Arthur Leclerc testet mit der Formel E in Marrakesch

Arthur Leclerc fährt als Testfahrer für Venturi

Wird in Marrakesch ein Formel-E-Auto fahren

Der 18-Jährige, dessen Bruder Charles in der nächsten Saison für Ferrari in der Formel 1 fahren wird, wird am Sonntag in Marrakesch für das in Monaco ansässige Formel-E-Team Venturi testen.

Leclerc wird zusammen mit dem Franzosen Norman Nato den Rookie-Test nach dem zweiten Rennen der rein elektrischen Meisterschaft in Marokko absolvieren. Es ist seine zweite Fahrt im Formel-E-Rennwagen der Generation 2, nachdem er letztes Jahr in Spanien hinter dem Steuer saß.

"Ich fühle mich geehrt, von Venturi ausgewählt worden zu sein, und als Monegasse ist das etwas Besonderes für mich", sagte Leclerc.

"Ich werde mich voll und ganz dem Team widmen, um den Venturi VFE-05 zu optimieren, und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, dieses herausragende Auto erneut zu fahren.

"Die Formel E ist eine bahnbrechende, einfallsreiche und junge Meisterschaft, in der ich sehr gerne eine aktive Rolle spielen möchte. Ich habe das Glück, in einem so frühen Stadium meiner Karriere dabei zu sein, und ich möchte Gildo [Pastor] und Susie [Wolff] dafür danken, dass sie an mich glauben", fügte Leclerc hinzu und bezog sich dabei auf den Venturi-Chef bzw. die Teamchefin.

Die Formel-E-Saison begann am 15. Dezember in Ad Diriyah, Saudi-Arabien, mit dem portugiesischen Fahrer Antonio Felix Da Costa an der Spitze vor dem amtierenden Champion Jean-Eric Vergne.

Die beiden Venturi-Piloten erlebten einen schwierigen Tag beim Saisonauftakt. Der legendäre F1-Pilot Felipe Massa, der sein Formel-E-Debüt gab, kam auf Platz 17, sein Teamkollege Edoardo Mortara auf Platz 19.

Leclercs älterer Bruder Charles wird weithin als einer der besten jungen Fahrer der Welt gehandelt. Der 21-Jährige gab letztes Jahr sein F1-Debüt bei Sauber und belegte vor seinem Wechsel zu Ferrari, wo er Kimi Räikkönen ersetzt, Platz 13 in der WM-Wertung.

Arthur Leclerc nahm im vergangenen Jahr an der französischen F4-Meisterschaft teil und belegte in seiner ersten Saison den fünften Gesamtrang.

"Arthur hat im Kart und in der F4 vielversprechende Leistungen gezeigt und ich freue mich darauf, zu sehen, wie er sich in Marrakesch schlägt", sagte Venturi-Teamchefin Susie Wolff.

"Sowohl er als auch Norman ... werden in dieser frühen Phase der Saison, in der eine entscheidende Entwicklung stattfinden kann, eine sehr wertvolle Rolle spielen.

"Wir haben in Ad Diriyah einige wichtige Erkenntnisse mit nach Hause genommen, wir haben in den kommenden Rennen noch viel Arbeit vor uns. Rookie-Tests wie diese geben dem Team wichtige Möglichkeiten, sich zu verbessern."

Das Venturi-Team wurde von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio mitbegründet.

