oktober hat Israel den Krankenhäusern im Gazastreifen große Aufmerksamkeit geschenkt. Zur Rechtfertigung hat es versucht, Beweise für die Nutzung medizinischer Einrichtungen durch die Hamas als militärische Zentren vorzulegen, und hat die Medien eingeladen, Tunnel mit unterirdischen Räumen zu filmen, die sich unter dem größten Krankenhaus des Gazastreifens, Shifa, befinden. Sie hat den Journalisten auch Waffen gezeigt, die sie in anderen Krankenhäusern gefunden haben will.

Zu den Beweisen für militante Aktivitäten, die in Kamal Adwan gefunden wurden, gehören nach Angaben der IDF "zahlreiche Waffen, darunter AK-47, Panzerfäuste, Sprengsätze, militärische Ausrüstung der Nukhba (Hamas-Kommando), technologische Ausrüstung und Geheimdienstdokumente der Hamas".

Am Dienstag veröffentlichten die IDF und der israelische Sicherheitsdienst ein bearbeitetes Vernehmungsvideo des Direktors von Kamal Adwan, Al Kahlot, in israelischem Gewahrsam. In einer dem Video beigefügten Erklärung gab Al Kahlot zu, dass die Hamas Krankenhäuser für militärische Zwecke nutzt und dass er Teil der Organisation ist. Es ist jedoch unklar, wie israelische Beamte die Aussage von Al Kahlot erlangt haben und ob sie wahrheitsgemäß oder unter Zwang gemacht wurde.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz betrachtet die Veröffentlichung von Verhörmaterial von Kriegsgefangenen im Allgemeinen als einen Verstoß gegen die Bestimmung der Genfer Konvention zum Schutz von Kriegsgefangenen vor "öffentlicher Neugier".

In der vergangenen Woche veröffentlichte die IDF auch Fotos und Videos, auf denen junge Männer zu sehen sind, die Gewehre in die Luft halten - Militante, die nach ihrer Kapitulation im Kamal-Adwan-Krankenhaus ihre Waffen abgaben, wie sie behaupteten. Die von CNN befragten Mitarbeiter sagten jedoch, dass es sich bei den Männern in Wirklichkeit um Zivilisten handelte, die im Krankenhaus Zuflucht gefunden hatten, nachdem sie aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben worden waren.

"Wir haben ihnen gesagt, dass es im Krankenhaus keine Widerstandskämpfer gibt, aber niemand hat uns zugehört", sagte Tanteesh.

Die Waffen, mit denen sie abgebildet waren, gehörten nach Angaben von Abu Safiya und Sabbah dem Sicherheitspersonal des Krankenhauses. "Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass die Armee die vertriebenen zivilen Jugendlichen und das medizinische Team gebeten hat, die Waffen des Sicherheitspersonals zu tragen, die in der Wachstube des Krankenhauses zurückgelassen wurden, und sie haben sie vor meinen Augen fotografiert", sagte Abu Safiya.

"Sie schossen auf mich und lachten".

Abu Safiya beschrieb auch mehrere Vorfälle, bei denen er behauptete, israelische Truppen hätten absichtlich Menschen gequält, von denen sie wussten, dass sie nicht verdächtig waren.

Ein Arztkollege, Dr. Ayman Rajab, wurde von den Soldaten nach einem Verhör freigelassen und dann in die Brust geschossen, als er versuchte, ins Krankenhaus zurückzukehren, so Abu Safiya gegenüber CNN. Er überlebte die Schüsse und kehrte zu seiner vertriebenen Familie zurück. Einem anderen Arzt wurde ins Bein geschossen, und Abu Safiyas Sohn wurde in den Unterleib geschossen. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens bestätigte diese Behauptung und erklärte, dass mindestens fünf Gefangene von IDF-Truppen erschossen wurden, nachdem sie aufgefordert worden waren, ins Krankenhaus zurückzukehren.

Abu Safiya sagte, er habe die beiden verwundeten Kollegen und seinen Sohn auf der Straße kriechen sehen, bis ein Krankenwagen zu ihnen kam und sie in ein anderes Krankenhaus brachte.

In einem anderen Fall behauptet Abu Safiya, dass er selbst zur Zielscheibe wurde, nachdem ihn die Soldaten in den frühen Morgenstunden des Freitags angerufen hatten, um zu überprüfen, ob sich außerhalb des Krankenhauses etwas bewegt.

Auf ihren Befehl hin fand er einen verwundeten älteren Mann vor dem Gebäude auf dem Boden liegen. Doch als Abu Safiya versuchte, sich dem Mann zu nähern, begannen die zuschauenden Soldaten zu schießen, sagt er. "Sie schossen auf mich und lachten und spotteten", sagte er.

"Ich entkam ihren Schüssen, aber sie riefen mich wieder und baten mich, ihn wieder ins Haus zu bringen", sagte er. Schließlich brachte er den Mann ins Haus, aber es war zu spät. Der Mann konnte im Krankenhaus nicht behandelt werden, weil es an medizinischen Mitteln mangelte, und er starb später an seinen Verletzungen, so Abu Safiya.

Bei einem anderen Vorfall wurden israelische Militärhunde, die Kameras trugen, zur Erkundung in das Krankenhaus geschickt, so Abu Safiya. Einer der Hunde habe einen an den Rollstuhl gefesselten älteren Mann "angegriffen und zerfleischt", bevor er zurückgerufen wurde, sagte er.

"Der Mann schrie vor Schmerzen. Kinder und Frauen weinten vor Entsetzen über den Anblick. Ich konnte niemandem helfen. Diese Szene war jenseits aller Albträume", sagte er. "Einer ihrer Soldaten kam, um den Hund zu holen und lachte über den alten Mann und darüber, was der Hund ihm angetan hatte.

Ein Kind im Krankenhaus, das wegen eines gebrochenen Beins behandelt wurde, erinnerte sich ebenfalls daran, dass Hunde das Krankenhaus betraten und einen älteren Mann angriffen. "Die Israelis ließen Hunde kommen und uns angreifen. Sie haben uns gequält. Sie haben auf uns geschossen. Die Nächte waren schrecklich, wir hatten keinen Schlaf mehr, seit wir hier sind", sagte er gegenüber CNN. "Sie ließen Hunde einen alten Mann angreifen; sie bissen ihn immer wieder."

Die IDF gingen in ihrer Erklärung nicht auf diese Behauptungen ein, sondern erklärten, ihre Operation rund um das Krankenhaus habe sich gegen die Hamas gerichtet.

Ein weiteres Krankenhaus unter Belagerung

Krankenhäuser stehen zwar als Kategorie unter dem Schutz des Völkerrechts, doch können sie als legitime militärische Ziele betrachtet werden, wenn sich herausstellt, dass sie kampffähige Personen und Waffen beherbergen.

Aber selbst wenn dies der Fall ist, unterliegen Soldaten beim Umgang mit Zivilisten ethischen und rechtlichen Beschränkungen. Das Vorhandensein von Waffen oder verwundeten Kämpfern in einem Krankenhaus macht es nicht unbedingt zu einem legalen militärischen Ziel.

In Artikel 19 der Genfer Konvention heißt es: "Die Tatsache, dass kranke oder verwundete Angehörige der Streitkräfte in diesen Krankenhäusern gepflegt werden, oder das Vorhandensein von Handfeuerwaffen und Munition, die solchen Kämpfern abgenommen und noch nicht der zuständigen Dienststelle übergeben worden sind, ist nicht als feindschädigende Handlung anzusehen."

In ihrer Erklärung erklärten die IDF, sie hätten Mitarbeiter des Krankenhauses befragt. "Die Angestellten gaben zu, dass Waffen in den Brutkästen der Neugeborenenstation versteckt waren, Brutkästen, die für die Behandlung von Frühgeborenen vorgesehen waren. Nach dem Verhör fanden die IDF-Truppen Waffen, geheime Dokumente und taktische Kommunikationsausrüstung."

Die wiederholten Militäraktionen Israels in und um Krankenhäuser im Gazastreifen stoßen auf immer heftigere Kritik. Medizinisches Personal und Nichtregierungsorganisationen warnen, dass die Razzien die Patienten gefährden und die Krankenhäuser funktionsunfähig machen.

"Das Gesundheitssystem des Gazastreifens war bereits am Boden, und der Verlust eines weiteren, auch nur minimal funktionierenden Krankenhauses ist ein schwerer Schlag. Die Angriffe auf Krankenhäuser, Gesundheitspersonal und Patienten müssen aufhören", sagte WHO-Chef Ghebreyesus am Sonntag über Kamal Adwan.

Trotz der zunehmenden internationalen Kritik von einigen der treuesten Verbündeten Israels an der wachsenden Zahl von Zivilisten in den Krankenhäusern und anderswo im Gazastreifen hat Israel seinen Kurs in der militärischen Verfolgung der Hamas nicht geändert. Am Dienstag meldete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, dass ein weiteres Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen, Al-Awda, von israelischen Truppen belagert wird und sich noch Patienten darin befinden.

Gianluca Mezzofiore und Ibahim Dahmin von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

